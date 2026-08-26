Rupert Grint retomará su papel de Ron Weasley en ‘Harry Potter y el legado maldito’ en Broadway

Rupert Grint retomará su papel de Ron Weasley, 15 años después de la última vez que lo vimos junto a Daniel Radcliffe y Emma Watson en la última película de Harry Potter.

El actor, que ahora tiene 38 años, se unirá al elenco de Harry Potter y el legado maldito en Broadway (Nueva York, EE. UU.) en febrero de 2027.

La obra, dividida en dos partes y escrita por Jack Thorne, guionista de Adolescencia, a partir de una historia original desarrollada con J. K. Rowling, se centra en la siguiente generación de estudiantes de Hogwarts y contará con Grint interpretando una versión mayor del adorable, aunque a veces desafortunado, Ron.

Grunt declaró: “Ron Weasley ha formado parte de mí desde que tenía 11 años y estoy deseando volver a encontrarme con él en esta etapa de mi vida”.

“Hay algo muy especial y que cierra un ciclo al volver a ponerme en la piel de Ron ahora que ambos somos padres; es a la vez muy familiar y completamente nuevo. Estar de vuelta en Broadway, esta vez en un papel que marcó gran parte de mi vida, es realmente emocionante”, añadió.

open image in gallery El trío original de ‘Harry Potter’ consiguió sus papeles en el año 2000 ( Getty )

Los productores Sonia Friedman y Colin Callender declararon: “Rupert no se limita a retomar un papel de su pasado. Continúa un viaje que comenzó de niño y lo lleva adelante con toda la vida y la experiencia que ha adquirido desde que finalizó el rodaje, incluyendo una carrera que lo ha llevado del cine a la televisión y a aclamados trabajos teatrales tanto en Broadway como en el West End (Londres, Reino Unido)”.

“Su regreso crea un poderoso puente entre la historia de la que el público se enamoró en un principio y la historia de familia, legado y el paso del tiempo que Harry Potter y el legado maldito continúa”, agregaron.

La participación de Grint en El legado maldito comenzará el 2 de febrero de 2027, apenas unas semanas después de que finalice la etapa de Tom Felton como Draco Malfoy. La estrella de Slytherin retomó su papel en noviembre del año pasado, pero debido al gran éxito de ventas de entradas, su participación se extendió recientemente hasta enero de 2027.

Actualmente, Grint tiene previsto aparecer en El legado maldito hasta el 30 de mayo de 2027. La preventa de entradas comenzará el martes 1° de septiembre.

open image in gallery Grint debutará en la obra en mayo de 2027 ( AFP/Getty )

El anuncio llega tras las últimas noticias sobre el reparto de la serie de Harry Potter de HBO, que se estrenará el día de Navidad este año. Se anunció que Kit Harington interpretaría a Gilderoy Lockhart, sustituyendo a Nicholas Hoult después de que el actor de Nosferatu abandonara el proyecto por “problemas de agenda”.

Warwick Davis es el único actor de las películas que ha confirmado su participación en la serie. Regresará como el profesor Filius Flitwick, uniéndose a John Lithgow, Katherine Parkinson y Paapa Essiedu.

Traducción de Sara Pignatiello