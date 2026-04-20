Madonna reveló que el atuendo que lució al unirse a Sabrina Carpenter sobre el escenario el viernes por la noche en Coachella desapareció.

La reina del pop, de 67 años, también señaló que faltan otros artículos de su archivo personal, por lo que ofreció una recompensa a quien pueda devolver las prendas.

La aparición sorpresa de la artista en el festival de California incluyó la interpretación de algunos de sus éxitos clásicos junto con una nueva canción de su próximo álbum, Confessions II, secuela de su disco de 2005, Confessions on a Dance Floor. En ese sentido, el regreso tuvo un valor simbólico, ya que Madonna había promocionado aquel álbum original con una presentación en el mismo evento en 2006.

A través de sus historias de Instagram, la cantante expresó su entusiasmo por la presentación: “Sigo en la cima desde el viernes por la noche en Coachella. Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. Traer Confessions II de vuelta al lugar donde comenzó fue una experiencia increíble”.

Sin embargo, el tono cambió al referirse a la desaparición de su vestuario: “Este momento tan significativo se vio opacado cuando descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido: la chaqueta, el corsé, el vestido y el resto del vestuario, todo rescatado de mis archivos personales. No son solo ropa, son parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron”.

Sabrina Carpenter junto a Madonna en el segundo fin de semana de Coachella ( YouTube )

En un llamado al público para colaborar, escribió: “Espero y rezo para que alguien encuentre estos objetos y se ponga en contacto con mi equipo en Infomaverick2026@gmail.com. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón”.

Durante el show del viernes por la noche, Carpenter, de 26 años, interpretaba su tema ‘Juno' cuando llegó a uno de los momentos más esperados del tema, en el que pregunta: “¿Alguna vez han probado esto?” antes de hacer una pose. En ese punto, la canción dio paso al icónico éxito de Madonna, Vogue, y marcó el ingreso de la artista al escenario.

“Sabrina, muchísimas gracias por invitarme a tu show”, le dijo la reina del pop. “No hace falta que lo agradezcas, Madonna, puedes pedir lo que quieras”, respondió Carpenter.

Más tarde, Madonna reflexionó sobre el significado del regreso a Coachella, donde se presentó hace dos décadas, y lo describió como una forma de cerrar un ciclo. “Tengo unas palabras que quiero compartir”, dijo ante el público. “Hoy se cumplen veinte años desde la última vez que estuve aquí. [...] Esa vez interpreté Confessions on a Dance Floor por primera vez en Estados Unidos. Fue un momento muy especial, así que pueden imaginar lo que significa para mí regresar ahora”.

Traducción de Leticia Zampedri