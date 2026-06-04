Tom Hardy y su escabroso historial de disputas, peleas y altercados en los rodajes: “Un gorila en el set”

Tom Hardy está pasando por una situación familiar. El actor londinense (48) se encuentra actualmente en el centro de una polémica por su comportamiento en el rodaje del drama criminal Tierra de mafiosos. Si bien los rumores sobre su despido han sido rotundamente desmentidos, aún no está claro si regresará para la tercera temporada.

Hardy es uno de los actores contemporáneos más destacados de Gran Bretaña, pero las historias sobre productores, directores y compañeros de reparto que tienen dificultades para trabajar con él no son nada nuevo.

Ha forjado su carrera interpretando personajes duros y decididos, ya sea su memorable actuación como el imponente villano Bane en Batman: El caballero de la noche asciende (2012) o su papel nominado al Oscar como el rastreador John S. Fitzgerald en El renacido (2015), pero esa dureza parece extenderse también a su personalidad fuera de la pantalla.

Si bien algunos de los compañeros de Hardy han dicho que lo encuentran cariñoso y afable, e incluso su coprotagonista en Venom, Michelle Williams, lo describió una vez como un ”cachorrito”, otros no están tan encantados. Las analogías con animales parecen abundar al describir a Hardy. Su compañero de escena en El club de los vándalos, Austin Butler, dijo que se lo imaginaba como un “oso gris”, mientras que Shia LaBeouf lo describió como un “gorila en el set”.

¿Cómo se ganó Hardy esta temible reputación? Repasemos su historial de altercados y peleas en el set.

open image in gallery Tom Hardy, en una imagen de la película ‘Havoc’ (2025), tiene un largo historial de peleas en el plató ( Netflix )

Viaje a las estrellas: Némesis (2002)

Uno de los primeros papeles cinematográficos de Hardy fue el de un clon del capitán de la Flota Estelar Jean-Luc Picard, interpretado por Patrick Stewart, en Viaje a las estrellas: Némesis ( 2002).

Si bien no hubo grandes altercados en el set, es notable que incluso al comienzo de su carrera, Hardy ya empezaba a forjarse una reputación de ser solitario y de apegarse demasiado a su caravana.

En sus memorias de 2023 , Making It So , Stewart recordó sobre la película: “No tuve ni una sola escena emocionante que interpretar, y el actor que encarnaba al villano, Shinzon, era un joven extraño y solitario de Londres. Se llamaba Tom Hardy. Tom no interactuaba con ninguno de nosotros a nivel social. Nunca decía 'Buenos días', nunca decía 'Buenas noches', y pasaba las horas que no se le necesitaba en el set en su caravana con su novia”.

Por su parte, Hardy atribuyó su reticencia a relacionarse con el equipo en el set a sus propios nervios, declarando a Total Film : “Estaba aterrado. Todos los días en el set, estaba aterrado, lo cual, de todos modos, funcionaba para el personaje. No puedes ocultarlo, la cámara lo captará. Realmente me sentía completamente superado. Todo se reducía a: '¿Cómo puedo hacer esto?'. Me lo tomé muy en serio”.

open image in gallery Shia LaBeouf y Tom Hardy en el estreno de ‘Los ilegales’ durante el Festival de Cine de Cannes en mayo de 2012 ( Getty )

Los ilegales (2012)

Para 2012, la carrera de Hardy estaba en pleno auge. Ese mismo año, en el que interpretó a Bane en Batman: El caballero de la noche asciende, también asumió un papel principal en la película de gánsteres gótico sureño Los ilegales, escrita por Nick Cave.

Fue elegido para interpretar al hermano mayor del personaje de Shia LaBeouf, pero, según se cuenta, la rivalidad entre hermanos fue extrema. Circulaban varias historias sobre peleas entre ambos en el set, aunque las versiones sobre la gravedad de los enfrentamientos eran contradictorias.

En un momento dado, Hardy afirmó que LaBeouf lo había dejado inconsciente. Añadió: “Es un tipo muy, muy malo. Además, es bastante intimidante. Da miedo”.

Sin embargo, LaBeouf declaró más tarde que Hardy solo estaba bromeando y que habían forcejeado levemente después de que Hardy sorprendiera a LaBeouf y a su novia en estado de semidesnudez.

