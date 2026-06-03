Nick Pasqual, actor de ‘Cómo conocí a tu madre’, condenado por apuñalar 20 veces a su exnovia

El actor Nick Pasqual conoció su sentencia meses después de haber sido declarado culpable por intentar asesinar a su expareja, la maquilladora Allie Shehorn, en mayo de 2024.

Pasqual, de 36 años y conocido por aparecer en series como Cómo conocí a tu madre, fue condenado este martes por un juez de Los Ángeles a una pena que va de 32 años a cadena perpetua.

Durante la audiencia, Shehorn, de 37 años, quien, según reportes, aún mostraba cicatrices visibles en el brazo y el cuello, presentó una emotiva declaración de impacto como víctima.

“Cuando estaba tirada en el suelo, en medio de un charco de mi propia sangre, recuerdo haberme preguntado si así terminaría mi vida”, dijo, según ABC7. “Tenía miedo y mucho dolor”.

“Tú, en quien alguna vez confié, decidiste que podías quitarme la vida”, añadió Shehorn.

Nick Pasqual fue declarado culpable de intentar asesinar a su expareja, Allie Shehorn, en mayo de 2024

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Pasqual irrumpió en la vivienda de Shehorn, en Sunland, California, alrededor de las 4:30 de la madrugada del 23 de mayo de 2024. Allí la apuñaló más de 20 veces antes de huir del estado. Una semana después fue detenido en un puesto de control fronterizo entre Estados Unidos y México, en Sierra Blanca, Texas.

Según las autoridades, existían antecedentes de violencia previos al ataque. Días antes, Shehorn había solicitado una orden de alejamiento contra el actor, a quien acusaba de episodios de abuso que incluían estrangulamiento, violación, derribo de puertas y agresiones con un cinturón.

La mujer fue encontrada por un familiar y trasladada de urgencia al hospital en estado crítico. Se sometió a 14 horas de cirugías reconstructivas y de emergencia para salvarle la vida y permaneció casi una semana en cuidados intensivos tras sufrir heridas profundas en el cuello, brazos y abdomen.

Durante la audiencia del martes, Pasqual tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal. Reconoció que Shehorn “no merecía que casi le arrebataran la vida” y afirmó que no existían palabras suficientes para disculparse por lo ocurrido.

Sin embargo, el juez puso en duda la sinceridad de ese arrepentimiento y recordó una llamada telefónica grabada, realizada apenas dos meses atrás, en la que, según señaló, el actor se burló de la víctima.

“Usted afirma sentir remordimiento, pero si eso fuera cierto, ¿por qué el 29 de abril se burló de Allie Shehorn durante esa conversación con un amigo?”, cuestionó el magistrado, antes de remarcar la gravedad del caso: “Las pruebas demostraron que las lesiones de Allie fueron tan catastróficas que estuvo clínicamente muerta en dos ocasiones”.

Tras la sentencia, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, destacó el testimonio de la víctima y sostuvo que fue decisivo para lograr la condena. También advirtió sobre los riesgos de la violencia doméstica: “Prospera cuando las víctimas viven con miedo y guardan silencio”.

Por su parte, en un comunicado difundido por sus representantes, Pasqual aseguró seguir “muy apenado” y afirmó que intentará enfocarse en “la sobriedad, la recuperación, la responsabilidad y un proceso de apelación respetuoso”.

Traducción de Leticia Zampedri