Melissa Rauch se ha convertido en la última estrella original de La teoría del Big Bang en regresar en el spin-off de HBO Max, Stuart no logra salvar el universo, retomando el papel de Bernadette Rostenkowski en una versión del personaje que cambia la microbiología por la magia.

Dirigida por los cocreadores de La teoría del Big Bang, Chuck Lorre y Bill Prady, junto con el guionista Zak Penn, Stuart no logra salvar el universo retoma la historia donde terminó la comedia original, pero cambia los bloques de apartamentos de Pasadena, California, EE. UU., por una aventura en el multiverso.

La serie sigue a Stuart Bloom (Kevin Sussman), dueño de una tienda de cómics, quien accidentalmente desencadena un Armagedón multiversal tras romper un dispositivo construido por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter, obligándolo a él, a su novia Denise (Lauren Lapkus), al geólogo Bert Kibbler (Brian Posehn) y al físico Barry Kripke (John Ross Bowie) a viajar entre realidades alternativas y encontrarse con diferentes versiones de personajes conocidos de La teoría del Big Bang.

*A continuación, spoilers del tercer episodio*.

La aparición de Rauch se produce en el tercer episodio de la serie, después de que los espectadores vieran a Kaley Cuoco regresar como una Penny alternativa en el episodio dos y a Kunal Nayyar aparecer como un Raj Koothrappali alternativo en el estreno.

El episodio tres, titulado “Espoiler: Bert es mágico”, lleva a Stuart y Barry a un universo donde la magia ha reemplazado a la ciencia. Con la esperanza de reparar su máquina de viajes entre realidades, buscan a Bernadette, ahora una hechicera célebre que explica que perdió sus poderes tras ser expulsada del Gremio de Magos de EE. UU. (WGA, por sus siglas en inglés).

open image in gallery ‘Stuart no logra salvar el universo’ retoma la historia tras la serie original, pero cambia los bloques de apartamentos de Pasadena por una aventura por el multiverso ( HBO Max )

Este gremio ficticio sirve como parodia del Sindicato de Guionistas de EE. UU. (también abreviado como WGA), que llevó a cabo una huelga de 148 días en 2023 que paralizó gran parte de Hollywood antes de conseguir un nuevo contrato con un salario mínimo más alto, mejores regalías por streaming y protecciones clave contra la inteligencia artificial para los guionistas.

Bernadette afirma que fue expulsada del gremio por resucitar a Chocolate Chip, el perro rescatado de un vecino, durante la huelga, bromeando con que la huelga pedía “mejores tratamientos dentales y regalías por hechizos eternos”, y terminó con los miembros recibiendo poco más que “un puñado de habichuelas mágicas”.

Los cocreadores Lorre, Prady y Penn admitieron tener opiniones diferentes sobre el mensaje subyacente. “Tenemos opiniones distintas sobre este tema”, dijo Penn al sitio web Deadline, y continuó: “El chiste no puede ser pro-WGA y a la vez gracioso”.

Añadió que las quejas de Bernadette no debían tomarse al pie de la letra y que “el representante del Gremio de Magos [tenía] razón porque ella [era] un demonio”.

open image in gallery Melissa Rauch se ha convertido en la última estrella del reparto original de ‘La teoría del Big Bang’ en reaparecer en ‘Stuart no logra salvar el universo’, la serie derivada de de HBO Max ( Getty )

Al final del episodio, Wil Wheaton, interpretando una vez más una versión alternativa de sí mismo, advierte a Stuart que no confíe en Bernadette. Después de que Bert derrota a Wheaton en un duelo mágico, Bernadette completa su hechizo y se transforma en un demonio gigante que se alza imponente sobre Pasadena antes de perseguir a Stuart y sus compañeros.

Rauch comentó que Lorre le había presentado el papel como “una versión diferente de Bernadette”, distinta a todo lo que había interpretado antes. “Fue maravilloso no solo poder volver a ponerme los mocasines y las gafas de Bernadette, sino también descubrir esta nueva faceta del personaje”, declaró a Variety, y agregó: “Bernadette siempre ha tenido un lado oscuro. Así que el hecho de que lo hayan llevado al extremo y que ahora también sea un demonio, me encantó”.

Emitida originalmente por la cadena estadounidense CBS desde 2007 hasta 2019, La teoría del Big Bang se convirtió en una de las comedias de situación más emblemáticas de la televisión, con 12 temporadas y 279 episodios. Creada por Chuck Lorre y Bill Prady, seguía a un grupo muy unido de científicos y sus amigos en Pasadena, narrando sus carreras, romances y amistades improbables, y catapultando a la fama a Jim Parsons, Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Nayyar, Rauch y Mayim Bialik.

Stuart no logra salvar el universo se emite los jueves a las 7:00 p. m. hora México, y los viernes a las 3:00 a. m. hora España, en HBO Max.

Traducción de Sara Pignatiello