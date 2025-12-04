Richard Gere rompe el silencio sobre su veto en los Oscar por sus declaraciones sobre el Tíbet

Richard Gere hizo un inusual comentario sobre el veto que enfrentó por parte de los Premios Oscar durante dos décadas, luego de haber improvisado un discurso en plena transmisión en vivo.

El actor, de 76 años, reconocido por su activismo en favor de los derechos humanos, recordó recientemente la polémica que generó en la ceremonia de 1993, cuando denunció la “horrorosa, horrorosa situación de derechos humanos” en China, con respecto al Tíbet, mientras presentaba uno de los premios.

En una entrevista con Variety publicada este miércoles, Gere explicó que la controversia nunca lo afectó personalmente: “No me lo tomé de manera personal. No pensé que hubiera villanos en esta situación. Yo hago lo que hago y ciertamente no busco lastimar a nadie. Busco lastimar la ira. Busco lastimar la exclusión”.

Gere también señaló que su activismo está profundamente inspirado en el Dalái Lama, su amigo desde hace muchos años y protagonista del documental que él produjo como ejecutivo, con estreno previsto para 2025. Sin embargo, aclaró que nunca ha hablado con el líder espiritual sobre su polémico discurso en los Oscar.

“Mi intención es perjudicar los abusos a los derechos humanos, pero trato de mantenerme cerca de donde proviene Su Santidad… que todos pueden redimirse y que, al final, todos deben ser redimidos o ninguno lo será. Así que, en ese sentido, no me lo tomo de manera personal”, afirmó el actor.

open image in gallery Richard Gere hace un comentario poco común sobre su veto de 20 años en los Oscar ( Getty )

open image in gallery Gere regresó como presentador a los Oscar en 2013 ( Getty Images )

Durante la ceremonia de los Premios Oscar de 1993, Gere tenía previsto anunciar a los nominados a mejor dirección de arte, pero aprovechó el momento para lanzar una denuncia en vivo contra las restricciones impuestas por el gobierno chino sobre el Tíbet. En su discurso improvisado, dijo: “Si algo milagroso, casi de película, pudiera ocurrir aquí, que pudiéramos enviar amor, verdad y algo de cordura a Deng Xiaoping allá en Pekín, para que retire a sus tropas y a los chinos del Tíbet y permita que la gente vuelva a vivir como un pueblo libre e independiente”.

Aunque la intervención del actor de Primal Fear fue recibida con aplausos por parte del público durante la ceremonia, la Academia no vio con buenos ojos el desvío del guion. Según informó el Los Angeles Times en ese entonces, el productor de la gala, Gil Cates, calificó el discurso de Gere como “arrogante” y prometió no volver a invitarlo.

Cates también expresó su desaprobación hacia Susan Sarandon y Tim Robbins, quienes —de forma similar— utilizaron el escenario para abordar temas sociales.

“Para alguien a quien invito a presentar un premio, usar ese momento para exponer una creencia política personal me parece no solo escandaloso, sino de mal gusto y deshonesto”, dijo Cates al medio en aquel momento. “No los invitaría a mi casa, y no los invitaré a un futuro programa”.

Gere, quien tiene prohibida la entrada a China, no volvió a presentar en los Premios de la Academia hasta 2013.

Traducción de Leticia Zampedri