Sydney Sweeney se burla de polémica publicitaria con nuevo anuncio de jeans

Sydney Sweeney y sus infames jeans acapararon los titulares el verano pasado por los motivos equivocados, y casi un año después, la actriz ha hecho referencia a la polémica en un nuevo anuncio.

La estrella de Euphoria provocó una fuerte reacción pública el pasado mes de julio por un cartel publicitario de American Eagle en el que aparecía Sweeney con pantalones y chaqueta de jean con el lema: “Sydney Sweeney tiene buenos genes”, aunque la última palabra fue tachada y sustituida por “jeans” (en inglés, ambas se pronuncian de forma similar).

Muchos criticaron el uso del eslogan, señalando que la frase “buenos genes” se ha utilizado históricamente en el lenguaje de los eugenistas, quienes creen que la raza humana puede mejorarse genéticamente mediante la selección artificial. También recibió críticas por aplicar el eslogan a un anuncio protagonizado por Sydney Sweeney, una mujer blanca, rubia y considerada una chica pin-up de la generación Z.

open image in gallery La nueva campaña de American Eagle de Sydney Sweeney ( AP )

A pesar del debate y la controversia que se prolongaron durante semanas tras el lanzamiento del anuncio, Sweeney parece haber hecho un guiño a la polémica campaña en un nuevo video para American Eagle, esta vez promocionando sus shorts de jean.

“¿Qué marca llevo puesta?”, pregunta Sweeney en el anuncio, antes de que la veamos caminar por la playa y agitar su melena rubia entre primeros planos de sus shorts.

Luego sonríe a la cámara y dice: “Sí. Esa misma”. La frase parece hacer referencia a su polémica campaña “Sydney Sweeney tiene buenos jeans”.

La marca donará todos los beneficios de las piezas personalizadas a Crisis Text Line, una organización sin ánimo de lucro que proporciona apoyo gratuito y confidencial en materia de salud mental y crisis a través de mensajes de texto.

La reacción negativa al anuncio original provocó que los partidarios de MAGA salieran en defensa de Sweeney, mientras que el presidente Donald Trump elogió la campaña cuando se enteró de que ella estaba registrada como republicana, escribiendo en las redes sociales que tenía “el anuncio más popular que existe”.

Tras la campaña inicial, American Eagle redobló su apuesta por el eslogan controvertido, declarando en agosto: “'Sydney Sweeney tiene buenos jeans' se refiere y siempre se ha referido a los jeans”.

“Sus jeans. Su historia. Seguiremos celebrando cómo cada uno lleva sus pantalones de jean AE con confianza, a su manera. Unos buenos jeans le quedan bien a todo el mundo”, añadió la empresa minorista.

open image in gallery Sydney Sweeney en ‘Euphoria’ de HBO ( HBO )

Ese mismo mes, Sweeney declinó hacer comentarios sobre la controversia cuando fue entrevistada por The Wall Street Journal. Sin embargo, en diciembre, finalmente se pronunció sobre la campaña, admitiendo que su silencio inicial había “[ampliado] la división”.

“La respuesta definitivamente fue una sorpresa, pero honestamente me encantan los jeans. Son lo único que uso”, expresó, y añadió: “No comparto las opiniones con las que algunas personas asociaron la campaña”.

“Muchos me han atribuido motivos y etiquetas que simplemente no son ciertas. Cualquiera que me conozca sabe que siempre intento unir a la gente. Estoy en contra del odio y la división”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello