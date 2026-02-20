El final de ‘Dime más mentiras’ plantea un debate entre los espectadores sobre el desenlace de Lucy

El episodio final de la tercera temporada de Dime más mentiras se estrenó esta semana y permitió a los fans presenciar cómo estallaba el drama acumulado. Sin embargo, hay un aspecto del desenlace que ha generado un intenso debate en redes sociales.

A continuación, se incluyen ‘spoilers’ del final de la temporada 3*.

El drama universitario sigue el romance intermitente entre Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White), iniciado en 2007 en la Universidad de Baird.

A lo largo de la serie, la historia alterna con saltos temporales hasta 2015, cuando las exparejas y su grupo de amigos se reencuentran con motivo de la boda de Bree (Catherine Missal) y Evan (Branden Cook).

Tras la celebración, Stephen decide lanzar varias revelaciones que sacuden al grupo. La primera: que Bree sabía desde el principio que Evan y Lucy se habían acostado durante la universidad.

La segunda revelación fue que Bree había filtrado la grabación de Lucy como venganza, lo que provocó su expulsión de la universidad. En el video, Lucy confesaba haber mentido al decir que había sido víctima de violación para encubrir a la verdadera afectada, Pippa. Acto seguido, Stephen lanzó otra bomba: Bree y Wrigley habían mantenido una aventura durante meses.

El caos fue inmediato. Entre gritos y recriminaciones, el pastel de bodas terminó volando por los aires, todo al ritmo de ‘Toxic’ de Britney Spears.

En medio de la escena, Stephen le propone a Lucy que se vaya con él. Aunque duda por un momento, finalmente sale a su encuentro y ambos se marchan juntos. Sin embargo, fiel a su patrón, Stephen la abandona poco después y la deja sola en una gasolinera.

La serie cierra con una última imagen desconcertante: Lucy riendo.

Son precisamente esos instantes finales los que han encendido el debate entre los fans, ya que para algunos, Lucy estaba dispuesta a darle otra oportunidad a Stephen y terminó, una vez más, siendo engañada.

“La serie termina con Stephen humillando a Lucy por última vez”, escribió un usuario en redes sociales.

Una segunda persona opinó: “Lucy nunca aprende”.

“Lucy se ríe porque, en realidad, no le queda nada más por hacer”, añadió otra.

Un cuarto comentario ofreció una lectura distinta: “Es una mirada que expresa alivio y tristeza al mismo tiempo. Se humilló una vez más, pero fue la última llamada de atención que necesitaba para entender que Stephen es incapaz de cambiar y para dar, por fin, un paso hacia la sanación. Lucy Albright, al fin eres libre”.

“El final de Lucy me destrozó. Sí, es libre, pero después de todo lo que perdió y de lo mucho que tuvo que sacrificar para lograrlo, esa libertad se siente más trágica que pacífica”, comentó otra persona.

Sin embargo, otros fans sostienen una interpretación distinta: Lucy sabía exactamente lo que hacía y estaba siguiendo el consejo de Diana, la exnovia de Stephen, quien previamente le había dicho que, para liberarse de un narcisista como él, debía dejarle creer que había ganado.

En otras palabras, Lucy habría provocado deliberadamente que Stephen la abandonara en la gasolinera.

Al inicio de la serie, ya se había mostrado cómo Diana logró liberarse de él al presentarse como un “fracaso” para que fuera Stephen quien decidiera terminar la relación. Para ello, mintió al decir que había reprobado el LSAT y lo convenció de que se había peleado con su padre, haciéndole creer que le habían cancelado la tarjeta de crédito.

“Cuando Diana le dijo a Lucy: ‘Deja que piense que ganó y que crea que es él quien decide dejarte. Es la única forma de deshacerte de él’, ahí es cuando Lucy se da cuenta de que ha ganado. Me niego a creer que no haya tenido su final feliz; este ES su final feliz”, escribió un espectador.

“Alguien dijo que Lucy siguió el consejo de Diana, cuando le explicó que debía dejarle creer que él ganaba para que la dejara en paz. Y, desde entonces, de algún modo, este final me parece bien”, comentó otra persona.

Un tercer usuario fue más tajante: “El hecho de que la gente no entienda el final de Dime más mentiras me molesta mucho. Lucy sabía que él iba a hacer eso. Diana ya le había dicho que debía dejarle creer que él ganaba para que la dejara en paz. Además, es una representación muy realista de cómo lidiar con un narcisista”.

Sin embargo, otros espectadores no están convencidos y algunos señalaron que Lucy compró dos cafés en la gasolinera, lo que sugeriría que no esperaba que Stephen la abandonara.

“Llegó con dos tazas de café. Quería que él estuviera allí y no aprendió nada de todo lo que él le hizo pasar”, destacó un usuario.

Otra persona añadió que Lucy se había acostado con Stephen esa misma mañana, lo que, a su juicio, debilita la teoría de que estuviera siguiendo el consejo de Diana para sacarlo de su vida.

Las tres temporadas de ‘Dime más mentiras’ ya están disponibles en Disney+.

Traducción de Leticia Zampedri