La BBC se disculpa por “cualquier ofensa causada” tras insulto involuntario en los Bafta

La BBC ofreció una disculpa después de que un insulto racial, pronunciado por un asistente con síndrome de Tourette, se escuchara durante la transmisión de los premios Bafta.

El incidente ocurrió el domingo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, mientras los actores Delroy Lindo y Michael B. Jordan presentaban el premio a los mejores efectos visuales.

Un vocero de la BBC señaló: “Es posible que algunos espectadores hayan escuchado expresiones fuertes y ofensivas durante la ceremonia de los premios Bafta, originadas por tics verbales involuntarios asociados al síndrome de Tourette, y no fue algo intencional. Ofrecemos disculpas por cualquier molestia que haya podido causar”.

En una declaración posterior, la cadena añadió que la ceremonia fue retirada de iPlayer y que volvería a publicarse sin el insulto.

Durante la transmisión, el presentador Alan Cumming también se refirió al episodio y explicó la naturaleza del síndrome de Tourette.

“Es posible que hayan oído expresiones fuertes y ofensivas esta noche. Si vieron la película I Swear, sabrán que retrata la experiencia de una persona con síndrome de Tourette”, señaló. “El síndrome de Tourette es una discapacidad y los tics que han escuchado esta noche son involuntarios; esto significa que la persona que lo padece no tiene control sobre su lenguaje. Pedimos disculpas si alguien se sintió ofendido”.

La película I Swear, protagonizada por Robert Aramayo y centrada en la vida del activista escocés con síndrome de Tourette John Davidson, le otorgó a Aramayo los premios a mejor actor y EE Rising Star. Además, el filme recibió el galardón a mejor casting.

En otros momentos de la ceremonia se escuchó a Davidson gritar palabras como “aburrido” y “m********”, y varias de esas interrupciones quedaron registradas en la transmisión televisiva.

open image in gallery Delroy Lindo estaba en el escenario cuando se escuchó el insulto ( PA Wire )

En uno de los incidentes, Davidson gritó la palabra con N mientras las estrellas de Sinners, Jordan y Lindo, se encontraban en el escenario para presentar un premio, lo que llevó a Cumming a disculparse y a agradecer al público por su comprensión.

Tras el insulto racial, Davidson abandonó el recinto; sin embargo, regresó más tarde para celebrar el premio a mejor actor concedido a Aramayo.

En declaraciones a Times Radio, Ed Palmer, vicepresidente de Tourettes Action, señaló que la BBC debió considerar censurar el comentario. “Este es uno de los ejemplos más claros de cómo algo que es una discapacidad puede causar, comprensiblemente, una enorme ofensa”, dijo.

“Si ahora se va a emitir en diferido, por ejemplo, censurarlo podría ser un compromiso razonable. Sin embargo, creo que cada caso debe evaluarse según la situación”.

Agregó que es “muy consciente de quienes se hayan sentido ofendidos por la palabra pronunciada, o por una expresión ofensiva dicha por alguien con tics y Tourette”, y recalcó que “es fundamental mostrar compasión y comprender que se trata de algo involuntario”.

“Ofender a alguien suele resultar muy angustiante para quienes padecen esta condición”, afirmó Palmer.

Por su parte, un vocero de la organización benéfica instó al público a comprender que los tics son involuntarios y “no reflejan las creencias, intenciones ni el carácter de una persona”.

“Las personas con Tourette pueden decir palabras o frases que no desean expresar, que no respaldan y que luego les generan una gran angustia”, señalaron. “Estos síntomas son neurológicos, no intencionales, y forman parte de la vida diaria de John, como de muchas otras personas con Tourette”.

open image in gallery El activista John Davidson junto al actor ganador del Bafta Robert Aramayo, quien lo interpreta en ‘I Swear’ ( Getty )

Calificaron la “reacción negativa” al incidente como “profundamente triste” y señalaron que Davidson optó por abandonar la ceremonia antes de que concluyera. Más tarde regresó para celebrar el premio a mejor actor otorgado a Aramayo.

Davidson es un activo embajador del síndrome de Tourette y, en 2019, recibió la Orden del Imperio Británico (MBE) por su labor de concientización en el Reino Unido, que impulsa desde que comenzó a presentar síntomas en la adolescencia. Su historia quedó registrada en 1989 en el documental de la BBC John’s Not Mad.

Aunque a los asistentes se les informó sobre el Tourette de Davidson antes de la transmisión, esa explicación no se incluyó en la emisión televisiva. Como resultado, muchos espectadores en sus hogares quedaron desconcertados por las interrupciones.

El Tourette es una condición neurológica caracterizada por tics motores y vocales, como tos, espasmos o la emisión de frases completas. Un pequeño número de personas presenta además coprolalia, que consiste en decir groserías o comentarios socialmente inapropiados de forma involuntaria.

En estos casos, las palabras no se eligen por su significado y quien las pronuncia suele experimentar el episodio como algo no deseado y angustiante. Los investigadores lo clasifican como un tic vocal complejo, no como un acto intencional ni como una decisión consciente.

open image in gallery Michael B. Jordan y Delroy Lindo escucharon el insulto racial mientras presentaban un premio en los Bafta ( BBC )

En otro momento de la ceremonia, el director Ryan Coogler hizo historia al convertirse en el primer ganador negro del Bafta a mejor guion original por su película Sinners, que también obtuvo los premios a mejor actriz de reparto para Wunmi Mosaku y a mejor música original.

Bafta, Tourette Scotland, Lindo y Jordan fueron contactados para que comentaran sobre el incidente.

Por su parte, la diseñadora de producción de Sinners, Hannah Beachler, cuestionó la forma en que se gestionó la situación y sostuvo que una “situación imposible” se agravó por la “disculpa superficial” de Cumming.

Tras el evento escribió en X/Twitter: “Sigo intentando escribir sobre lo que pasó en los BAFTA y no encuentro las palabras.

“La situación es casi imposible, pero se repitió tres veces esa noche. En una ocasión fue dirigida hacia mí cuando salía a cenar después de la ceremonia y en otra hacia una mujer negra. Comprendo profundamente por qué se trata de una circunstancia tan compleja y sé que debemos afrontarla con elegancia y seguir adelante. Sin embargo, lo que la agravó fue esa disculpa superficial de ‘si alguien se sintió ofendido’ al final del programa”.

Artículo elaborado con informes adicionales de agencias

Traducción de Leticia Zampedri