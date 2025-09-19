Johnny Depp, Rachel Weisz y otros 10 actores que fueron reemplazados en películas populares

Nada irrita más a los actores ni a sus fanáticos que una controvertida sustitución. Aventúrate en cualquier hashtag de Animales fantásticos, o en la sección de comentarios de YouTube del tráiler, y los fans de Johnny Depp te inundarán de comentarios en los que condenan su salida de la franquicia.

A menudo se convierte en un regalo envenenado para la película en sí, por ejemplo cuando los fanáticos expresaron rápidamente su enojo ante la idea de una película de La momia sin Rachel Weisz , o de una nueva película de Pesadilla en la calle del infierno sin el Freddy Krueger original.

Muchas veces son los propios actores los que hacen público su disgusto, desde las frustraciones de Terrence Howard con Marvel hasta la decepción de Julia Sawalha por su salida de la secuela de Pollitos en fuga.

El dinero suele ser la raíz de estos problemas, pero se puede decir que otras situaciones son mucho más exasperantes: problemas de calendario, peleas, una voz que aparentemente suena “demasiado vieja”.

Hemos reunido 12 casos en los que los actores fueron sustituidos en las secuelas o nuevas versiones de películas muy queridas, lo que dio paso a todo tipo de molestias...

Johnny Depp en Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore

Días después de que el Tribunal Superior Británico descubriera que un informe periodístico que lo calificaba de “golpeador de esposas” era “sustancialmente cierto”, Johnny Depp anunció que Warner Bros le había pedido que renunciara a la franquicia de Animales fantásticos. El actor había interpretado al villano Gellert Grindelwald en dos películas, y Mads Mikkelsen intervino para reemplazarlo en la tercera película Los secretos de Dumbledore. La medida provocó una gran cantidad de indignación en Twitter, donde hubo campañas de hashtags que proclamaban su apoyo a Depp y otros que prometían boicotear el resto de la serie Animales fantásticos a menos que se reincorporara al actor.

Robin Williams en Aladdín 2

El papel de doblaje de Robin Williams como el Genio en Aladdín es posiblemente la actuación animada más famosa en la historia del cine. Menos famosa es la guerra entre Williams y Disney que siguió al estreno de la película. El actor condenó públicamente a la corporación luego de afirmar que ignoró su solicitud de usar solo su voz para la película y no para sus productos comerciales. “Simplemente no quiero vender nada”, dijo Williams en 1993, “ni Burger King, ni juguetes, ni cosas”.

Al principio, Disney negó haber hecho tal trato con el actor y le envió una pintura de Picasso valorada en US$1 millón como ofrenda de paz. Eso no funcionó, y Williams se negó a regresar para la secuela El regreso deJafar, que se estrenó directamente en video. Después de asumir incorrectamente que simplemente podría reemplazar a Williams en el papel (el actor de doblaje que interpreta a Homero Simpson, Dan Castellaneta, fue el seleccionado), Disney admitió que había ignorado la solicitud de Williams sobre el uso de su voz y se disculpó públicamente. Satisfecho con la disculpa, Williams después regresó para la secuela Aladdín y los 40 ladrones en 1996.

open image in gallery Robin Williams (izquierda) interpreta al Genio en ‘Aladdín’

Terrence Howard en Iron Man 2

Cuando llegó Iron Man 2 en 2010, uno de los principales miembros del reparto se veía muy diferente. Don Cheadle aceptó el papel de War Machine, a pesar de que Terrence Howard lo interpretó en la primera película. El cambio resultó controvertido, y hubo informes que afirmaron que Howard y Marvel se habían peleado por dinero. Otros informes decían que a Howard, gracias a que fue el primer actor elegido para Iron Man, se le pagó significativamente más que a todos los demás miembros del elenco de la película, incluida la estrella Robert Downey Jr., algo que Marvel buscó rectificar para la secuela.

“Vinieron a mí para la segunda [película] y me dijeron: ‘Mira, te pagaremos una octava parte de lo que dice en tu contrato, porque creemos que la segunda tendrá éxito contigo o sin ti’”, declaró Howard en 2013. Howard también afirmó que Marvel usó lo que habría sido su salario para aumentar el pago de Downey Jr., y que Downey Jr. había ignorado deliberadamente sus llamadas cuando buscó su ayuda con las renegociaciones de su contrato. La situación era decididamente turbia y sigue siendo uno de los episodios más feos en la historia de la selección de elenco de Marvel.

