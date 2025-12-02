Ser sorprendido por un giro bien empleado es un placer cinematográfico sin parangón.

A lo largo de los años, los guionistas y directores han imaginado nuevas formas de mantener al público en vilo. Algunos siguen siendo asombrosamente audaces para los estándares actuales, mientras que otros se han visto opacados por las películas que han llegado a inspirar.

Hay cineastas que han intentado hacer del giro su marca registrada (M. Night Shyamalan), y hay otros que han dado forma a una película de manera impresionante en torno a su desenlace sorprendente (el drama mágico de Christopher Nolan, El gran truco, fue esencialmente un gigantesco truco de magia). En cualquier caso, son películas memorables.

Curiosamente, los giros se dan sobre todo en las películas de terror, lo que hace que sea tan impresionante cuando aparecen a mitad de un drama, o, aún más raro, de una comedia.

Desde El planeta de los simios hasta Spider-Man: Homecoming, hemos recopilado los que creemos que son 35 de los mejores giros de la historia del cine.

Ser tomado por sorpresa por un giro bien implementado es una alegría cinematográfica inigualable.

Curiosamente, los giros son predominantes en las películas de terror, que es lo que las hace tan impresionantes cuando aparecen en la mitad de un drama o, incluso menos, de una comedia.

Desde Planet of the Apes hasta Spider-Man: Homecoming, hemos recopilado los que creemos que son 35 de los mayores giros de la historia del cine.

A continuación encontrarás la lista. Naturalmente, abundan los spoilers… y no vayas a arruinar la sorpresa para los que no han visto ninguna de estas películas.

La llegada (2016)

open image in gallery

El montaje: Los servicios de la profesora de lingüística Louise Banks (Amy Adams) son requeridos cuando los alienígenas llegan a la Tierra. Mientras tiene visiones de su hija, que sabemos que murió de cáncer en su adolescencia, Louise intenta comunicarse con la raza en un intento de discernir el propósito de su visita.

El giro: Louise descifra el lenguaje, lo que le da la capacidad de ver el futuro. Lo que creíamos que eran recuerdos son, en realidad, visiones del futuro: su hija aún no ha nacido.

Expiación, deseo y pecado (2007)

El montaje: Briony Tallis (Saoirse Ronan) acusa falsamente al hijo del ama de llaves (James McAvoy) de violar a su prima cuando se pone celosa de su relación con su hermana mayor (Keira Knightley). Lo envían a prisión, pero luego es liberado para alistarse en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, y se le dice al público que al final retomó su romance con Cecilia y vivieron felices para siempre.

El giro: El detalle es que no lo hicieron. Nos enteramos de que se trata de otra mentira de una Briony mayor: tanto Robbie como Cecilia murieron en la guerra.

Chinatown (1974)

El montaje: Tras ser contratado por Evelyn Mulwray (Faye Dunaway) para investigar la muerte de su marido, JJ Gittes (Jack Nicholson), descubre la existencia de alguien crucial para el caso: la hermana de Evelyn, Katherine.

El giro: Tras ser confrontada por Gittes, Evelyn revela que Katherine es también su hija, y el resultado de haber sido víctima de violación por parte de su padre cuando tenía 15 años.

Ciudad en tinieblas (1998)

El montaje: Tras despertarse en una bañera, y descubrir que tiene habilidades telequinéticas, John Murdoch intenta descubrir la verdad que se esconde detrás de un mundo distópico habitado por un grupo malvado que puede detener el tiempo e implantar recuerdos.

El giro: Su búsqueda de sentido lo lleva al final de la ciudad. Sin ningún lugar al que ir, rompe un muro y descubre que la ciudad es en realidad una isla que flota en el espacio exterior.

Los infiltrados (2006)

El montaje: El policía Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) se infiltra en la organización del jefe de la banda Frank Costello (Jack Nicholson) al mismo tiempo que el criminal Colin Sullivan (Matt Damon) se infiltra en el cuerpo de policía.

El giro: Ambos acaban muertos. En una impactante secuencia, Sullivan mata a Costigan, y cree haberse salido con la suya. El sargento Sean Dignam (Mark Wahlberg) se encarga de que no sea así en una escena culminante igualmente impactante.

Las diabólicas (1955)

open image in gallery Se rumorea que cuando el director Clouzot compró los derechos cinematográficos de la novela original, se adelantó a Alfred Hitchcock por unas pocas horas

El montaje: Una mujer llamada Christina es reclutada para asesinar a su esposo. Quien la contrata es la amante de su esposo. Sin embargo, una vez realizada la acción, su cuerpo desaparece.

