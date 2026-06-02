‘Euphoria’ cierra su historia tras siete años con un polémico final sangriento que mata a tres personajes

Sam Levinson, creador de Euphoria, confirmó que la polémica serie de HBO llegó a su fin tras un sangriento cierre de temporada en el que murieron tres personajes principales.

La producción, que impulsó la carrera de figuras como Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney, emitió el episodio final de su tercera temporada el domingo 31 de mayo. En él, la problemática protagonista Rue (Zendaya) muere después de consumir Percocet adulterado deliberadamente con fentanilo por el narcotraficante Alamo Brown (Adewale Akinnuoye-Agbaje).

Ahora, Levinson confirmó que la historia terminó oficialmente después de siete años. En declaraciones a Popcast, de The New York Times, explicó: “Respecto a la historia que queríamos contar, sobre la adicción y sus consecuencias, siento que este es su final”.

Zendaya también había insinuado en entrevistas recientes que Euphoria se acercaba a su desenlace. En abril, durante una conversación en The Drew Barrymore Show, la actriz aseguró: “Se acerca el final”.

open image in gallery El creador de ‘Euphoria’ Sam Levinson con las estrellas Sydney Sweeney y Maude Apatow ( Getty )

Al hablar sobre el desgarrador desenlace de la serie, Levinson agregó: “Fue una experiencia muy gratificante por el elenco, el equipo y todo lo que logramos. Hay miles de cosas que tienen que salir bien para hacer algo así, y me siento inmensamente orgulloso del trabajo que hicimos y de la historia que contamos”.

También explicó que la muerte de Rue fue una forma de rendir homenaje a Angus Cloud, quien interpretó a Fez en la serie antes de morir en 2023, a los 25 años, por una sobredosis.

“Al final, es una tragedia, pero también es la realidad. Si hoy experimentas con o consumes drogas, existe una posibilidad muy real de que te mate, y sentí que esta era una forma de honrar a Angus y, al mismo tiempo, hacer una plegaria por el futuro”, afirmó.

Rue no fue el único personaje que murió en este sangriento cierre. Laurie (Martha Kelly), la imperturbable jefa narcotraficante, se quitó la vida para evitar ser arrestada, mientras que su rival, Alamo, murió baleado a manos de Ali (Colman Domingo), mentor y figura de apoyo para Rue, quien buscaba vengar su muerte.

Desde hace tiempo, los fans sospechaban que este podía ser el final de Euphoria, en especial porque la última temporada tardó cuatro años en llegar a la pantalla. Durante ese periodo, las carreras de sus protagonistas crecieron de forma exponencial, en parte gracias al impacto de la serie.

Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie, protagonizó el éxito de taquilla Con todos menos contigo; Jacob Elordi, quien da vida a Nate, recibió una nominación al Oscar por su papel en Frankenstein y suena como posible candidato para interpretar a James Bond; mientras que Zendaya participó en la saga Duna, sumó nuevas películas de Spider-Man y también forma parte del elenco de la próxima Shrek 5.

open image in gallery El personaje de Zendaya, Rue, murió en el final de temporada de ‘Euphoria’ ( Eddy Chen/HBO )

La producción de la serie también estuvo marcada por conflictos y momentos difíciles en los últimos años. El compositor principal, Labrinth, abandonó inesperadamente el proyecto antes de la tercera temporada; surgieron rumores sobre un supuesto distanciamiento entre Zendaya y Levinson por la historia de Rue; Storm Reid y otros actores quedaron fuera del elenco; y, además, ocurrió la trágica muerte de Angus Cloud.

Antes del final de temporada, Alexa Demie, quien interpretó a Maddy Pérez, desmintió los rumores sobre un posible retiro de la actuación tras el cierre de Euphoria.

“La gente te quita el control. ¿Qué pasó con mi capacidad de elegir? Me gusta mi vida tal como es y no la cambiaría”, declaró a The Hollywood Reporter.

Además, agregó: “Tengo metas y cosas que quiero hacer, pero prefiero mantenerlas en privado”.

El último episodio de la tercera temporada de Euphoria ya está disponible en HBO.

Traducción de Olivia Gorsin