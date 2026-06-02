El reparto de Toy Story 5 ha dicho que la película explora la creciente dependencia de los niños de las pantallas, y Tom Hanks describió el brillo de las pantallas de los teléfonos en las habitaciones infantiles como algo que “[provocaba] terror”.

Hanks, quien ha dado voz al muñeco vaquero Woody desde la película original de Toy Story (1995), afirmó que la historia reflejaba una relación generacional más amplia con la tecnología. Ahora, una generación tiene algo que la define tecnológicamente en la sociedad, y se entrega por completo a ello”, declaró a la BBC.

“Hay un momento en la película en el que miramos el paisaje urbano y vemos ese brillo azul de un teléfono en los dormitorios y demás, y eso sí que provoca terror”, añadió Hanks.

En la última entrega de la longeva franquicia de Pixar, Woody, Buzz Lightyear y Jessie se enfrentan a un nuevo rival: una tableta con forma de rana llamada Lilypad, con la voz de Greta Lee. La película sigue a los juguetes mientras luchan por mantenerse relevantes después de que Bonnie queda cautivada por el dispositivo. Pixar describe la historia como “Juguetes y tecnología se encuentran”.

Junto a Hanks como Woody, Tim Allen regresa como el guardián espacial Buzz Lightyear, mientras que Joan Cusack retoma su papel de la alegre vaquera Jessie.

open image in gallery El reparto de ‘Toy Story 5’ ha afirmado que la película aborda la creciente dependencia de los niños de las pantallas ( Getty )

Allen contó que recientemente había tenido un altercado con su hija adolescente durante una salida al cine, después de que ella perdiera rápidamente la paciencia, porque los niños ahora estaban “acostumbrados a los videos de siete segundos en Instagram”.

“Comenzó a ver la película y exclamó: ‘¡Ya lo entiendo! Él va a ser el villano y van a hacer esto’”, contó Allen a la BBC, y siguió: “Tuvimos una pequeña discusión. Le dije: ‘De ahora en adelante, si vamos al cine, vemos la película y luego te quejas’. Pero no se equivocaba”.

Allen afirmó que el público más joven ahora estaba “tan acostumbrado a un principio, un desarrollo y un final en siete segundos” debido a las redes sociales, que a muchos les costaba mantenerse interesados en películas más largas “aparte de Avatar”, que describió como “toda una experiencia”.

Cusack, por su parte, afirmó que los temas de la película “conectarían” con los padres que intentan limitar el tiempo de sus hijos frente a las pantallas, pero Allen reconoció que los temores en torno a las nuevas tecnologías no eran nada nuevo: “Apenas le dije 'deja el teléfono', recordé a mis padres diciéndome '¡apaga la música!'”, comentó.

Lee dijo el mes pasado que Lilypad no era “exactamente una villana” y que “a menudo [tenía] muy buenas intenciones”.

“El tema es complicado porque la tecnología no va a desaparecer y es beneficiosa de muchísimas maneras, pero existe una preocupación real por el costo de todo este tiempo en pantalla que se refleja en la película”, declaró a PA.

open image in gallery Allen comentó que a su hija adolescente le costaba concentrarse en las películas porque los niños de hoy en día estaban “acostumbrados a los videos de siete segundos de Instagram” ( PA )

Los gobiernos de todo el mundo buscan cada vez más limitar el uso que hacen los niños de los teléfonos inteligentes y las redes sociales. El año pasado, Australia se convirtió en el primer país en establecer una edad mínima nacional de 16 años para tener cuentas en redes sociales, mientras que Noruega, Francia, España y Dinamarca están implementando medidas similares para restringir el acceso de los niños a las plataformas en línea.

El lunes, Taylor Swift confirmó que tiene una nueva canción en la película, escrita y producida por ella misma y Jack Antonoff. La canción, titulada ‘I Knew It, I Knew You’, pretende ser un regreso a las raíces de la música country de la estrella y está basada en la historia del querido personaje de la vaquera Jessie.

“Siempre he soñado con poder escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era una niña de cinco años y vi la primera película de Toy Story ”, dijo Swift.

Toy Story 5 se estrenará en cines el 19 de junio de 2026.

Traducción de Sara Pignatiello