Ed Sheeran responde a la polémica por Macklemore y su salida de la gira: “No soy cómplice”

Ed Sheeran rompió su silencio después de que Macklemore fuera excluido de su gira por sus declaraciones en apoyo a los palestinos.

Macklemore, cuyo nombre real es Benjamin Haggerty, compartió el lunes un comunicado en Instagram en el que aseguró que se le impidió seguir como telonero de Sheeran durante las fechas restantes de su gira por Estados Unidos debido a las declaraciones en apoyo a los palestinos de Gaza y Cisjordania que hizo sobre el escenario a principios de este mes, cuando abrió el concierto del cantante en Nueva Jersey.

El rapero afirmó que Sheeran le contó que Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, había dejado claro que Macklemore no podría presentarse en el Gillette Stadium de Massachusetts después de su llamado a una “Palestina libre”, unas declaraciones que también dieron lugar a una petición para que fuera apartado de la gira.

En una publicación de Instagram compartida el martes bajo el mensaje “Quiero aclarar algunos hechos”, Sheeran sostuvo que no fue él quien tomó la decisión final de apartar a Macklemore de la gira. El cantante confirmó la versión del rapero sobre el ultimátum de Kraft, así como los supuestos boicots de otros recintos incluidos en la gira, y aseguró: “Hablé largo y tendido con los responsables de los recintos durante toda la semana para intentar llegar a un acuerdo”.

“La decisión de apartar a Macklemore de la gira fue del promotor, no mía”, continuó. “El contrato de Macklemore para la gira era con el promotor, no conmigo”.

open image in gallery Ed Sheeran rompió el silencio después de que Macklemore fuera apartado como telonero de su gira tras sus declaraciones a favor de Palestina ( Getty )

El cantante británico afirmó: “Jamás defraudaría a los fans que ya habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de la gira, a los demás teloneros o a los músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida”.

Sheeran también respondió a las críticas que recibió tras el comunicado de Macklemore, en el que el rapero había cuestionado su decisión de mantenerse al margen de cuestiones políticas.

“No soy cómplice”, afirmó Sheeran. “Tengo mi propia opinión sobre este conflicto devastador. Que decida no expresarla públicamente no significa que no la tenga ni que no me importe. Tampoco significa que no apoye distintas causas a mi manera”.

El cantante defendió además su decisión de mantener la política fuera de sus conciertos: “Elijo utilizar mi fama y mi plataforma para ofrecer un espacio seguro y un refugio, mantener el diálogo y la diplomacia, y procurar que las conversaciones sigan abiertas en lugar de cerrarlas”.

“Si nos limitamos a ver quién grita más fuerte, nada cambiará”, añadió. “Hay distintas maneras de impulsar el cambio”.

open image in gallery A Macklemore le informaron que no sería bienvenido en las fechas restantes de la gira de Ed Sheeran por Estados Unidos después de compartir un mensaje propalestino mientras interpretaba su canción “Hind’s Hall” ( Macklemore )

Macklemore no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Independent sobre las declaraciones de Sheeran.

En su comunicado, el intérprete de ‘Thrift Shop’ describió a Sheeran como un amigo y reconoció que se encontraba en una situación muy difícil. También contó que ambos mantuvieron conversaciones complicadas sobre el conflicto que dejaron al descubierto profundas diferencias entre sus posturas.

“Me dijo que las palabras ‘Palestina libre’ y la imagen de las banderas palestinas habían resultado hirientes para muchas de las personas con las que habló”, escribió Macklemore en referencia al mensaje que pronunció durante su interpretación de ‘Hind’s Hall’, su canción de protesta de 2024.

“Le dije que, si esas palabras resultaban más ofensivas que los decenas de miles de niños palestinos asesinados por Israel, entonces existía una diferencia fundamental entre su postura y la mía”, continuó.

Traducción de Leticia Zampedri