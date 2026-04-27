El universo de La teoría del Big Bang está a punto de expandirse con una nueva serie derivada, y tiene vínculos directos con los miembros del reparto principal original de la longeva comedia de situación.

Stuart Fails to Save the Universe se centra en Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics frecuentada por los personajes de La teoría del Big Bang, Sheldon (Jim Parsons) y Leonard (Johnny Galecki). En la nueva serie, Bloom destruye un dispositivo que Sheldon y Leonard construyeron, lo que desencadena un apocalipsis multiversal.

El domingo 26 de abril, HBO Max publicó un primer vistazo a la serie y confirmó que se estrenaría en julio.

open image in gallery Imagen del teaser de ‘Stuart Fails to Save the Universe’ ( HBO Max )

La nueva serie también profundizará en el incipiente romance entre Stuart, interpretado por Kevin Sussman, y Denise, a quien da vida Lauren Lapkus, que regresa al reparto. También se unen a la aventura el geólogo Bert (Brian Posehn) y el físico cuántico Barry Kripke, interpretado por John Ross Bowie.

En la serie, Stuart se convertirá en el líder de facto del equipo, pero no será muy bueno en ello, según Sussman, quien dijo en el festival Comic-Con Experience de Ciudad de México: “Hago lo mejor que puedo, pero la verdad es que estoy muy fuera de mi zona de confort”.

Chuck Lorre, cocreador original de La teoría del Big Bang, ha regresado para la nueva serie y, en un comunicado, declaró: “Quería hacer algo radical que me sacara de mi zona de confort. Algo que los personajes de La teoría del Big Bang hubieran amado, odiado y sobre lo que hubieran discutido”.

Además, el también showrunner Zak Penn describió la serie como algo que “verían los personajes de La teoría del Big Bang “ y que se sentía “sumamente honrado de trabajar con estas personas increíbles”.

Sin embargo, cuando se anunció por primera vez, muchos fans se apresuraron a cuestionar la necesidad de otra serie basada en la exitosa comedia de situación, que se emitió durante 12 temporadas, desde 2007 hasta 2020.

La serie original se convirtió en un gran éxito para la cadena CBS, y sus protagonistas, entre ellos Kaley Cuoco, Kunal Nayyar y Simon Helberg, se convirtieron en algunas de las estrellas mejor pagadas de la televisión.

open image in gallery Johnny Galecki, Jim Parsons y Kaley Cuoco en ‘La teoría del Big Bang’ ( CBS )

El joven Sheldon se convirtió en otro éxito para CBS, con una duración de siete temporadas, desde 2017 hasta 2024. Cuando la serie llegó a su fin, el productor ejecutivo Steve Holland declaró: “Este es el momento adecuado para cerrar esta historia”.

Traducción de Sara Pignatiello