Julia Sawalha en Pollitos en fuga 2

La secuela de Pollitos en fuga, que lleva mucho tiempo en proceso, tuvo mala prensa en 2020 cuando la protagonista de la primera película, Julia Sawalha, afirmó que la habían eliminado de la secuela. Sawalha afirmó que le habían dicho que su voz sonaba “demasiado vieja” en comparación de cómo sonaba en la película original. “Quieren que una actriz más joven retome el papel”, escribió Sawalha en un comunicado. “Soy una apasionada de mi trabajo y no caigo sin luchar, así que hice mi propia prueba de voz en casa y se la envié a los productores... Sin embargo, dijeron: ‘Procederemos a elegir a alguien más para la voz de Ginger’. Siento que me han engañado... Decir que estoy devastada y furiosa sería quedarme corta. Me siento totalmente impotente”. Sawalha terminó siendo reemplazada en el papel de Ginger por Thandiwe Newton, mientras que Aardman Animation se negó a comentar sobre el cambio.

open image in gallery Julia Sawalha interpreta a Ginger en ‘Pollitos en fuga’

Rachel Weisz en La momia 3

Según los informes, Weisz rechazó la oportunidad de repetir el papel que la convirtió en una estrella para una tercera película de La momia porque no estaba contenta con el guion. No se le puede culpar. La momia: la tumba del emperador Dragón recibió malas críticas y luego desapareció sin dejar rastro en 2008. A los fanáticos tampoco les gustó que Maria Bello, quien adoptó un acento británico torcido para la película, simplemente sustituyera a Weisz en su papel. “Creo que Rachel es tan brillante y estuvo hermosa en ese papel, pero escribieron mi personaje de manera tan diferente que sentí que era una mujer totalmente distinta”, explicó Bello. “Tiene el mismo nombre, pero es un personaje bastante diferente”. El público se dio cuenta y se rebeló.

Rachelle Lefevre en Crepúsculo

Lefevre fue elegida para representar a la líder del aquelarre Victoria en las películas de Crepúsculo, y a la mitad de la franquicia fue sustituida por Bryce Dallas Howard. Fue una decisión polémica, y tanto Lefevre como la productora Summit Entertainment hablaron sobre ello con la prensa. “Estoy profundamente herida por la sorprendente decisión de Summit de seguir adelante sin mí”, dijo Lefevre en un comunicado, luego de insistir en que su participación en la película Barney’s Version no se empalmaría con las fechas de producción de la secuela de Crepúsculo, Eclipse. Summit no estuvo de acuerdo y escribió en su propio comunicado que Lefevre demostró una “falta de espíritu cooperativo” al presuntamente aceptar el papel de Barney’s Version sin consultar primero con Summit. Mientras tanto, Howard se mantuvo al margen y reveló en 2017 que ella y Lefevre tenían una relación cordial y que la decisión de la sustitución en el elenco “no tenía nada que ver con [ellas]”, y agregó: “Nada se interpone entre las mujeres, y ella es increíble”.

open image in gallery Rick Moranis y John Goodman en ‘Los Picapiedra’

John Goodman y Rick Moranis en Los Picapiedra en Viva Rock Vegas

Ni Goodman ni Moranis tenían contrato para hacer una secuela del éxito de 1994 Los Picapiedra, lo que significó que Universal Pictures tuvo que arreglárselas sin ellos para Viva Rock Vegas de 2000. Para solucionar este problema, Universal hizo de la película una precuela y reclutó a la pareja de Mark Addy y Stephen Baldwin, decididamente de menor potencia, para interpretar a Fred Flintstone y Barney Rubble. No pudieron impresionar al público y la película fue un fracaso colosal, lo que terminó por ser la ruina de toda la franquicia.

