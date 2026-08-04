George R. R. Martin, autor de ‘Juego de tronos’, se sincera sobre sus duros problemas de salud mental

El célebre autor de Juego de tronos, George R. R. Martin, acaba de revelar que ha luchado contra episodios de tristeza y depresión durante el último año.

Martin (77), autor de la exitosa novela de fantasía en la que se basa la aclamada serie de HBO Max, habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental con sus fans en una nueva entrada de su blog, publicada el lunes.

“Este año ha sido estresante, por decir lo menos”, admitió Martin, y continuó: “Han pasado tantas cosas que ha sido abrumador. Algunas cosas geniales, cosas emocionantes”.

Escribió que, si bien algunos de sus sueños se han hecho realidad, “también ha habido pesadillas”.

“He perdido amigos. He luchado contra la tristeza y la depresión. Lo peor aún puede estar por venir”, expresó Martin, y añadió: “Cumplí 77 años el pasado septiembre, y les digo que envejecer no es nada divertido. Pero también he vivido momentos maravillosos”.

open image in gallery George R. R. Martin declaró que ha estado luchando contra episodios de “tristeza y depresión” ( Getty )

open image in gallery Martin está trabajando actualmente en ‘Vientos de invierno’, la tan esperada sexta novela de su serie ‘Canción de hielo y fuego’ ( Getty )

Prosiguió: “Supongo que así es la vida. Claro que lo sabía. Si han leído mis historias, ya lo saben”.

Tras destacar las nueve nominaciones a los premios Emmy que obtuvo el mes pasado la precuela derivada de Juego de Tronos de HBO, El caballero de los siete reinos, Martin dijo: “Estoy orgulloso de nuestro equipo”.

Este aclamado drama es una adaptación de El caballero errante, la primera novela corta de la serie Cuentos de Dunk y Egg de Martin, recopilada posteriormente en la antología de 2015 El caballero de los Siete Reinos.

Ambientada aproximadamente 100 años antes de los eventos de Juego de Tronos, la serie está protagonizada por Peter Claffey como un joven e ingenuo caballero y narra sus peligrosas aventuras junto a su diminuto escudero, Egg (Dexter Sol Ansell). Recibió nueve nominaciones a los premios Emmy, incluyendo mejor serie dramática.

Sobre la ceremonia de los premios Emmy de 2026, que tendrá lugar el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles (California, EE. UU.), Martin dijo: “Espero poder asistir, pero eso depende de muchas cosas”.

Tras compartir su deseo de que el programa se llevara algunos premios, confesó: “Tenía la esperanza de que también obtuviéramos algunas nominaciones a mejor actor. Pero siempre queda el año que viene”.

open image in gallery Peter Claffey interpreta a Ser Duncan el Alto en la serie de HBO ‘El caballero de los Siete Reinos’ ( HBO )

Martin se encuentra actualmente en el proceso de escribir Vientos de invierno, el tan esperado sexto título de su serie Canción de hielo y fuego, que incluye Juego de tronos.

En enero, reveló que estaba teniendo dificultades para terminar el libro. “Quizás soy demasiado optimista sobre la rapidez con la que puedo escribir estas cosas”, declaró a la revista The Hollywood Reporter, y agregó: “Abro el último capítulo en el que estaba trabajando y pienso: ‘¡M****a, esto no está nada bien!’. Y lo reescribo. O decido: ‘Este capítulo de Tyrion no avanza; mejor escribo uno de Jon Snow’”.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda de salud mental de inmediato, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio 988. Esta es una línea de ayuda gratuita y confidencial disponible para todos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cercana.

Traducción de Sara Pignatiello