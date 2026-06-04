Quentin Tarantino califica a Hollywood como una “fábrica de salchichas insípidas” llena de “actores mal elegidos”

Quentin Tarantino volvió a cargar contra el Hollywood posterior a la pandemia al describir la industria cinematográfica actual como una “fábrica de salchichas insípida”, dominada por “actores mal elegidos”, la “complacencia hacia el público” y, simplemente, “estupideces”.

En un texto publicado en la revista Sight and Sound, el director de Pulp Fiction aseguró que se le volvió “casi imposible” ver estrenos sin sentir la necesidad de “criticarlos hasta el cansancio”.

“Los errores, las situaciones poco creíbles, la obsesión por complacer al público, los actores mal elegidos o las estupideces suelen arruinar cualquier película nueva que sale de esa fábrica de salchichas insípidas que antes se hacía llamar Hollywood”, escribió el cineasta.

“Hoy, la idea misma de lo que significa una película me genera más desprecio que admiración. Y tiene sentido, porque, en comparación, las películas de los últimos seis años hacen que los años 80 parezcan los años 30”.

Luego agregó: “Pero no hubo nada que me atrapara y me transportara a ese lugar mágico de disfrute al que solía ir con frecuencia y que fue la razón por la que amé el cine por encima de cualquier otra forma de arte. Hoy prefiero leer un libro”.

Pese a las críticas, Tarantino reconoció que sí disfrutó algunas producciones recientes, entre ellas la versión de West Side Story dirigida por Steven Spielberg en 2021 y las dos primeras entregas de Horizon: An American Saga, de Kevin Costner, estrenadas en 2024.

open image in gallery Para Quentin Tarantino, Hollywood se ha convertido en una “fábrica de salchichas insípidas” con “actores mal elegidos” ( Getty )

Tarantino también reservó elogios para El botín, un thriller policial de Netflix dirigido por Joe Carnahan y protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck.

“Se estrenó una nueva película de suspenso que me atrapó y me mantuvo enganchado de principio a fin”, escribió sobre la producción. “Es un thriller policial intenso, con una premisa original, que cumple lo que promete de maneras ingeniosas”.

En El botín, Damon y Affleck interpretan a miembros de una unidad policial de Miami cuya confianza empieza a resquebrajarse después de descubrir millones de dólares ocultos dentro de una casa abandonada.

“Todo el conjunto me convenció por completo”, continuó Tarantino. “La dirección de Carnahan, el excelente elenco, la estética visual creada junto al director de fotografía Juan Miguel Azpiroz… pero el verdadero corazón de esta extraordinaria combinación está en el sensacional guion de Carnahan y Michael McGrale”.

No todos coinciden con esa valoración. Clarisse Loughrey, crítica de The Independent, le otorgó dos estrellas y escribió que Damon y Affleck están desaprovechados “en una película que parece hecha para gente demasiado ocupada mirando el celular”.

Las declaraciones más recientes del director se suman a una larga lista de comentarios polémicos sobre intérpretes y el estado actual del cine.

En diciembre, el realizador de Kill Bill calificó a Paul Dano como el actor “menos talentoso de la historia” dentro de la aclamada película de Paul Thomas Anderson Petróleo sangriento (2007).

“Es un tipo tan débil, tan débil y aburrido”, afirmó Tarantino. “El actor menos talentoso que haya salido del Sindicato de Actores”.

También mencionó a Owen Wilson, estrella de Wedding Crashers, y a Matthew Lillard, conocido por Scooby-Doo, entre los actores que menos disfruta ver en pantalla.

open image in gallery Matt Damon y Ben Affleck protagonizan ‘The Rip’ ( Claire Folger/Netflix )

El próximo proyecto de Tarantino será The Popinjay Cavalier, una obra descrita como una celebración del cine y de su romanticismo exacerbado, contada con el estilo inconfundible y el ingenio característico del director, cuyo estreno en el West End londinense está previsto para 2027.

En el terreno cinematográfico, su siguiente gran apuesta será The Adventures of Cliff Booth, secuela de Érase una vez en Hollywood, aunque esta vez bajo la dirección de David Fincher.

La cinta original, estrenada en 2019, seguía a Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, un actor de televisión en declive, y a su doble de acción Cliff Booth, encarnado por Brad Pitt, mientras ambos intentaban adaptarse a una industria en transformación en el Los Ángeles de 1969, con los asesinatos cometidos por la familia Manson como telón de fondo.

La secuela marcará el regreso de Pitt al personaje que le dio el Oscar y tendrá un lanzamiento limitado en salas durante dos semanas, a partir del 25 de noviembre, antes de desembarcar en Netflix el 23 de diciembre.

Traducción de Leticia Zampedri