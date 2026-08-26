Muere a los 80 años Tim Curry, actor icónico y estrella de ‘The Rocky Horror Picture Show’

Tim Curry, la carismática estrella de The Rocky Horror Picture Show, falleció a la edad de 80 años.

Curry fue famoso por su extensa trayectoria en el teatro y sus papeles en películas como Clue y La isla del tesoro de los Muppets.

Su agente confirmó el fallecimiento a The New York Times.

TMZ fue el primero medio que comunicó que el actor falleció el martes por la noche en su casa de Los Ángeles. Aún se desconoce la causa de la muerte, aunque el actor padecía importantes problemas de salud desde que un derrame cerebral grave en 2012 lo dejó paralítico.

Timothy James Curry nació en Cheshire, Inglaterra, en 1946. Era el menor de los hijos de Patricia, secretaria escolar, y James, capellán metodista de la Marina Real. Su hermana mayor, Judith, era pianista de concierto y falleció en 2001.

open image in gallery Richard O’Brien (izquierda) escribió el papel que definió la carrera de Curry en ‘The Rocky Horror Show’ ( Getty Images )

Curry creció en Plymouth y asistió a un internado. En 1958, cuando solo tenía 12 años, su infancia se vio marcada por la muerte de su padre a causa de una neumonía.

Diez años después, fue ver a Judi Dench en el escenario interpretando a Sally Bowles en Cabaret en el Palace Theatre de Londres lo que le convenció de que debía ser actor.

El actor y director Patrick Barlow recordó los días que compartió casa con Curry mientras estudiaba en la Universidad de Birmingham. “Recuerdo haber quedado asombrado por su extraordinaria voz para cantar; era simplemente perfecta, algo con lo que había nacido, algo innato”, declaró a The Guardian.

Curry irrumpió en la escena del West End tras graduarse, cuando fue elegido para la producción original británica del exitoso musical hippie Hair. Para conseguir el papel, mintió a los productores sobre su experiencia y afirmó tener su membresía al sindicato de actores británico Equity, lo que le permitió eludir las normas sindicales que de otro modo le habrían impedido ser contratado.

Curry interpretó el papel del hippie de espíritu libre, Woof y describió la experiencia como “liberadora”, a pesar de que implicaba desnudarse en el escenario. Entabló una gran amistad con su compañero de reparto Richard O’Brien, quien posteriormente escribió el papel que definiría la carrera de Curry: el científico loco travesti Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Show.

open image in gallery Nell Campbell (izquierda), Tim Curry (centro) y Richard O’Brien (derecha) en ‘The Rocky Horror Picture Show' ( Fox )

Rocky Horror, un musical de rock extravagante y sexualmente subversivo, se estrenó en Londres en 1973 y Curry interpretó el papel durante dos años, que también incluyó funciones en Nueva York en el Roxy de Los Ángeles. En 1975, retomó el papel para la adaptación cinematográfica, The Rocky Horror Picture Show.

Protagonizada por Susan Sarandon, Barry Bostwick, O’Brien y Meat Loaf, la película se convirtió en un éxito de culto de gran magnitud y ahora se considera un clásico del cine musical.

Parte del éxito de la película se atribuye a su popularidad en las funciones de medianoche, donde el público suele vestirse con los característicos trajes de inspiración BDSM de la película. Aún hoy, medio siglo después, continúa proyectándose en salas limitadas, lo que la convierte en la película con mayor permanencia en cartelera de todos los tiempos.

En una entrevista con The Student Television of Imperial College en 1975, se le preguntó a Curry si había tenido alguna duda al aceptar el papel. “Tenía dudas porque, si funcionaba, podría ser una imagen difícil de borrar”, respondió.

Cuando ese temor resultó, en cierta medida, justificado, Curry pasó décadas negándose a hablar de Rocky Horror en las pocas entrevistas que concedió a la prensa. Sin embargo, nunca despreció la película y, en 2016, regresó a la franquicia interpretando al criminólogo en una nueva versión para televisión.

En 1978, Curry grabó su álbum debut, un disco de rock titulado Read My Lips . Esta variada colección de versiones contó con la participación de un elenco de músicos de renombre, entre ellos Dick Wagner, Bob Babbitt y Nils Lofgren.

open image in gallery Curry grabó su primer álbum musical en 1978, titulado ‘Read My Lips’ ( Getty Images )

Curry grabó dos álbumes de estudio más (además de numerosas bandas sonoras) y realizó giras con una banda en vivo.

Tras Rocky Horror, Curry se convirtió en uno de los actores más solicitados del teatro, al participar en obras como Travesties de Tom Stoppard y la producción original de Broadway del drama sobre Mozart, Amadeus, en 1981. Curry incluso fue nominado a un premio Tony por su papel del propio Mozart, aunque perdió, en una inversión de la trama de la obra, ante su coprotagonista Ian McKellen, quien interpretó al acérrimo rival musical del compositor, Salieri.

Le siguieron otros papeles teatrales: The Pirates of Penzance, The Rivals y My Favourite Year (que le valió una segunda nominación al premio Tony); así como varios papeles destacados en películas de Hollywood. Con una sonrisa burlona característica, Curry demostró una aptitud especial para los villanos, al interpretar a “Rooster” Hannigan en la adaptación cinematográfica de Annie de 1982, y al nefasto Long John Silver en La isla del tesoro de los Muppets.

open image in gallery En ‘La isla del tesoro de los Muppets’, Curry actuó junto a un elenco de títeres ( Getty Images )

Luego participó en películas como Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York , el thriller submarino La caza del Octubre Rojo y Clue , la adaptación repleta de estrellas del juego de mesa Cluedo. En 1990, asumió su papel televisivo más conocido como el villano sobrenatural Pennywise el payaso en la adaptación televisiva de It.

Si bien Curry mantuvo gran parte de su vida privada alejada del ojo público, sí cultivó varias amistades cercanas con celebridades conocidas, como Freddie Mercury y Michael Palin, quien describió a Curry como “bastante callado” al principio, pero más tarde “locuaz y, a veces, bastante exuberante”.

“Tim tiene una cualidad suave y muy inglesa que contrasta bastante con su faceta de Rocky Horror”, afirmó.

open image in gallery El papel de Curry en ‘Monty Python’s Spamalot’, entre 2004 y 2005, le otorgó su tercera nominación al premio Tony ( Getty Images )

Poco se sabía de la vida personal de Curry, pero se decía que era un apasionado de la jardinería y un devoto dueño de perros. En una ocasión diseñó el jardín de Mercury, aunque más tarde recordó con humor que las plantas se habían muerto mientras el líder de Queen estaba de gira, ya que Mercury no tenía conocimiento de las necesidades básicas de riego.

Curry siguió actuando hasta bien entrado el siglo XXI, tanto en cine como en teatro, incluyendo su participación en la producción del musical de Monty Python, Spamalot, en 2004. Este papel le otorgó su tercera nominación al premio Tony.

En julio de 2012, Curry sufrió un derrame cerebral grave que lo dejó confinado a una silla de ruedas.

Tras esto, se dedicó principalmente al doblaje, una profesión que había perfeccionado durante mucho tiempo en televisión, cine y videojuegos. Entre su extenso currículum como actor de doblaje figuran proyectos como FernGully: The Last Rainforest, Star Wars: The Clone Wars y Peter Pan & the Pirates, por el cual ganó un premio Emmy.