El giro: Su esposo fingió su muerte con la ayuda de su amante. La pareja quería hacerle creer a Christina que cometió el asesinato en un intento de destruirla.

El imperio contraataca (1980)

El montaje: Luke Skywalker (Mark Hamill) es entrenado por Obi Wan Kenobi y el maestro Jedi Yoda para derrotar al malvado Darth Vader, lo que culmina con el mayor de los enfrentamiento de la historia.

El giro: Skywalker es atropellado por un gran descubrimiento: el villano es su padre. Una sorpresa y un gran asombro.

El club de la pelea (1999)

El montaje: El mundo del narrador insomne de la película (Edward Norton) se encuentra con el de Tyler Durden (Brad Pitt) cuando inician un club clandestino que permite a la gente común pelearse a puñetazos entre sí.

El giro: El narrador y Tyler son personalidades disociadas, es decir, son la misma persona.

El Juego (1997)

open image in gallery

El montaje: Nicholas Van Orton (Michael Douglas) huye después de aceptar participar en un “juego” que incluye, entre otras cosas, ser enterrado vivo y considerar el suicidio luego de asesinar accidentalmente a su hermano.

El giro: Realmente fue solo un juego todo el tiempo, creado por su hermano que en realidad no fue asesinado.

¡Huye! (2017)

El montaje: Rose (Allison Williams), una mujer blanca, lleva a su novio negro Chris (Daniel Kaluuya) a casa para que conozca a su familia. Chris no tarda en convencerse de que entierran un oscuro secreto e intenta convencer a su novia de que deben marcharse.

El giro: No se equivoca, pero Rose está involucrada en la conspiración. Después de descubrir fotos de hombres negros con los que ha tenido relaciones anteriores, Chris es secuestrado y se da cuenta de que ha sido atraído por su familia que es como una secta que quiere trasplantar los cerebros de sus seres queridos en los cuerpos de hombres negros más jóvenes.

Perdida (2014)

El montaje: cuando Amy Dunne (Rosamund Pike) desaparece, su esposo Nick (Ben Affleck) se convierte en el principal sospechoso de su desaparición.

El giro: A la mitad de la película, todo se vuelve claro: Amy fingió su secuestro y pasó meses incriminando a su esposo en venganza por sus aventuras extramatrimoniales.

Buenas noches, mamá (2014)

open image in gallery

El montaje: Los hermanos Elias y Lukas (interpretados por los hermanos de la vida real Elias y Lukas Schwarz) creen que su madre es una impostora después de que regresa a casa tras una cirujía de reconstrucción de cara debido a un accidente automovilístico. Intentan resolver el (bastante inquietante) asunto ellos mismos.

El giro: Uno de los gemelos en realidad murió en el accidente. El otro, incapaz de aceptar la muerte de su hermano, simplemente lo ha imaginado vivo todo el tiempo y busca la venganza al culpar a su madre por la muerte.

Identidad (2003)

El montaje: Mientras un convicto espera su ejecución por varios asesinatos, 10 desconocidos se encuentran atrapados en una tormenta en un remoto hotel de Nevada. Pronto empiezan a ser asesinados uno a uno.

El giro: Los desconocidos son las personalidades escindidas del convicto. El motel es una realidad inventada a través de la cual los médicos intentan averiguar cuál es la causante de sus tendencias asesinas. Se centran en el conductor de limusina Ed (John Cusack) sin darse cuenta de que han seleccionado la personalidad equivocada: la personalidad asesina es un niño de nueve años llamado Timmy.

Lista de asesinatos (2011)

open image in gallery

El montaje: Dos asesinos a sueldo reciben una lista de personas a las que deben eliminar. Su tarea los lleva a una ceremonia de un culto, donde uno de los hombres, Jay (Neil Maskell), debe matar a una última víctima conocida como El Jorobado.

El giro: El Jorobado es en realidad su esposa encarcelada con su hijo atado a su espalda. Después de que los mata, es coronado por los cultistas.

Memento (2000)

El montaje: Leonard (Guy Pearce) busca al hombre que violó y asesinó a su mujer. Sin embargo, su búsqueda se ve obstaculizada por su pérdida de memoria a corto plazo. A lo largo de la película, cuenta la historia de Sammy Jankis, un hombre que mató accidentalmente a su esposa diabética; ella seguía pidiendo más insulina porque no creía que él tuviera pérdida de memoria.

