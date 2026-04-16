Que una película de terror sea “demasiado aterradora” suele considerarse un logro. Sin embargo, La posesión de la momia, dirigida por Lee Cronin, podría haber ido un paso más allá con su campaña promocional.

La película ha generado críticas por su cartel, que algunos consideran excesivo para espacios públicos como las estaciones del metro de Londres.

La posesión de la momia cuenta la historia de una periodista cuya hija desaparece en el desierto y reaparece ocho años después, convertida en una no muerta tras ser hallada en un sarcófago.

En ese contexto, el póster, que se exhibe en estaciones de metro de todo el Reino Unido, muestra a una niña momificada, con los labios agrietados y un ojo entreabierto, envuelta en vendas cubiertas de jeroglíficos.

La presentadora de BBC Radio 4, Samira Ahmed, reveló en redes sociales que presentó una queja ante la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA), al considerar que el cartel no es apropiado para niños.

“¿Por qué se minimiza tanto el impacto de este tipo de imágenes en los niños? Y también en padres que han perdido a un hijo”, escribió en X.

A esa postura se sumó la periodista y escritora Rebecca Reid. “Normalmente no me preocupan los anuncios, pero coincido con Samira. Esto aterrorizó a mi hijo de tres años la semana pasada”, señaló. “¿Se prohíben la comida rápida y las imágenes sugerentes, pero el terror está permitido?”.

Otros usuarios fueron más críticos. “Es una imagen fotorrealista del cadáver de un niño. Si alguien no entiende lo perturbador que puede ser, eso dice mucho”, comentó uno.

Sin embargo, también hubo quienes restaron importancia a la polémica. Algunos reaccionaron con humor, como un usuario que escribió: “Vas a odiar lo que hay en el Museo Británico”, mientras que otros defendieron el cartel: “No veo el problema. Es el póster de una película”.

Director de ‘La posesión de la momia’, Lee Cronin ( AFP/Getty )

La ASA confirmó a The Independent que ha recibido varias quejas sobre los carteles, en las que se cuestiona si son apropiados para menores. El organismo señaló que está evaluando el caso para determinar si corresponde tomar medidas, aunque por ahora no ha abierto una investigación formal.

The Independent se puso en contacto con Warner Bros. Pictures para solicitar comentarios.

Según las normas de la ASA, la publicidad no debe provocar miedo o angustia sin una justificación clara y, aun en esos casos, ese impacto no debe ser excesivo.

No es la primera vez que Lee Cronin se enfrenta a cuestionamientos de este tipo. En 2023, su película Evil Dead: El despertar fue investigada por la ASA debido a dos anuncios emitidos en plataformas de streaming.

Aunque Studiocanal, productora del filme, aseguró que los avances habían sido aprobados por la agencia Clearcast y restringidos a horarios posteriores a las 21:00, el regulador concluyó que no eran aptos para el público general.

Como resultado, determinó que infringían normas sobre responsabilidad social y contenido ofensivo, y prohibió su difusión en servicios de video bajo demanda dirigidos a audiencias amplias.

Traducción de Leticia Zampedri