Elon Musk desata acusaciones de racismo tras cuestionar la belleza de Lupita Nyong’o en ‘La Odisea’

Elon Musk se enfrenta a una fuerte reacción negativa tras emprender otra cruzada en línea contra la esperadísima película de Christopher Nolan, La Odisea.

Nolan confirmó en una entrevista reciente que la ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o, interpretará dos papeles, el de Helena de Troya y el de su hermana Clitemnestra, en su adaptación de la epopeya de Homero, cuyo estreno está previsto para julio.

La noticia del casting desató una avalancha de publicaciones racistas y misóginas dirigidas a la estrella de 12 años de esclavitud, y muchas personas señalaron que Helena de Troya era famosa en la mitología griega como la mujer más bella del mundo.

El comentarista de derecha Matt Walsh afirmó en una publicación infundada en X que “nadie en el planeta piensa realmente que Lupita Nyong’o sea ‘la mujer más bella del mundo’”, y añadió: “Christopher Nolan sabe que lo llamarían racista si le diera el papel de ‘la mujer más bella’ a una mujer blanca. Nolan tiene talento técnico, pero es un cobarde. Tiene demasiado miedo de hacer algo que desafíe, aunque sea mínimamente, el espíritu de la época”.

Musk, de 54 años, respondió a la publicación simplemente diciendo: “Cierto”.

open image in gallery Elon Musk cuestionó la belleza de Lupita Nyong'o después de que fue elegida para interpretar a Helena de Troya en ‘La Odisea’, de Christopher Nolan ( Getty Images )

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en criticar al director ejecutivo de Tesla por promover la ideología de Walsh de que Helena de Troya debería ser interpretada por una mujer blanca, y un usuario de X escribió: “Esto es simplemente racismo descarado”.

Otro usuario escribió en la plataforma, propiedad de Musk: “Imagínense ser tan racista como para tener que fingir que Lupita NO es una de las personas más bellas del mundo”.

“La verdad es que siento lástima por estos hombres, porque debe ser muy triste ser tan racista que ni siquiera se puede apreciar la belleza cuando se sale del estándar eurocéntrico. Una vida triste, insípida y aburrida”, escribió un tercero.

Nyong'o no respondió a la solicitud de comentarios de The Independent.

Esta no es la primera vez que Musk se queja de La Odisea, película que también cuenta con la participación de Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal, Elliot Page y Travis Scott.

open image in gallery Elon Musk ha expresado en X sus críticas al hecho de que Lupita Nyong'o haya sido elegida para interpretar a Helena de Troya ( X )

En febrero, afirmó en una publicación en X que el director, ganador de dos premios Oscar, “perdió su integridad” por haber elegido a Nyong'o para el papel.

También compartió varias publicaciones criticando la elección de Page por parte de Nolan, de quien se rumorea que interpretará al dios griego Aquiles.

Musk, que está distanciado de su hija transgénero Vivian Jenna Wilson, compartió varias publicaciones transfóbicas sobre Page, quien se declaró hombre transgénero en diciembre de 2020.

La Odisea, que se estrena en cines el 17 de julio, narra la historia de Odiseo, interpretado por Damon, rey de Ítaca, en su viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya.

Traducción de Olivia Gorsin