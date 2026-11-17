Andy Serkis ha reflexionado sobre su distanciamiento con sus compañeros de reparto de El Señor de los Anillos, Elijah Wood y Sean Astin, mientras interpretaba a Gollum en la exitosa trilogía.

El actor, que dirige una nueva película centrada en su personaje, interpretó por primera vez a Gollum en El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo (2001), de Peter Jackson. Se consideró un papel revolucionario que dio renombre mundial a la captura de movimiento como forma de actuación.

La captura de movimiento permite que una computadora registre los movimientos y gestos de un actor, que luego se utilizan para crear un personaje digitalmente; Serkis lleva tiempo quejándose de que este proceso no recibe el respeto que merece.

open image in gallery Andy Serkis interpreta a Gollum en la saga de ‘El Señor de los Anillos’ ( New Line Cinema )

Se dice que este problema surgió entre Wood y Astin, quienes interpretaron a Frodo Bolsón y Samwise Gamgee en la franquicia. Según Serkis, al principio los actores no se tomaron en serio su interpretación, lo que provocó un tenso intercambio de palabras.

Cuando se le preguntó sobre la situación, le dijo al medio Radio Times: “En realidad no fue una pelea. Bueno, sí fue una pelea”.

“Debido a la nueva forma en que estábamos usando la captura de movimiento para filmar a Gollum, cuando rodábamos escenas juntos, ellos las trataban casi como un ensayo. Así que hubo discusiones acaloradas. Pero una vez que nos entendimos, todo fue perfecto”, añadió.

Serkis, quien luego cosechó elogios como César en la nueva versión de la franquicia El planeta de los simios, opinó sobre las “preocupaciones” de la comunidad actoral respecto a la captura de movimiento en 2012, declarando a la revista Wired: “Creen que es una especie de sustituto de la actuación cuando, de hecho, es todo lo contrario. La captura de movimiento es una herramienta que permite a los actores transformarse en muchos personajes diferentes. No estás limitado por la fisicalidad. Puedes interpretar cualquier cosa”.

El actor volverá a interpretar a Gollum en La caza de Gollum, cuya historia se sitúa entre la trilogía de El Hobbit de Jackson y La Comunidad del Anillo. La película sigue a Aragorn (Jamie Dornan) en su intento por dar con Gollum antes de que la criatura revele a Sauron la ubicación del Anillo Único.

open image in gallery Elijah Wood y Sean Astin como Frodo y Sam ( New Line Cinema )

Varios actores de las películas anteriores regresarán, incluyendo a Wood, Ian McKellen como Gandalf y Lee Pace como Thranduil.

La trilogía de El Señor de los Anillos se estrenó entre 2001 y 2003, seguida de la trilogía de El Hobbit entre 2012 y 2014. Ambas fueron un éxito rotundo, recaudando cada trilogía aproximadamente 2.900 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Actualmente se emite en Prime Video la serie derivada, Los Anillos del Poder. El filme La caza de Gollum se estrenará en 2027.

Traducción de Sara Pignatiello