El giro: El responsable violó a su mujer, pero no la asesinó, y Leonard lo mató hace años, solo que no lo recuerda. El verdadero asesino de su esposa es... él mismo. ¿Su verdadero nombre? Sammy Jankis.

Golpes del destino (2004)

El montaje: Un entrenador de boxeo de edad avanzada busca la expiación al ayudar a Maggie, la boxeadora amateur con escasas oportunidades de triunfar, interpretada por Hilary Swank, a alcanzar su sueño de convertirse en profesional.

El giro: A mitad de la película, Maggie se rompe el cuello tras recibir un puñetazo durante un combate. Lo que parecía una optimista historia de motivación se convierte rápidamente en un duro drama sobre la eutanasia.

La niebla (2007)

open image in gallery

El montaje: Al ayudar a otros a esquivar a los monstruos que acechan en la niebla, David Drayton (Thomas Jane) lidera la huida del supermercado en el que se han refugiado. Llegan a un auto y se alejan, pero pronto se quedan sin gasolina y se dan cuenta de que no hay esperanza. David carga una pistola y, mientras la cámara se aleja, les dispara a los supervivientes, incluido su hijo pequeño.

El giro: Mientras se prepara para apuntar la pistola a su cabeza, unas figuras sombrías se dirigen hacia él. Queda devastado al descubrir que en realidad son los militares, quienes han combatido a las criaturas de la niebla. Mató a su hijo sin ninguna razón. No hay mejor ejemplo de una llegada a destiempo.

Oldboy (2003)

El montaje: Oh Dae-Su (Choi Min-sik) es secuestrado y mantenido en cautiverio durante 15 años. Cuando finalmente es liberado, se venga con la ayuda de una joven llamada Mi-Do (Kang Hye-jung), de quien se enamora.

El giro: La mujer es en realidad su hija. Sus captores orquestaron su encuentro.

La huérfana (2009)

El montaje: La trama se centra en una pareja que, después de la muerte de su hijo por nacer, adopta a una misteriosa niña de nueve años llamada Esther (Isabelle Furhman) que comienza a mostrar un comportamiento perturbador.

El giro: Esther es en realidad una asesina de 33 años que tiene un padecimiento que impide su crecimiento físico.

Los otros (2001)

open image in gallery

El montaje: Nicole Kidman interpreta a Grace, una madre que intenta proteger a sus dos hijos de fuerzas sobrenaturales en su mansión victoriana.

El giro: En una perspectiva distinta a la de las tradicionales historias de fantasmas, resulta que Grace y sus hijos son los fantasmas: ella los mató, antes de suicidarse, desesperada por la presunta muerte de su esposo en la Segunda Guerra Mundial.

El gran truco (2006)

El montaje: La película trata sobre la rivalidad de dos magos, Alfred Borden (Christian Bale) y Rupert Angier (Hugh Jackman), que llegan a extremos para superar al otro, cada uno haciendo trucos que el otro considera imposibles.

El giro: Se descubre que Fallon, el barbudo cuidador de los niños de Borden, es en realidad su gemelo (también interpretado por Bale), mientras que la técnica de Angier es mucho más inquietante: cada noche, utilizando la tecnología de Tesla, envía a su clon en picada a un tanque de agua.

El planeta de los simios (1968)

El montaje: Tres científicos se despiertan cientos de años después de ser lanzados al espacio para descubrir que aterrizaron en un planeta donde los primates gobiernan a los humanos, quienes son sus prisioneros.

El giro: Cuando el personaje de Charlton Heston escapa de su celda, finalmente encuentra la Estatua de la Libertad que sobresale de la arena. Resulta que no es cualquier planeta, es la Tierra.

La verdad desnuda (1996)

El montaje: Un abogado defensor (Richard Gere) está convencido de que su cliente, un monaguillo tartamudo (Edward Norton), no es culpable del asesinato de un influyente arzobispo católico. Más tarde es declarado inocente por razón de demencia tras ser diagnosticado con un trastorno de personalidad múltiple.

El giro: Fingió el trastorno. En los momentos finales de la película, deja de tartamudear y revela su culpabilidad ante la mirada perturbada de su abogado.

Psicosis (1960)

El montaje: Lo que los espectadores inicialmente piensan que es una película sobre un robo cometido por Marion Crane (Janet Leigh) resulta ser algo mucho más oscuro. Mientras huye, llega a un motel propiedad de Norman Bates (Anthony Perkins) y rápidamente es asesinada por su madre.

