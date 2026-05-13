Líderes cristianos sugieren que las fotos de ovnis podrían ser de “ángeles caídos”, no de extraterrestres

Algunos líderes cristianos cuestionaron la reciente publicación de archivos sobre ovnis por parte del Pentágono, sugiriendo que los objetos inexplicables podrían tener una explicación más divina.

El material desclasificado incluía más de 160 archivos, videos y fotografías recopilados por el gobierno estadounidense a lo largo de las décadas, desde “fenómenos no identificados” avistados en el espacio desde la superficie de la Luna por los astronautas del Apolo hasta extraños avistamientos informados al FBI por astrónomos aficionados en la Tierra.

En respuesta a las revelaciones, Jeremiah J. Johnston, de la Sociedad de Pensadores Cristianos, intentó desacreditar los archivos, ofreciendo una explicación espiritual para las misteriosas luces y “orbes” avistados en el cielo nocturno.

open image in gallery Los líderes cristianos afirmaron que no les había impresionado la última publicación del Pentágono de material desclasificado sobre fenómenos aéreos no identificados, que incluía este boceto basado en la descripción de un testigo ocular de un objeto metálico elipsoidal que, según afirman, vieron en septiembre de 2023 ( Departamento de Defensa )

“Permítanme decir claramente lo que les estuve diciendo a los pastores que me llamaron durante toda la semana: no me impresionan las imágenes”, escribió Johnston en una entrada del blog del sitio web de su organización.

“Si los extraterrestres son reales —y no encuentro ninguna razón convincente para creerlo—, estas imágenes borrosas no son la prueba. Como el propio expresidente Obama admitió, si el gobierno estuviera sentado sobre cuerpos extraterrestres, ‘algún tipo que custodiara la instalación se habría tomado una selfie’”.

Continuó: “Cuando un pastor me pregunta: ‘¿Creo que existe vida inteligente más allá de la Tierra?’ Mi respuesta es: por supuesto. La Biblia nos lo dijo durante milenios”.

“Los cielos están repletos de seres inteligentes. Los llamamos ángeles, principados y potestades. Las Escrituras los nombran. Jesús habló de ellos. Pablo escribió cartas sobre ellos”.

Johnston prosiguió argumentando que, para él, los ovnis se pueden clasificar de cuatro maneras: objetos mal identificados, como cristales de hielo o efectos de luz; tecnología humana clasificada, como drones espía o satélites; actividad angelical; y actividad demoníaca.

open image in gallery Entre los archivos publicados, se incluían varias imágenes infrarrojas de baja calidad en las que se apreciaban objetos extraños avistados sobre el territorio estadounidense ( Departamento de Defensa )

Explicó: “Las Escrituras son inequívocas al afirmar que existe un reino espiritual hostil a Dios y a la humanidad, y que este reino se manifiesta en el mundo físico. Pablo escribe [en Efesios 6:12] que nuestra lucha ‘no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes’”.

“El relato bíblico es coherente: los cielos son activos, y a veces esa actividad interactúa con nuestra atmósfera”.

Concluyó advirtiendo que la creencia en los ovnis era un signo de malestar espiritual en la sociedad y escribió: “Una generación condicionada por Hollywood para esperar visitantes cósmicos es una generación predispuesta al engaño”.

Greg Laurie, de Harvest Christian Fellowship en California, también comentó la publicación del Pentágono en una publicación extensa en X, expresando un escepticismo similar.

“Miré las imágenes”, escribió. “No me convencieron. Nada de lo que vi me hizo decir: ‘Eso es. No estamos solos’”.

open image in gallery Jeremiah J. Johnston advirtió que creer en los ovnis era un indicio del malestar espiritual de la sociedad ( AP )

Se quejó: “En el momento en que alguien divisa algo inexplicable en el cielo, la reacción cultural inmediata es ‘extraterrestres del espacio exterior’”.

“¿Pero qué pasaría si la mejor explicación no fuera extraterrestre, sino extradimensional? ¿Y si lo que nos ocupa no proviene de otro planeta, sino de otro reino completamente distinto: el reino espiritual?”

Al igual que Johnston, Laurie citó Ezequiel 1: “Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían junto a ellos… porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas”.

Él comentó sobre el fragmento: “No sé exactamente qué vio Ezequiel, pero sé que era real, que era de otro mundo y que no venía de Marte. Era una manifestación del Dios viviente y su hueste angelical, y según todas las definiciones técnicas modernas, era un objeto volador no identificado”.

“Ahora bien, si los ángeles santos pueden aparecer de esta manera, ¿de qué creen que son capaces los ángeles caídos? Billy Graham lo expresó muy bien en su libro fundamental Ángeles: no deberíamos sorprendernos si las fuerzas demoníacas imitan fenómenos sobrenaturales para engañar.

“El enemigo siempre se dedicó a la imitación. Se disfraza de ángel de luz. ¿Por qué no se disfrazaría de algo que cautive la imaginación de una generación que cambió en gran medida lo espiritual por lo científico?”

Traducción de Olivia Gorsin