Kathleen Cauley y Jennifer Smith en Harry Potter

En las primeras películas de Harry Potter, la estudiante de Hogwarts Lavender Brown era interpretada por dos actrices negras, Kathleen Cauley y Jennifer Smith, que eran prácticamente extras. En el momento en que el papel de Lavender en la serie se volvió más importante, y obtuvo un diálogo real, lo más sensato era sustituirlas, particularmente con una actriz más experimentada. Pero la serie enfrentó una reacción violenta de los fanáticos por elegir a la actriz blanca Jessie Cave para el papel, y Warner Bros nunca explicó por qué se tomó la decisión de cambiar la raza del personaje justo cuando comenzó a tener una mayor participación.

Ryan Gosling en Desde mi cielo

Gosling parecía listo para la atención de los Oscar después de firmar para interpretar a un padre afligido en la adaptación de Peter Jackson de Desde mi cielo. Sin embargo, Gosling fue despedido días después de que comenzó la producción y fue reemplazado por Mark Wahlberg. Corrieron rumores sobre el despido y, según los informes, Jackson no estaba contento con la decisión de Gosling de engordar para el papel. Años más tarde, Gosling pareció confirmar la especulación, cuando dijo que él y Jackson “tenían una idea diferente de cómo debería verse el personaje”. Continuó: “Realmente creí que debería pesar 210 libras [95 kilogramos]. No hablamos mucho durante el proceso de preproducción, lo cual fue el problema... Aparecí en el set y me había equivocado. Entonces quedé gordo y desempleado”.

Crispin Glover en Volver al futuro II

open image in gallery Crispin Glover en ‘Back to the Future’

Glover se destaca en la primera entrega de Volver al futuro, donde interpreta al padre nerd de Michael J. Fox, George McFly. Sin embargo, para la secuela, Glover se opuso a lo que consideró un salario demasiado bajo y expresó algunos problemas con el guion. Molestos, los creadores de la secuela reclutaron a un nuevo actor, Jeffrey Weissman, e hicieron todo lo posible para que el público creyera que Glover seguía interpretando el papel, incluido el uso de prótesis para que Weissman se pareciera más a él, e incluso colgaron al personaje boca abajo en cierto momento de la película.

Weissman afirmó haber escuchado al director de fotografía de la película referirse a él en el set como “Crispin, pero sin los problemas”, mientras que la actriz Lea Thompson, quien interpretó a la esposa de George, Lorraine, reveló que le resultó difícil trabajar con un “impostor” que no era Glover. Glover terminó demandando a los productores por usar su imagen en la película, con el uso de prótesis, sin su permiso, y el asunto se resolvió fuera de los tribunales.

Robert Englund en Pesadilla en la calle del infierno

La nueva versión de 2010 de Pesadilla en la calle del infierno fue la primera en no contar con la veterana estrella de terror Robert Englund como el asesino de pesadilla Freddy Krueger, y lo reemplazó con el nominado al Oscar Jackie Earle Haley. Los fanáticos estaban comprensiblemente molestos, ya que la película pasó del humor maníaco de Englund en el papel a la seriedad escalofriante de Haley. En defensa de Englund, él siempre elogió a Haley al máximo, pero admitió en 2012 que la película en sí no era para él. “Fue un poco frío”, dijo. “Pero Haley interpretó a Freddy a su manera”.

Edward Norton en The Avengers

Se necesitaron tres intentos para que un actor pareciera cómodo como El increíble Hulk, cuando Mark Ruffalo asumió el papel del afable Dr. Bruce Banner para The Avengers de 2012. Eric Bana y Edward Norton habían interpretado el papel en películas distintas antes que él, pero solo Norton condenó públicamente a Marvel después de que no lo invitaron a regresar.

Después de que el CEO de Marvel, Kevin Feige, dijera que habían dejado a Norton en favor de un actor “que encarna la creatividad y el espíritu de colaboración” de la franquicia (¡gulp!), Norton respondió en una entrevista para The Independent. Aseguró que su salida se debió únicamente al dinero, y no a los rumores de enfrentamientos en el set de El increíble Hulk de 200. Norton dijo: “Me pareció una mentira barata e innecesaria eso de que se trataba de otras cosas además del dinero. Vinieron a mí con avidez para hablar sobre eso y luego, al final del día, fue solo una decisión comercial absoluta... Marvel tendrá que lidiar con su propio karma: tienen problemas más grandes que yo”.