El giro: Solo que no es su madre, es Norman. Él mató a su madre años antes y desde entonces ha desarrollado una doble personalidad.

Saw (2004)

El montaje: El fotógrafo Adam (Leigh Whannell), encadenado por el asesino Jigsaw en un cuarto de baño en ruinas, con un cadáver en el centro de la habitación, vence y mata a su captor. Revuelve en sus bolsillos en busca de la llave que abra la cadena que lo tiene preso de la pierna, convencido de que la pesadilla ha terminado por fin.

El giro: En lugar de eso, encuentra una grabadora que revela que su supuesto captor era, en realidad, otra víctima del asesino Jigsaw que simplemente estaba siguiendo sus reglas para obtener un antídoto para un veneno en su cuerpo. El cadáver que está en medio de la habitación se levanta para revelar que es el verdadero asesino Jigsaw. Estuvo allí todo el tiempo.

Se7en: los siete pecados capitales (1995)

El montaje: David Mills (Brad Pitt) y William Somerset (Morgan Freeman), un detective a punto de jubilarse, han estado investigando al asesino en serie, John Doe (Kevin Spacey), que ha estado utilizando los siete pecados capitales como inspiración para sus asesinatos.

El giro: Le queda un último asesinato por cometer, aunque nos enteramos de que ya lo ha cometido. Descubrimos que Doe mató a la esposa de Mills (Gwyneth Paltrow), lo que lleva a Mills a completar el plan de Doe de cumplir todos los pecados cuando lo asesina por venganza.

La isla siniestra (2010)

El montaje: El alguacil estadounidense Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) y su compañero (Mark Ruffalo) llegan a un centro para criminales dementes para encontrar a una asesina fugitiva que ahogó a sus tres hijos.

El giro: Teddy es en realidad un paciente, y su compañero es su médico. Él mató a su esposa después de que ella asesinara a sus tres hijos y la elaborada artimaña es un intento de sacar a la superficie sus recuerdos reprimidos.

El sexto sentido (1999)

El montaje: Un niño que puede ver a los muertos se encuentra con un psicólogo infantil llamado Malcolm Crowe (Bruce Willis) e intenta descubrir la razón de su inquietante habilidad.

El giro: Crowe, de hecho, estuvo muerto todo el tiempo. Lo mataron durante un robo que vemos en la escena inicial de la película.

Campamento sangriento (1983)

El montaje: La introvertida Angela (Felissa Rose) se aterroriza cuando un asesino lleva el caos al mismo campamento donde su hermano Peter fue asesinado ocho años antes.

El giro: Angela es la asesina. Además, no es Angela en absoluto, sino su hermano Peter, presuntamente muerto, que fue criado como una niña por su tía tras la muerte de Angela.

La piel que habito (2011)

El montaje: El experto cirujano plástico, el Dr. Robert Ledgard (Antonio Banderas), intenta desarrollar una nueva piel que pueda salvar la vida de las víctimas de quemaduras después de que su esposa, Vera, sufriera de quemaduras en un accidente de auto.

El giro: La Vera que vemos no es su esposa, sino un joven al que Robert secuestró y sometió a una vaginoplastia seis años antes.

El protegido (2000)

open image in gallery Samuel L. Jackson en ‘El protegido’

El montaje: David Dunn sobrevive a un accidente de tren en el que mueren 130 pasajeros y empieza a creer que podría tener poderes especiales. Su vida pronto se involucra con la del propietario de una tienda de cómics, Elijah (Samuel L Jackson), que tiene un raro trastorno óseo, y ayuda a David a descubrir que tiene la capacidad de ver los actos criminales que han cometido aquellos con los que entra en contacto.

El giro: Elijah es el mayor criminal de todos. Cuando David le da la mano al final de la película, ve que el “Sr. Glass” es el autor intelectual de numerosos ataques terroristas, incluido el accidente de tren al que sobrevivió.

Sospechosos comunes (1995)

El montaje: Verbal Kint (Kevin Spacey) revela un complot criminal tramado por el notorio Keyser Soze. Finalmente es liberado.

El giro: Se lo inventó todo: Kint es Keyser Soze.

El hombre de mimbre (1973)

El montaje: Un sargento es enviado a una isla remota para investigar el caso de una niña desaparecida.

El giro: La niña nunca estuvo desaparecida, solo era un engaño elaborado para atraer a un forastero para que los residentes de la isla pudieran sacrificarlo a su Dios Sol.