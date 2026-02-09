Aud Mason-Hyde, coprotagonista no binarie de John Lithgow, calificó como “un poco hiriente” y “difícil” la decisión del actor de sumarse a una nueva serie de Harry Potter.

Mason-Hyde, quien actúa junto a Lithgow en el drama Jimpa, describió a su compañero como “un ser humano hermoso”, pero reconoció que su elección para interpretar a Dumbledore, el director de Hogwarts, le resultó desconcertante debido a los comentarios de J. K. Rowling sobre la comunidad trans.

Según explicó, fue justamente la experiencia positiva de trabajar con Lithgow, de 80 años, lo que hizo que su decisión le generara esa sensación.

“Nunca sentí que él cuestionara mi identidad ni mi condición trans”, afirmó en una entrevista con OUT. “Siempre fue un coprotagonista muy afectuoso y contenedor, y por eso hay algo de todo esto que se siente un poco hiriente”.

Mason-Hyde añadió que la decisión de Lithgow se tomó después de haber rodado y estrenado la película, y que eso no borra lo que compartieron ni el trabajo realizado juntos. “No quita el tiempo que pasamos ni el hermoso trabajo que hace en esta película, ni lo auténtico que fue al interpretar su papel”, señaló.

Mason-Hyde dijo que enterarse de la noticia fue “difícil” y añadió: “No creo que valga la pena analizar las razones de John, pero sí pienso que es una decisión extraña. Y también me resultó desconcertante; quizá esa sea la palabra correcta”.

open image in gallery John Lithgow y Aud Mason-Hyde junto a su coprotagonista de ‘Jimpa’, Olivia Colman, y la directora Sophie Hyde ( Getty Images for Vox Media )

A comienzos de este mes, durante una aparición en el Festival de Cine de Róterdam, Lithgow aseguró estar “molesto” por las críticas que recibió tras aceptar participar en la próxima serie de HBO.

Ante el público, afirmó que se toma el tema “extremadamente en serio” y sostuvo que la autora “no está realmente involucrada en esta producción”, además de calificar sus posturas sobre los derechos de las personas trans como “irónicas e inexplicables”.

Lithgow afirmó que le resulta confuso que Rowling sostenga ese tipo de posturas, teniendo en cuenta que Harry Potter trata sobre “la bondad frente a la crueldad”.

“J.K. Rowling creó un canon increíble para jóvenes, literatura infantil y juvenil que trascendió y se instaló en la conciencia colectiva. Personas de todas las edades aman Harry Potter y sus historias. Todo gira en torno a la aceptación. Se trata del bien contra el mal”, sostuvo.

En los últimos seis años, Rowling fue criticada repetidamente por diversos comentarios sobre el género, y muchos, incluidos los protagonistas de las adaptaciones cinematográficas de Potter, la acusaron de transfobia.

open image in gallery John Lithgow calificó de “inexplicables” las opiniones de J. K. Rowling sobre los derechos de los transexuales ( Getty Images )

La situación provocó la consternación de las estrellas que firmaron para la nueva serie. Nick Frost (Rubeus Hagrid), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Katherine Parkinson (Molly Weasley) y Johnny Flynn (Lucius Malfoy) son algunos de los que también aparecerán en la serie.

Frost ya se había pronunciado sobre las opiniones de Rowling, habiendo declarado a The Observer: “A ella se le permite su opinión y a mí la mía, pero no coinciden en modo alguno”.

Las opiniones de Frost se hacen eco de las de Paapa Essiedu, que interpretará a Severus Snape en la serie de HBO. Poco después de que se anunció su casting, el actor fue uno de los cientos de profesionales de la televisión y el cine que firmaron una carta en la que se pedía a la industria que actuara en favor de los derechos de los transexuales.

La carta se redactó a raíz de la controvertida sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido que establece que el género se basa legalmente en el sexo biológico, una decisión celebrada por la controvertida escritora Rowling y criticada por grupos activistas LGBT+.

Tras la aparición de Essiedu como firmante de la carta, una “fuente privilegiada” declaró a MailOnline que a Rowling “no le molestaría ni un ápice la decisión de Essiedu, y no se le ocurriría intervenir para que le despidieran, a pesar de estar muy implicada en el proyecto”.

Dirigiéndose a este informe X / Twitter, Rowling escribió: “No tengo el poder de despedir a un actor de la serie, y aunque lo tuviera, no lo haría. No creo en quitarle el trabajo o el sustento a las personas por sostener creencias legalmente protegidas que son distintas a las mías”.

La serie de Harry Potter se está rodando ahora y se estrenará en 2027.

Traducción de Leticia Zampedri