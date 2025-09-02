Emily Blunt admite que ‘El diablo viste a la moda 2’ ha sido un “golpe de realidad”

La actriz Emily Blunt admitió que volver a usar el vestuario de El diablo viste a la moda para la próxima secuela ha sido un golpe de realidad.

En comparación con su día a día, la mujer de 42 años prefiere la ropa informal y holgada. “Me gusta bastante la ropa extragrande; me gusta esconderme, me gusta taparme”, reveló la estrella.

Por eso, cambiar los tenis por los tacones preferidos por su personaje le pareció “descabellado”.

Blunt declaró a la revista Porter: “No me encanta usar tacones, así que volver a El diablo viste a la moda ha sido un golpe de realidad para todos”.

open image in gallery Gisele Bundchen y Emily Blunt en ‘El diablo viste a la moda’ ( Alamy/PA )

Blunt retoma su papel de Emily Charlton, la ayudante principal de la editora de la revista Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, que también regresa para la nueva película.

La película original, basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, se estrenó en 2006 y se convirtió en un éxito de culto.

Blunt aseguró que ninguno de los miembros del reparto esperaba que la película tuviera el éxito tan rápido y espectacular que ha experimentado desde entonces, pero que ha empezado a entender por qué significa tanto para los fans.

“Por supuesto, me encuentro con gente que me cita la película, pero no estoy segura de haber sido tan consciente de lo que significa la película para la gente como cuando volví al set de rodaje”. Añadió Blunt: “Es lo que dice todo el mundo, todos los días: qué increíble”.

David Frankel dirige la secuela, en la que al parecer Miranda Priestly lucha en la decadente industria de las revistas. En la película, la formidable editora se ve obligada a reconciliarse con su antigua ayudante, interpretada por Blunt, que ahora trabaja como ejecutiva en un conglomerado de lujo con el tipo de presupuesto publicitario que Priestly necesita.

Anne Hathaway también regresa como Andy Sachs para la película, y Stanley Tucci retoma el papel de Nigel Kipling. Kenneth Branagh se unió recientemente al reparto como marido de Priestley.

La comedia dramática original trató de Sachs, una aspirante a periodista contratada como coasistente en una importante revista de moda de Nueva York, pero que solo recibe maltratos de su exigente editora. La película recaudó más de 326 millones de dólares en la taquilla internacional y Streep fue nominada a mejor actriz por el Sindicato de Actores.

open image in gallery Meryl Streep y Anne Hathaway en ‘El diablo viste a la moda’ ( 20th Century Fox )

Weisberger publicó una secuela de la novela en 2013, Revenge Wears Prada, y la película se transformó en musical, que se estrenó en el West End en 2024.

El diablo viste a la moda 2 se estrenará en verano de 2026.