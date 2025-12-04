Blake Lively acusa a Baldoni de buscar “evadir su responsabilidad” en demanda por ‘Romper el círculo’

Blake Lively respondió al intento de Justin Baldoni de desestimar su demanda por acoso sexual, valorada en 161 millones de dólares. En un nuevo escrito judicial, la actriz sostiene que su director y coprotagonista en Romper el círculo está intentando “evadir la responsabilidad” por el supuesto “ambiente hostil” que habría generado durante el rodaje.

Baldoni, de 41 años, enfrenta la demanda interpuesta por Lively, de 38, quien lo acusa a él y a su equipo de relaciones públicas de haber orquestado un plan para dañar su reputación en represalia por haber denunciado presuntas conductas indebidas en el plató. En respuesta, el actor de Jane the Virgin presentó una contrademanda contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, a quienes acusó de intentar “destruir” tanto su carrera como su imagen pública. Sin embargo, ese caso fue desestimado el mes pasado, luego de que Baldoni no presentara una versión corregida de la queja antes de la fecha límite de octubre.

Mientras el proceso legal de Lively sigue su curso, con juicio programado para el 9 de marzo de 2026, Baldoni solicitó recientemente al tribunal que el caso no llegue a juicio. El mes pasado, su equipo legal presentó un escrito —obtenido por Rolling Stone— en el que argumentan que Lively “no puede probar ningún acoso sexual accionable” y que “ningún jurado razonable” podría encontrarlo culpable.

Sin embargo, la mañana del jueves, los abogados de Lively presentaron un escrito en oposición y afirmaron que la actriz de Gossip Girl merece su “día en la corte”.

“En su más reciente intento por evadir responsabilidad por el ambiente hostil que crearon durante la producción y la campaña de Romper el círculo, Justin Baldoni, Jamey Heath, Steve Sarowitz y sus coacusados le piden a este tribunal que los proteja del juicio y le niegue a Blake Lively su día en la corte, lanzando todo tipo de argumentos contra sus denuncias de acoso sexual y represalia”, señala el escrito de 72 páginas, descrito como fuertemente redactado, según Deadline.

open image in gallery Blake Lively y Justin Baldoni mantienen una amarga batalla legal por acusaciones de acoso sexual y señalamientos de que él fomentó un “ambiente hostil” en el set de ‘Romper el círculo’ ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

open image in gallery Lively y Baldoni interpretaron a una pareja en el drama romántico de 2024, adaptado de la exitosa novela de Colleen Hoover ( Sony Pictures )

En el documento, los abogados sostienen que, al enfrentar las quejas, los acusados ignoraron las políticas de Wayfarer al negarse a investigar las inquietudes planteadas.

“Convertir a Lively —una madre de cuatro hijos, con décadas de experiencia en la industria y que solo buscaba un ambiente de trabajo seguro y respetuoso— en una ‘abusadora’ que ‘se adueñó’ de la película de Baldoni no constituye una defensa ante el acoso, la represalia, la difamación ni ninguna de las reclamaciones que Lively ha presentado”, afirmaron.

The Independent se puso en contacto con el abogado de Baldoni para obtener comentarios.

Baldoni dirigió y actuó junto a Lively en el drama romántico Romper el círculo (2024), basado en la novela superventas de Colleen Hoover. La trama sigue a una florista (Lively) que se enamora de un neurocirujano encantador pero abusivo (Baldoni).

open image in gallery Colleen Hoover, autora de ‘Romper el círculo’, dice que la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni es “decepcionante” ( Getty )

La autora Colleen Hoover, quien también participó como productora ejecutiva de la película, se pronunció recientemente contra la “fealdad” de la batalla legal en curso.

“Se siente como un circo”, declaró a Elle el mes pasado. “Hay personas reales involucradas, con sentimientos y emociones reales. Esto ha afectado de verdad, y de manera enorme, la carrera de algunos actores. Y me resulta triste en todos los sentidos”.

Hoover explicó que escribió su novela inspirada en la historia de abuso que vivió su madre, y reconoció que el conflicto en torno a la adaptación ha reabierto heridas: “Ahora nos da PTSD solo de pensarlo”, afirmó Hoover.

“Me siento muy mal, porque casi siento que mi madre ha sufrido más con todo lo que vino después de esta película que con lo que vivió con mi padre, solo por ver la fealdad de todo esto”. La autora de Verity: La sombra de un engaño también lamentó el impacto que el conflicto ha tenido sobre la obra: “Ya ni siquiera puedo recomendarla. Siento que [la demanda] la opacó por completo”.

Traducción de Leticia Zampedri