Reseña: ‘The Drama’ no está a la altura de Robert Pattinson y Zendaya

Una noche de copas entre dos parejas, animada por la peligrosa pregunta "¿Cuál es lo peor que has hecho en tu vida?", desata una serie de revelaciones que ponen a prueba los cimientos de una joven relación. Este es el punto de partida de The Drama, la inquietante nueva película de Kristoffer Borgli.

La cinta, que según los críticos desaprovecha el talento de Robert Pattinson y Zendaya, protagonistas de la historia, meterá en problemas a todos los involucrados a por su audaz decisión de emplear una tragedia estadounidense contemporánea como eje central de su trama, lo que podría acarrear problemas a sus creadores.

Pattinson y Zendaya interpretan a Charlie Thompson y Emma Harwood, una pareja bostoniana culta y comprometida —él, curador de museo; ella, editora literaria— cuya idílica vida se desmorona cuando Emma confiesa un oscuro secreto de su pasado.

La confesión no solo sacude el amor de Charlie por su prometida, sino que también afecta su desempeño laboral y personal, llevándolo a un colapso emocional y a cuestionar su deseo de matrimonio. La pregunta que queda es si podrá volver a ver a su amor con los mismos ojos.

open image in gallery Robert Pattinson y Zendaya protagonizan a Charlie Thompson y Emma Harwood en ‘The Drama’ ( A24 via AP )

“¿Podemos simplemente olvidarlo?”, le pregunta ella. “No quiero que te obsesiones con esto”. Pero él no puede evitarlo: tiene visiones, se vuelve paranoico, ve cómo los amigos —incluida una brillante Alana Haim— salen corriendo.

The Drama se anuncia como una “comedia romántica sexy y contemporánea”, pero la única palabra acertada de esa descripción es “contemporánea”. La química en pantalla entre Pattinson y Zendaya se parece más a la de hermanos —incluso antes de la revelación—, y esto no está ni cerca de una comedia romántica de carcajadas como “Anyone But You” ("Con todos menos contigo"). No muchas comedias románticas incluyen vómito a chorro y heridas sangrantes.

Cuánto conoces realmente a alguien es un terreno legítimo para explorar en un drama romántico, pero el guionista y director Borgli tropieza al hacer una sátira de bodas mientras mete el dedo en una herida social abierta que nunca debería usarse como prueba de una relación, que aquí es, alerta de spoiler, un tiroteo escolar.

Resulta que Emma, cuando era una adolescente de 15 años que sufría acoso, planeó un ataque en la escuela con la escopeta de su padre, pero nunca lo llevó a cabo. Incluso se convirtió en defensora contra las armas, pero da igual. “Obviamente no es la persona que creías que era”, comenta un amigo.

Borgli, el noruego cuyo guion menciona al cineasta francés Louis Malle y al psicoanalista Sigmund Freud, pudo haber elegido cualquier tema para intentar desestabilizar a esta pareja, una aventura, cierta piromanía, un delito menor, incluso un descarado irse sin pagar la cuenta, pero eligió un asesinato masivo planeado. Y en una semicomedia, o al menos una comedia de incomodidad. Es demasiado pedirle a esta pareja, o a esta película.

Zendaya ha promocionado The Drama vistiendo algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul. Está instigándonos con la idea de que quizá ya esté casada con Tom Holland. Pero, de nuevo, también está promocionando una película con un intento de tiroteo escolar.

Borgli deja pistas de que su pareja en ciernes está en problemas desde el principio. En la primera escena, Charlie ve a Emma en una cafetería y miente al decir que le encanta el libro que ella está leyendo, estableciendo la mentira como base de su relación. Luego los vemos navegar el complejo industrial de las bodas, con visitas a fotógrafos y floristas, sacando humor de lo extraño de los DJ freelance para bodas y de un instructor de baile muy agresivo. El hecho de que la pareja desprendiera pocas chispas cuando estaba enamorada agrava la falta de interés cuando ese amor se derrumba.

Y, sin embargo, el tema de los tiroteos escolares, introducido con tal ligereza, no desaparece. Borgli casi lo convierte en un remate en una escena, Charlie tira a la basura la taza de Emma que dice “Coffee or I'll Shoot”. Pero el guionista y director ha calculado muy mal. Tal vez esté molestando a Estados Unidos, pero The Drama es claramente lo peor que ha hecho en su vida.

The Drama, un estreno de A24, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por “lenguaje, contenido sexual y algo de violencia”. Duración: 104 minutos. Una estrella de cuatro.