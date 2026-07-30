Ben Affleck gana un millón de dólares en ‘¿Quién quiere ser millonario?’: ¿podrías responder las mismas preguntas?

Ben Affleck y Jamie Ding, campeón de Jeopardy!, ganaron el premio mayor de un millón de dólares en ¿Quién quiere ser millonario?.

La victoria se produjo casi exactamente un año después de que Matt Damon, amigo de toda la vida de Affleck y su coprotagonista en El indomable Will Hunting, obtuviera el mismo premio junto al presentador de Jeopardy!, Ken Jennings. Con este triunfo, Affleck y Ding se convirtieron en la quinta pareja en ganar el premio mayor desde que Jimmy Kimmel asumió la conducción del programa en 2020.

Tras el episodio de la semana pasada, ambos regresaron al concurso con solo dos preguntas pendientes para alcanzar el millón de dólares.

El premio fue destinado a la Eastern Congo Initiative, la organización que Affleck cofundó en 2010 para apoyar a comunidades y organizaciones locales en el este de la República Democrática del Congo.

Al presentar la organización benéfica al inicio del programa, el actor explicó que esa región ha sido “gravemente afectada por una guerra muy traumática”.

open image in gallery Ben Affleck y Jamie Ding son la quinta pareja en ganar el premio mayor desde que Jimmy Kimmel asumió la conducción del programa en 2020 ( YouTube/ABC )

Su primer desafío fue la pregunta de 500.000 dólares: “¿Qué logro ocurrió apenas dos meses después de que un artículo de The New York Times asegurara que no sucedería en ‘entre uno y diez millones de años’?”.

Tras utilizar su comodín del 50:50, las dos opciones restantes eran “la división del átomo” y “el primer vuelo en avión”.

Affleck recordó haber leído sobre célebres predicciones fallidas de la prensa y dijo que le sonaba el artículo de The New York Times sobre los hermanos Wright. Ding coincidió y argumentó: “La gente no sale a mirar el cielo soñando con dividir el átomo, pero todos soñamos con volar”.

Kimmel confirmó que la respuesta era correcta. “1903 fue precisamente el año en que los hermanos Wright lograron hacer volar un avión. Y esos cínicos e incrédulos bastardos de The New York Times, supongo, no lo creyeron”, bromeó el conductor.

Con esa respuesta, la pareja quedó a solo una pregunta del premio mayor de 1 millón de dólares.

La última interrogante les pidió identificar cuál de estos nombres —Peanut Butter and Jelly, Tater y Tot, Mac and Cheese o Spaghetti and Meatballs— nunca había sido utilizado para un pavo indultado por un presidente de Estados Unidos durante la tradicional ceremonia de Acción de Gracias en la Casa Blanca.

open image in gallery Jamie Ding y Ben Affleck en ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Como no estaban completamente seguros de la respuesta, Affleck y Ding recurrieron primero al comodín “Pregúntale al presentador”. Kimmel, quien recordó que cada año cubre el tradicional indulto presidencial a los pavos en Jimmy Kimmel Live!, sugirió “Spaghetti and Meatballs”, ya que no recordaba haber hecho bromas sobre ese nombre.

Después utilizaron el comodín de llamada telefónica y contactaron a Stephen Morrison, compañero de Ding desde hace años en competencias de preguntas y respuestas. Sin embargo, el tiempo se agotó antes de que pudiera darles una respuesta.

Finalmente, Affleck decidió confiar en la intuición de Kimmel. “Creo que tuvimos la suerte de contar con el mayor experto del mundo en este tipo de historias. Yo confiaría en Jimmy. Me la jugaría”, dijo.

La pareja eligió “Spaghetti and Meatballs”, lo que llevó a Kimmel a admitir entre risas: “Ahora mismo me duele mucho el estómago”, antes de revelar que esa era la respuesta correcta.

open image in gallery Ben Affleck y Jamie Ding, campeón de Jeopardy! , ganaron el premio mayor de 1 millón de dólares en ‘¿Quién quiere ser millonario?’ ( YouTube/ABC )

Tras el programa, Ding reconoció que Affleck asumió un papel clave para guiar al equipo en los momentos decisivos de la competencia.

“Creo que Ben fue un poco más decidido hacia el final”, declaró a USA Today. “Él hablaba y nos impulsaba a tomar una decisión, mientras que yo me habría quedado un rato paralizado por la indecisión”.

Ding también contó que el razonamiento de Kimmel terminó de convencerlo de arriesgarse por el premio mayor en lugar de retirarse con el dinero ya asegurado.

"Me gustó la explicación de Jimmy porque tenía sentido", afirmó. “Como él mismo dijo, habría hecho bromas sobre ‘Spaghetti and Meatballs’ si ese nombre hubiera aparecido antes. Me pareció un argumento sólido, no una simple corazonada”.

Traducción de Leticia Zampedri