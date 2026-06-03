Robert Pattinson ha admitido que sí se puso en forma para interpretar a Batman, a pesar de haber dicho hace seis años que no lo haría.

El actor británico, a quien vimos por última vez en la comedia negra El drama y que actualmente está promocionando el blockbuster veraniego de Christopher Nolan, La Odisea, dijo en una nueva entrevista que había instalado un gimnasio en su casa como preparación para la secuela de The Batman, porque una de sus mentiras se le fue de las manos.

En 2020, Pattinson declaró a la revista GQ que no tenía intención de entrenar para interpretar a Batman en la primera película de la nueva saga dirigida por Matt Reeves. Incluso afirmó que había estado ignorando las llamadas de un entrenador personal contratado por el estudio Warner Bros.

“Creo que si te pasas el tiempo haciendo ejercicio, eres parte del problema. Sientas un precedente. Nadie hacía esto en los años 70. Ni siquiera James Dean, que no estaba precisamente musculoso”, dijo.

open image in gallery Robert Pattinson en el estreno en París de ‘El drama’ en marzo ( Getty Images )

Pero más tarde admitió que se trataba de una broma.

“Eso me persiguió”, dijo Pattinson, y añadió: “Siempre me ha parecido muy vergonzoso hablar de cómo entreno. Creo que es algo típico de los ingleses… [Pero] si estás interpretando a Batman, tienes que entrenar”.

Ahora, hablando con GQ una vez más, reveló que la broma tuvo tanto éxito que mucha gente creyó que simplemente había llegado al set de rodaje de The Batman, estrenada en 2022, sin levantar ni una sola pesa.

“Todo el mundo me decía: 'No has hecho nada de ejercicio'. ¡Pero si he hecho ejercicio todos los días!”, se quejó Pattinson, antes de añadir que su cuerpo no tendía a ganar mucha masa muscular de forma natural.

“Incluso después de eso, sigo dando la impresión de que no he hecho ejercicio. Entrenaba dos veces al día, como a las tres de la mañana”, continuó.

open image in gallery Matt Damon encabeza un reparto estelar en ‘La Odisea’ ( Universal Pictures )

También admitió que simplemente estaba “intentando parecer interesante” al criticar el ejercicio físico.

Pattinson tiene fama de bromear con los periodistas en las entrevistas con historias extravagantes, como afirmar que nunca se lava el pelo, o contarle una vez a un periodista que de niño presenció cómo un payaso moría en la explosión de un vehículo.

Pattinson es una de las estrellas que aparecerán en La Odisea de Nolan el próximo mes, película protagonizada por Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway. Zendaya, su compañera de reparto en El drama, también participa en la película y volverá a trabajar con Pattinson este diciembre en Duna: Parte 3 .

El actor se encuentra en la fase de preproducción de la secuela de The Batman, dirigida por Matt Reeves, que estará protagonizada por los nuevos integrantes de la franquicia, Scarlett Johansson y Sebastian Stan.

Traducción de Sara Pignatiello