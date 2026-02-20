En octubre de 2025, Eric Dane regresó al set de un drama médico. Durante seis temporadas en Grey’s Anatomy, el actor nacido en San Francisco aceleró corazones como el doctor Mark Sloan, apodado “Dr. Sexy” (o “Macnífico” en la versión para doblaje), pero esta vez, en un episodio especialmente emotivo de Brilliant Minds, interpretó a un paciente.

Seis meses antes, Dane —quien falleció el jueves a los 53 años— había anunciado que le habían diagnosticado ELA.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de la neurona motora, es una afección incurable que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Con el tiempo provoca una parálisis muscular progresiva y su pronóstico varía considerablemente. En promedio, quienes reciben el diagnóstico viven entre dos y cinco años, aunque algunos, como el astrofísico Stephen Hawking, sobrevivieron durante décadas.

Dane aseguró que la enfermedad no lo apartaría de la actuación. En Brilliant Minds interpretó a Matthew Ramati, un bombero cuyo orgullo le impedía contarle a su familia que también padecía ELA. En una escena, el doctor Oliver Wolf —interpretado por Zachary Quinto— le explica las opciones de tratamiento, y el rescatista reacciona con rechazo ante la posibilidad de pasar sus últimos días conectado a una máquina. “¿Qué importa? Nadie sobrevive a esto”, afirma. “Los dos lo sabemos, y yo sé cómo cuidar a mi familia”.

En otra escena conmovedora, el personaje de Dane grababa un mensaje en el que explicaba cómo habían evolucionado sus pensamientos respecto a pedir ayuda. Tras la filmación, el creador de Brilliant Minds, Michael Grassi, recordó que el elenco y el equipo le dedicaron al actor una ovación de pie que se prolongó durante diez minutos.

“Nunca había visto algo así en toda mi carrera… fue tan hermoso, tan honesto y tan real”, relató Grassi a USA Today. “Así como su personaje encuentra valentía, también hay mucha valentía en Eric al contar esta historia. Salir y compartir esta parte de ti es algo vulnerable, pero también muy importante. Creo que genera conciencia y les demuestra a las personas que no están solas”.

Eric Dane como Matthew Ramati, un bombero con ELA, en un episodio de 2025 de ‘Brilliant Minds’ ( NBC )

Dane enfrentó una tragedia desde muy pequeño. A los 7 años, mientras crecía en el norte de California, su padre murió por un disparo autoinfligido. “Era un hombre de la Marina que luego se convirtió en arquitecto y diseñador de interiores. Era un alma atormentada”, contó Dane al Gulf Times en 2014. “Mi abuela cree que fue un accidente, pero cada quien tiene su propia versión”.

En la preparatoria jugaba waterpolo y descubrió su vocación por la actuación tras participar en una puesta escolar de All My Sons, de Arthur Miller. Después de mudarse a Los Ángeles, debutó en televisión en 1991 como Tad, un jugador de voleibol, en la comedia juvenil Salvado por la campana. Durante la década siguiente trabajó de forma constante, con papeles recurrentes en Gideon’s Crossing y Hechiceras.

Sin embargo, fue Grey’s Anatomy la serie que lo catapultó a la fama. En un principio fue contratado para interpretar al doctor Mark Sloan en un solo episodio del drama médico, pero la respuesta del público fue tal que terminó apareciendo en 140 capítulos. Su ya icónica escena en la tercera temporada —recién salido de la ducha y cubierto apenas con una toalla— terminó de afianzar su apodo de “Dr. Sexy”.

Dane se despidió de Grey’s Anatomy en 2012 y, entre 2014 y 2018, encabezó el elenco de la serie de acción The Last Ship, producida por Michael Bay, que seguía a la tripulación de un destructor naval en un mundo devastado por una pandemia. Más adelante asumió un papel relevante en la serie de HBO Euphoria, donde dio vida al padre del personaje interpretado por Jacob Elordi.

Se casó con la actriz Rebecca Gayheart en 2004 y tuvieron dos hijas. Gayheart solicitó el divorcio en 2018, pero, posteriormente, retiró la petición para acompañarlo tras su diagnóstico de ELA. En diciembre de 2025 reveló que Dane requería atención médica las 24 horas y reflexionó que, aunque el vínculo entre ambos ya no era un amor de pareja, sí seguía siendo un “amor familiar”.

Además de aprovechar su participación en Brilliant Minds para visibilizar la ELA, Dane se convirtió en portavoz de varias organizaciones benéficas, incluida la fundación de investigación Target ALS, y en enero de 2026 fue reconocido como defensor del año por ALS Network.

“Al enfrentar la ELA en carne propia, sé que los desafíos son reales e implacables”, afirmó entonces. “Pero juntos, a través de la defensa, la concientización y la acción, podemos acercarnos a un mundo libre de esta enfermedad”.

Traducción de Leticia Zampedri