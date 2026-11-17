Joseph Zada se ha erigido como la revelación inicial de Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha, y los primeros espectadores elogian la precuela como “casi perfecta” y "sin duda la mejor" película de la franquicia.

Basada en la novela de Suzanne Collins de 2025, Amanecer en la cosecha narra la historia de Haymitch Abernathy (Zada), un joven de 16 años del Distrito 12, que es elegido para competir en los 50º Juegos del Hambre, el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Arrancado de su familia y de la chica que ama, Haymitch entra en un estadio donde cree que le han tendido una trampa para que pierda, pero comienza a luchar contra el brutal sistema del Capitolio.

A Zada se unen Mckenna Grace, que interpreta a Maysilee Donner, así como Elle Fanning como Effie Trinket, Maya Hawke, Whitney Peak, Kieran Culkin, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison jr. y Lili Taylor.

open image in gallery Joseph Zada en el papel de Haymitch Abernathy en ‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’ ( Lionsgate )

El crítico del medio Film Speak, Griffin Schiller, describió la película como una “historia aleccionadora, pero poderosa, de una pérdida devastadora y del precio necesario de la rebelión por un amanecer que tal vez nunca veamos”.

“Al igual que el libro, el filme desafía nuestra propia sumisión implícita y la aceptación de condiciones a las que nunca hemos accedido, incluso cuando las probabilidades están a nuestro favor”, escribió en X, antes conocido como Twitter.

“[El director Francis] Lawrence siempre ha destacado por conciliar nuestro creciente nihilismo con el deseo de subvertir el sistema, y Amanecer le permite explorar esa tensión de forma más directa y con gran eficacia”, añadió.

Schiller calificó a Zada de “revelación”, y aseguró que el actor “[capturaba] a la perfección el amor de Haymitch por la gente, así como su dolor y su espíritu rebelde”.

Por su parte, la crítica de Collider, Perri Nemiroff, también quedó impresionada por Zada, y afirmó que el actor la había dejado “con la boca abierta una y otra vez” durante la película. También destacó la actuación de Grace como Maysilee, escribiendo que era una “completa profesional a la hora de establecer la ferocidad contenida de Maysilee, dejando que esa compostura o intensidad se resquebrajara lo justo”.

Aunque Zada ha recibido muchos elogios iniciales, el reparto secundario de la película también ha cosechado grandes alabanzas. Matt Neglia, redactor jefe de Next Best Picture, afirmó que la película contaba con “uno de los mejores repartos del año”.

“Glenn Close, con su rostro terrorífico, se roba la escena; al igual que Jesse Plemons, que encarna el espíritu del difunto y gran Philip Seymour Hoffman”, escribió.

open image in gallery Glenn Close en ‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’ ( Lionsgate )

El redactor jefe de la revista FilmHounds, Gavin Spoors, reconoció que algunas partes de la historia podrían resultar familiares para los espectadores que conocen la franquicia, pero agregó que “un tercer acto estelar [lo había dejado] completamente desconcertado”.

“Con interpretaciones magníficas (Zada es una estrella), este emocionante thriller aborda con precisión el tema de los costos de la revolución y cómo todos debemos poner de nuestra parte”, expresó.

Asimismo, la crítica de ScreenRant, Tatiana Hullender, describió la película como “una historia hermosa y agridulce que se adapta muy bien al cine”, mientras que la redactora de The Nerds of Color, Nikita Francois, calificó a Amanecer en la cosecha como “la mejor película de la franquicia de Los Juegos del Hambre".

open image in gallery Elle Fanning en ‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’ ( Lionsgate )

Además, la crítica Clotilde Chinnici la calificó como “la mejor entrega de Los Juegos del Hambre hasta la fecha”.

“Una cinematografía y una escenografía magníficas, junto con unas actuaciones excelentes, especialmente la de Joseph Zada, que retratan la historia más trágica de la saga Los Juegos del Hambre. Esta película te hará llorar”, escribió.

La película también trae de vuelta a las estrellas originales de la franquicia: Jennifer Lawrence como Katniss, Josh Hutcherson como Peeta y Woody Harrelson como el Haymitch mayor. Lawrence describió el reencuentro con sus antiguos compañeros de reparto y el equipo en el pódcast Call Her Daddy, calificándolo de “muy emotivo”. Dijo: “Josh y yo no íbamos al baño sin abrazarnos. Fue precioso”.

Las cuatro películas originales de Los Juegos del Hambre, adaptadas de la trilogía de novelas distópicas de Collins, siguen la historia de Katniss Everdeen, una adolescente del empobrecido Distrito 12 que se ve obligada a competir en una lucha a muerte televisada organizada por el autoritario Capitolio. Las películas se estrenaron entre 2012 y 2015, recaudando más de 3.300 millones de dólares en todo el mundo.

El estreno de Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha está previsto para el 19 de noviembre en los cines de México, y el 20 de noviembre en España.

Traducción de Sara Pignatiello