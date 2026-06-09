El padre de Mackenzie Shirilla no volverá a su trabajo tras aparecer en el documental de Netflix ‘El choque’

Steve Shirilla, padre de Mackenzie Shirilla, protagonista del nuevo documental de crímenes reales de Netflix El choque, no volverá a su trabajo como profesor en una escuela de Ohio tras los comentarios que realizó en el programa.

Shirilla, que enseñaba arte y medios digitales en la escuela Mary Queen of Peace, no retomará su cargo después de haber sido suspendido por lo que la institución describió como una “falta de criterio”, según informó Fox 8.

“Estamos investigando las acusaciones difundidas en redes sociales sobre una supuesta falta de criterio por parte de uno de nuestros profesores”, señaló la escuela en un correo enviado en mayo. Aunque el mensaje no lo mencionaba por nombre, el propio docente confirmó a 19 News que se refería a él.

Mackenzie Shirilla, a quien el juez del caso apodó “el infierno sobre ruedas”, fue declarada culpable de doble homicidio tras acelerar deliberadamente su vehículo hasta alcanzar los 160 kilómetros por hora y estrellarlo contra un edificio de ladrillo, provocando la muerte de su novio, Dominic Russo, y de su amigo Davion Flanagan, en julio de 2022.

Ella sobrevivió al impacto y sostuvo que perdió el conocimiento antes del choque. Sin embargo, las pruebas presentadas durante el juicio convencieron al tribunal de que actuó de forma intencional y con la intención de matar a ambos jóvenes.

Steve Shirilla aparece en la producción, centrada en el accidente, la investigación y el proceso judicial posterior, donde habla sobre la vida de su hija y la relación que mantenía con Russo y Flanagan.

open image in gallery El padre de Mackenzie Shirilla, condenada por matar a su novio Dominic Russo y a su amigo Davion Flanagan después de estrellar intencionalmente su auto contra un muro de ladrillo en Strongsville, Ohio, en julio de 2022, fue apartado temporalmente de su trabajo como docente tras defender a su hija en el documental de Netflix ‘El choque’ ( WKYC )

En uno de los segmentos de la entrevista, Steve Shirilla parece restarle importancia al consumo de cannabis de su hija antes del choque fatal, pese a que ella tenía apenas 17 años en ese momento.

“No tengo ningún problema con que fume marihuana. Si vas a consumir alguna droga, creo que esa sería la opción”, afirmó.

En declaraciones concedidas a TMZ a principios de esta semana, también aseguró que no regresará a la escuela, incluso si le ofrecieran volver.

“No volvería a firmar un contrato con ellos por la forma en que manejaron toda esta situación... la escuela y la diócesis mostraron quiénes son realmente”, sostuvo Shirilla.

open image in gallery El auto destrozado que conducía Mackenzie Shirilla el día que mató a su novio, Dominic Russo, y a su amigo Davion Flanagan, en julio de 2022 ( WKYC )

También declaró al medio que no quería hablar sobre su situación laboral y volvió a insistir en la inocencia de su hija.

“Ya no voy a hablar de esto ni de nada que no tenga que ver con la injusticia que ha sufrido mi hija; mi única preocupación es ella”, afirmó.

The Independent se contactó con el colegio para solicitar comentarios.

Shirilla recibió dos condenas concurrentes por las muertes de Russo y Flanagan, con posibilidad de libertad condicional después de 15 años y una pena máxima de cadena perpetua.

Traducción de Leticia Zampedri