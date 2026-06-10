Steven Spielberg cree que, antes de morir, llegará a descubrir si realmente existe vida fuera de la Tierra.

Durante la premiere en Londres de su nuevo thriller de ciencia ficción, El día de la revelación, el director ganador del Oscar respondió con contundencia cuando le preguntaron si los seres humanos llegarán a confirmar que no están solos en el universo.

“Sí”, respondió a la BBC. “Y lo aceptaré sea lo que sea”.

En El día de la revelación, Emily Blunt interpreta a Margaret Fairchild, una meteoróloga de Kansas City que une fuerzas con el experto en ciberseguridad Daniel Kellner, interpretado por Josh O’Connor, para destapar una conspiración gubernamental capaz de cambiar para siempre la historia de la humanidad.

El elenco también incluye a Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson y Wyatt Russell.

Spielberg, responsable de clásicos como E.T. y Encuentros cercanos del tercer tipo, películas que marcaron generaciones con historias sobre contacto extraterrestre y la fascinación humana por lo desconocido, aseguró además que su visión sobre la posibilidad de vida fuera del planeta cambió con los años.

“Mi perspectiva se volvió más realista”, explicó. “Todavía hay mucho misterio y muchas cosas que desconocemos, pero hoy soy más optimista y creo que podremos descubrir cosas que hasta ahora no hemos logrado comprender”.

open image in gallery Wyatt Russell, Eve Hewson, Colin Firth, Emily Blunt, Steven Spielberg, Josh O’Connor y Colman Domingo durante la premiere en Reino Unido de 'El día de la revelación' ( Reuters )

Blunt dijo que esperaba que una eventual confirmación de vida extraterrestre dejara a la gente “asombrada, emocionada y maravillada”.

“Matemáticamente, parece absurdo pensar que somos la única civilización que existe”, afirmó, antes de añadir que uno de los mensajes centrales de la película es “no temerle a lo desconocido”.

Por su parte, O’Connor aseguró que también cree que probablemente exista “algo allá afuera”, aunque duda que los seres humanos lleguen a descubrirlo pronto. “Antes existía un sentido mucho más fuerte del misterio, y siento que lo hemos perdido”, comentó.

Domingo, en cambio, dijo que la posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra le parece casi inevitable cuando piensa en la inmensidad del universo.

“Todos salimos a mirar las estrellas y me gusta imaginar que hay alguien allá afuera observándonos también”, declaró el actor de Euphoria.

Además, sostuvo que una prueba concluyente sobre vida extraterrestre “podría sacudir muchas cosas dentro de la sociedad, pero quizá eso no sería tan malo considerando lo polarizado que está el mundo hoy”.

open image in gallery Steven Spielberg cree que, antes de morir, llegará a descubrir si realmente existe vida fuera de la Tierra ( Universal Studios )

La crítica está recibiendo muy bien El día de la revelación. Las primeras reseñas ya la describen como “la mejor película de Spielberg en 20 años” y destacan que es “emocionante, divertida, muy conmovedora e impecablemente interpretada”.

Además, muchos seguidores están convencidos de que funciona como una secuela secreta de Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), el clásico protagonizado por Richard Dreyfuss sobre un hombre de un pequeño pueblo de Indiana cuya vida cambia después de un encuentro con un OVNI.

El tráiler alimentó aún más esas teorías. Incluye menciones a Roswell, la localidad de Nuevo México asociada con la supuesta caída de un objeto extraterrestre en 1947.

Y en los momentos finales del avance, un platillo volador parece emerger entre las nubes, una imagen que muchos interpretaron como un guiño directo a una de las escenas más recordadas de Encuentros cercanos del tercer tipo.

El día de la revelación llegará a los cines el 12 de junio.

Traducción de Leticia Zampedri