Italia incauta oro, villas y efectivo ligados a ingresos de la mafia siciliana por narcotráfico

Las autoridades italianas incautaron más de 200 millones de euros (232 millones de dólares) en activos vinculados a la red de tráfico de drogas del fallecido jefe mafioso Matteo Messina Denaro, en lo que los fiscales antimafia describieron el jueves como un golpe a los intentos de la mafia siciliana de reconstruir su poder financiero.

Las incautaciones incluyeron más de 12 kilogramos (26 libras) de lingotes de oro, millones en efectivo, relojes de alta gama y unas 20 propiedades de lujo, dijeron los investigadores en una conferencia de prensa.

Messina Denaro murió en un hospital penitenciario unos nueve meses después de su detención en enero de 2023, tras tres décadas prófugo de la justicia. Había sido juzgado en ausencia y condenado por decenas de asesinatos, entre ellos por ayudar a planear dos atentados con bomba en 1992 que se cobraron la vida de los principales fiscales antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.

Como parte de la investigación sobre el rastro de dinero del narcotráfico, que se prolongó durante décadas y estaba vinculado a él, las autoridades detuvieron a tres personas y ordenaron la incautación de activos, empresas y participaciones financieras por un valor superior a 200 millones de euros.

Más de 150 agentes de la policía financiera italiana realizaron registros en Italia y en el extranjero, incluidos Andorra, Gibraltar, las Islas Caimán, Suiza, Líbano, Mónaco y España.

El fiscal nacional antimafia de Italia, Giovanni Melillo, manifestó que las incautaciones forman parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar la infraestructura económica de la mafia siciliana e impedir que reconstruya redes criminales capaces de ejercer influencia financiera y social a escala global, incluida la intimidación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.