Martin Scorsese provoca polémica tras asociarse con una empresa de IA

Martin Scorsese recibió duras críticas tras anunciar una colaboración con una empresa de inteligencia artificial.

El uso de la IA en la producción cinematográfica se convirtió en un tema enormemente controvertido dentro de Hollywood. Sus defensores argumentan que puede reducir costos y acelerar tareas de producción que suelen ser laboriosas, mientras que sus detractores expresan su preocupación por la pérdida de empleos, la infracción de derechos de autor y la posible destrucción de la creatividad humana.

Scorsese manifestó su apoyo a ciertos elementos de la IA, asociándose con una empresa llamada Black Forest Labs y expresando su entusiasmo por algunas de las tecnologías que ofrecen, específicamente en lo que respecta al uso de la IA para crear guiones gráficos en el proceso de preproducción cinematográfica.

“Durante 70 años, creé mis propios guiones gráficos”, declaró Scorsese. “Siempre existió el problema de cómo comunicar lo que uno visualiza a su elenco y equipo. Hay cosas que uno debe ver y sentir. Me interesa la intersección entre la tecnología y la narrativa, y cómo esto puede expandir los límites de la creatividad para crear experiencias más profundas y enriquecedoras para el público”.

open image in gallery Martin Scorsese, quien manifestó su apoyo a ciertas tecnologías de inteligencia artificial ( Getty )

El anuncio de Scorsese provocó críticas inmediatas por parte de algunos sectores de la industria. La artista conceptual Karla Ortiz expresó su decepción por el hecho de que un cineasta tan importante estuviera poniendo potencialmente en riesgo su propio trabajo.

“Arremete contra todos y cada uno de los dibujantes de storyboards con los que trabajó mientras destruye sus medios de vida con modelos que probablemente se formaron con los mismos trabajos de esos artistas”, tuiteó.

Mientras tanto, el animador y director Samuel Deats, que trabajó en Castlevania de Netflix, tuiteó: “Me lleva literalmente segundos hacer el guion gráfico de una toma; no hay absolutamente ninguna razón para necesitar una IA construida sobre el trabajo robado de millones de artistas para hacer el guion gráfico de tu visión, ten un poco de orgullo y respeta a tus colegas”.

Scorsese se suma a la reciente oleada de cineastas aclamados que expresaron su apoyo a la IA o se asociaron con empresas de IA. El año pasado, James Cameron se unió al consejo de administración de Stability AI y afirmó que la empresa “abriría nuevas vías para que los artistas cuenten historias de formas que nunca hubiéramos imaginado”.

open image in gallery Guillermo del Toro es uno de los cineastas que criticaron duramente esta tecnología ( PA )

Steven Soderbergh también anunció que había utilizado inteligencia artificial para un próximo documental sobre John Lennon y Yoko Ono, pero de forma abierta, en lugar de discreta. “Hay una manera de usar la IA en la que la intención es engañar o manipular a alguien, para crear una imagen que se quiere que crea que es real”, dijo en una entrevista. “Y luego está el uso, que es lo que hacemos en el documental, donde es obvio que se trata de IA y que se está utilizando esencialmente de la misma manera que se usarían efectos visuales, CGI o cualquier tipo de tecnología no fotográfica”.

Otros cineastas manifestaron su aversión a esta tecnología. Guillermo del Toro declaró el año pasado que “preferiría morir”antes que usar inteligencia artificial generativa en una de sus películas. Christopher Nolan también se ha destacado como uno de sus principales detractores.

Scorsese, cuyas numerosas películas clásicas incluyen Taxi Driver, Buenos muchachos y El lobo de Wall Street, hizo esta semana un cameo inesperado en la portada del nuevo álbum de Charli XCX, y recientemente prestó su voz al spin-off de Star Wars, The Mandalorian, y a Grogu, interpretando a un tendero alienígena de cuatro brazos.

Traducción de Olivia Gorsin