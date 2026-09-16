Sydney Sweeney responde a las críticas por posar desnuda en un anuncio acusado de sexualizar el deporte femenino

Sydney Sweeney parece haber respondido a la polémica desatada por su provocativa campaña publicitaria para Novig, una aplicación de apuestas deportivas.

Poco más de un año después de la controversia que rodeó su campaña para American Eagle, Sweeney vuelve a estar en el centro de la atención por su colaboración con Novig, una plataforma de reciente lanzamiento.

El anuncio, publicado el miércoles 9 de septiembre, muestra a la estrella de Euphoria con distintos grados de desnudez mientras promociona apuestas relacionadas con deportes como hockey sobre hielo, fútbol americano, tenis y baloncesto.

Desde su lanzamiento, la campaña ha provocado el rechazo de numerosos usuarios en redes sociales y de varias atletas, que la calificaron de “inapropiada” y “vulgar”.

“Esto no es lo que queremos ver en la publicidad deportiva”, escribió un usuario en redes sociales, mientras que otros cuestionaron que el anuncio, que también se transmitió por televisión en Estados Unidos, fuera adecuado para un público infantil.

open image in gallery Sydney Sweeney protagoniza un polémico anuncio de Novig ( Novig )

La estrella británica del atletismo Amy Hunt fue una de las deportistas que cuestionó a la actriz. Durante una entrevista tras competir en la edición inaugural del Campeonato Mundial Ultimate de Atletismo, lanzó un mensaje directo: “¡Sydney Sweeney, así es como se ve el deporte femenino!”.

La actriz, de 29 años, respondió a las críticas a través de Instagram y, el domingo 13 de septiembre, compartió una serie de historias en las que recordó que varias atletas también han posado desnudas a lo largo de sus carreras.

Entre ellas mencionó a Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe y Caroline Wozniacki. Además, publicó imágenes de figuras masculinas del deporte que han hecho lo mismo, como Myles Garrett, Rob Gronkowski, Karl-Anthony Towns y Jason Kelce.

Según Jacob Fortinsky, fundador y director ejecutivo de Novig, fue la propia Sweeney quien propuso aparecer desnuda en los anuncios. El empresario explicó que la actriz se interesó en la plataforma porque se centra exclusivamente en predicciones deportivas, a diferencia de otros mercados que permiten apostar sobre asuntos como la guerra, la política o incluso aspectos de su vida privada.

“Ella dijo: ‘Me siento incómoda con otras plataformas que tienen mercados en los que se apuesta hasta por el color de la ropa interior que llevo. Hay algo puro en el deporte’”, recordó Fortinsky en una entrevista con Front Office Sports.

Por su parte, Sweeney explicó en un comunicado que la intención era “jugar con una idea divertida”.

“El concepto es simple: dejar de lado el ruido y centrar la atención exclusivamente en el deporte. La campaña plasma esta idea con confianza, humor y un toque lúdico”, añadió.

Además de protagonizar la primera campaña publicitaria de Novig, Sweeney se incorporó a la compañía como socia estratégica y accionista.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Novig combina herramientas propias de los mercados financieros modernos con un modelo centrado en los deportes, con el objetivo de ofrecer a los aficionados una forma más eficiente y transparente de participar en mercados de predicción sobre resultados deportivos.

open image in gallery Otra imagen del anuncio de Sydney Sweeney para Novig ( Novig )

Además, Novig asegura ser el “único” mercado de predicciones que mantiene una edad mínima de 21 años, una medida que, según la marca, establece un estándar más alto para la participación responsable a medida que el sector continúa creciendo.

Hunt no fue la única figura del deporte que cuestionó los anuncios. La jugadora australiana de waterpolo y atleta olímpica Matilda Kearns escribió que los “odiaba con toda su alma”.

“Esto sí es contenido deportivo femenino de verdad”, señaló Kearns junto a imágenes de la selección australiana de waterpolo.

Por su parte, la exatleta olímpica Hannah Williams calificó la campaña como “una vergüenza” para las mujeres en el deporte, quienes, según afirmó, luchan de forma constante por ser “respetadas” en un ámbito dominado por los hombres. La exnadadora olímpica Ariarne Titmus también expresó su indignación y calificó la estrategia de marketing como una “tontería”.

“La sexualización de las mujeres en el deporte —y en la vida— es un problema constante al que se enfrenta la mayoría, si no todas”, escribió Danielle Bagacay, entrenadora olímpica de halterofilia.

“Espero que cualquier mensaje que Sydney Sweeney intente transmitir quede eclipsado por otras mujeres que alcen la voz o se manifiesten en contra de la campaña de la marca”, añadió.

open image in gallery Sydney Sweeney ha sido criticada por varias atletas por su anuncio para Novig ( Novig )

La gimnasta estadounidense Gracie Kramer, la nadadora australiana Lani Pallister y la velocista Bree Rizzo también se sumaron a las críticas contra la campaña.

La controversia llega poco más de un año después de la campaña “Great Jeans” de American Eagle, protagonizada por Sweeney, que recibió fuertes críticas por lo que algunos interpretaron como alusiones a la eugenesia.

En un video que posteriormente fue eliminado, Sweeney decía: “Los genes se transmiten de padres a hijos y a menudo determinan rasgos como el color del cabello, la personalidad e incluso el color de los ojos. Mis jeans son azules”.

Meses después, la actriz aseguró que la reacción la había “sorprendido” y añadió: “Estoy en contra del odio y la división”.

Traducción de Leticia Zampedri