Por su parte, el director John Hillcoat declaró en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit que el par “definitivamente" se había peleado. “La situación se agravó hasta el punto de que tuvieron que sujetarlos a ambos”, afirmó.

Durante una mesa redonda de The Hollywood Reporter, le preguntaron a LaBeouf quién le había intimidado más en el set y respondió: “Probablemente Tom Hardy. Hardy es un poco un gorila en el set. Es decir, él es quien manda. Se orina en las esquinas. Es su set, lo sabes cuando llegas. No se siente como un espacio compartido, se siente como su espacio. Y es un muy buen actor y también súper cariñoso, pero en un set, estás en su templo”.

open image in gallery Tom Hardy y Charlize Theron en ‘Mad Max: Furia en el camino’ ( Warner Bros )

Mad Max: furia en el camino (2015)

Podría decirse que la disputa más notoria de Hardy en el set fue la que surgió entre él y su coprotagonista de Mad Max: Furia en el camino, Charlize Theron.

Al recordar la producción de la película varios años después, Theron admitió que ambos “[habían tenido] una relación muy tensa” durante el rodaje de la épica historia postapocalíptica ambientada en el interior de Australia, dirigida por George Miller.

La estrella sudafricana dijo sentirse amenazada por Hardy y frustrada cuando él llegaba tarde a los rodajes. En una ocasión, tras tres horas de retraso, les dijo a los productores que debían “multar a ese maldito con cien mil dólares por cada minuto que había retrasado al equipo”.

En una entrevista con The New York Times , Hardy explicó: “Creo que, en retrospectiva, me vi superado por la situación en muchos sentidos. La presión sobre ambos era abrumadora a veces. Lo que ella necesitaba era un compañero mejor, quizás con más experiencia, en mí. Eso es algo que no se puede fingir. Me gustaría pensar que ahora que soy mayor y menos atractivo, podría estar a la altura de las circunstancias”.

Theron también declaró: “En retrospectiva, no tuve la suficiente empatía para comprender realmente lo que debió sentir al ponerse en la piel de Mel Gibson. ¡Es aterrador! Creo que, debido a mi propio miedo, levantábamos muros para protegernos en lugar de decirnos el uno al otro: 'Esto es aterrador para ti, y también para mí. Seamos amables entre nosotros'. De una manera extraña, actuábamos como nuestros personajes: todo giraba en torno a la supervivencia”.

open image in gallery Al parecer, Tom Hardy (a la derecha) tuvo esperando en el plató “durante horas” a sus compañeros de reparto en ‘Tierra de mafiosos’, Pierce Brosnan (a la izquierda) y Helen Mirren (en el centro) ( Paramount+ )

Tierra de mafiosos (2026)

Según se informa, los recientes problemas de Hardy en el set de Tierra de mafiosos giran una vez más en torno a su negativa a salir de su caravana. Una fuente anónima declaró recientemente a The Hollywood Reporter que Hardy “se [había negado] a salir de su caravana durante horas”.

La fuente continuó: “Mantuvo al elenco en espera, lo cual es una demostración de poder. Pero hacer esperar a Pierce Brosnan, Helen Mirren y otros es un suicidio profesional, me atrevería a decir”.

Además, Puck News informó que Hardy llegaba tarde con frecuencia al set y que “constantemente pedía hacer comentarios sobre los guiones”.

Esas observaciones no fueron del todo bien recibidas por el guionista Jez Butterworth, y una fuente declaró a Variety : “A menudo, las ideas de Hardy son muy acertadas. Y él quiere que se las tomen en serio. Jez no tiene tiempo para ocuparse de esas observaciones, así que se convierte en un problema”.

Sin embargo, a medida que se han minimizado los rumores sobre el despido de Hardy antes de la tercera temporada de la serie, Hardy ha encontrado una aliada en Mirren, quien ha salido en su defensa.

El jueves, la legendiaria actriz compartió una foto de Hardy en Instagram, escribiendo: “Te quiero ahora y siempre. Helen”.

Aunque Hardy a veces haya generado tensión en el set, su talento y carisma en pantalla bien podrían ser suficientes para que todo eso pase desapercibido. Como comentó una fuente a Variety , Hardy puede ser “difícil, pero es una estrella de cine”.

Traducción de Sara Pignatiello y Michelle Padilla