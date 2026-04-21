Eliminan cameo de Sydney Sweeney de una esperadísima secuela cinematográfica

Según un nuevo informe, la aparición de Sydney Sweeney ha sido eliminada de El diablo viste a la moda 2.

La actriz (28) filmó una escena con Emily Blunt el año pasado que iba a incluirse al principio de la esperadísima secuela.

Sin embargo, la revista Entertainment Weekly informó el martes que la escena no aparece en la película en absoluto, luego de que se tomara la “decisión creativa” de eliminarla.

En la película, el trío de excolegas de la revista Runway, interpretados por Anne Hathaway, Meryl Streep y Stanley Tucci, contactan al personaje de Blunt, que ahora trabaja en Dior, para pedirle ayuda para salvar la revista de moda. Al llegar a su trabajo, encuentran al personaje de Blunt ayudando a vestir a Sweeney, quien se interpreta a sí misma, en una escena de tres minutos.

Ni los representantes de Disney ni los de Sweeney respondieron a la solicitud de comentarios de The Independent.

open image in gallery Sydney Sweeney ya no aparecerá en ‘El diablo viste a la moda 2’ ( Getty )

Según la publicación, la escena no encajaba estructuralmente con la versión final de la secuencia de la película, pero el equipo de producción agradeció la participación de la actriz de Euphoria en el rodaje.

Aunque la aparición de Sweeney fue descartada, otra celebridad que se espera que aparezca en la película es la estrella del programa Today, Jenna Bush Hager, noticia que su copresentador, Craig Melvin, reveló en directo a principios de este mes.

La icónica estrella del pop Lady Gaga también fue vista en el set de la secuela el pasado octubre, lo que sugiere que también tendrá una aparición sorpresa en la película.

El diablo viste a la moda 2 llega 20 años después de la aclamada película original, que narra la historia de Andy Sachs (Hathaway), una recién graduada universitaria que consigue un trabajo como asistente personal de la maquiavélica editora de moda Miranda Priestly (Streep).

Entre los nuevos integrantes de la franquicia se encuentran Kenneth Branagh, Lucy Liu y Simone Ashley, estrella de Bridgerton.

open image in gallery Meryl Streep y Anne Hathaway en ‘El diablo viste a la moda 2’ ( 20th Century Studios )

La película original está basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, quien anteriormente trabajó como asistente de la editora de Vogue, Anna Wintour.

Irónicamente, desde que se estrenó la película original, Wintour y Streep se han hecho amigas, e incluso descubrieron que están emparentadas por sangre como primas sextas.

Si bien crece la expectación por la secuela, algunos fans han expresado su preocupación después de que un momento extraño en el tráiler mostrara un meme de la primera película, que no existiría en el universo de la nueva cinta.

A principios de este mes, los fans señalaron un error de edición en el tráiler que mostraba a un espectador grabando a Hathaway en el set con su teléfono móvil en el fondo de una escena.

El diablo viste a la moda 2 se estrena en cines el 1° de mayo.

Traducción de Sara Pignatiello