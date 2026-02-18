La UEFA inicia investigación tras denuncia de Vinícius Jr. por presunto insulto racista de Gianluca Prestianni

La UEFA abrió una investigación oficial y designó a un inspector para revisar lo ocurrido en el partido entre el Real Madrid y el Benfica por la Champions League, luego de que Vinícius Jr. denunciara haber recibido insultos racistas de Gianluca Prestianni en el segundo tiempo.

“Un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA fue designado para investigar las acusaciones de conducta discriminatoria durante la fase de octavos de final de la Champions League 2025/2026 entre el Benfica y el Real Madrid, disputada el 17 de febrero de 2026”, indicó el organismo en un comunicado. “Se dará más información sobre este caso a su debido tiempo”.

El encuentro estuvo detenido durante 11 minutos, en aplicación del protocolo antirracismo de tres etapas de la UEFA, después de que Prestianni hiciera un comentario hacia Vinícius que el brasileño consideró racista. Los compañeros del delantero del Real Madrid, entre ellos Kylian Mbappé, aseguraron haber escuchado la expresión ofensiva.

Gianluca Prestianni, del Benfica, se cubrió la boca al hablar con Vinícius Jr. ( AFP via Getty Images )

Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta mientras hablaba con Vinícius, negó la acusación y aseguró que el brasileño lo había entendido mal. “Nunca fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, escribió en su cuenta de Instagram.

Tras celebrar el primer gol en el banderín de córner, Vinícius fue amonestado por François Letexier por una celebración que el árbitro juzgó excesiva ante los hinchas del Benfica. Poco después, el brasileño protagonizó un cruce con Prestianni y luego corrió hacia el colegiado para reclamar.

“Los racistas son, ante todo, cobardes”, escribió más tarde Vinícius en Instagram. “Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son”.

Con el Real Madrid a punto de recibir al Benfica el próximo miércoles en la vuelta de la eliminatoria de la Champions League, aumenta la presión para que la UEFA revise con urgencia las pruebas disponibles.

El Benfica aseguró que respalda la investigación, pero afirmó en un comunicado que Prestianni ha sido víctima de una “campaña de difamación” y reiteró su apoyo al jugador.

“El Benfica reafirma que apoya y cree en la versión presentada por Gianluca Prestianni, cuya conducta al servicio del club siempre se ha guiado por el respeto a los rivales, a las instituciones y a los principios que definen la identidad del Benfica”, señaló la institución. “Lamentamos la campaña de difamación de la que ha sido objeto”.

En la zona mixta, Kylian Mbappé aseguró que escuchó lo sucedido. “Se bajó la camiseta aquí y dijo ‘mono, mono, mono, mono, mono’. Yo lo escuché, y algunos jugadores del Benfica también lo oyeron; después empezó todo lo que vieron”, declaró el delantero francés.

El capitán del Real Madrid, Federico Valverde, señaló a Movistar Plus: “Es increíble que, con decenas de cámaras en el estadio, ninguna haya captado el insulto racista. Pero si te tapas la boca para decir algo, eso ya dice mucho. Según mis compañeros que estaban cerca, dijo algo muy feo”.

El Benfica también rechazó las acusaciones de los futbolistas del Madrid. En un mensaje publicado en X, el club sostuvo: “Como muestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron haber escuchado lo que afirman haber oído”.

Por su parte, el técnico del Benfica, José Mourinho, fue expulsado por protestar ante el cuarto árbitro y reclamar una segunda tarjeta amarilla para Vinícius tras una falta posterior. Primero recibió una amonestación y luego vio la roja por continuar con sus reclamos.

Mourinho aseguró que quería mantenerse “independiente”, aunque criticó la celebración del brasileño. “¿En cuántos estadios ha pasado esto? ¿En cuántos?”, preguntó. “Es un jugador de otro mundo, me encanta. Pero marcas un gol así y sal en hombros de tus compañeros. Ahí terminó el partido”.

Mbappé fue tajante al pedir sanciones: “No podemos aceptar que un jugador en la mejor competición de Europa actúe así. [Prestianni] no merece volver a jugar en la Champions League. Veremos qué pasa; esas decisiones no me corresponden. Dejemos que la UEFA actúe. Es un caso serio y espero que hagan lo correcto”.

Traducción de Leticia Zampedri