Quentin Tarantino genera rechazo en las redes tras afirmar que Paul Dano arruinó ‘Petróleo sangriento’

Quentin Tarantino ha provocado una ola de críticas al afirmar que una actuación en particular constituyó un “fallo gigantesco” en la película de 2007 Petróleo sangriento.

Dirigida por Paul Thomas Anderson, Petróleo sangriento se centra en el depravado magnate petrolero Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) y su tensa relación con el predicador Eli Sunday (Paul Dano). La película se considera una de las mejores del siglo.

Durante una aparición en el pódcast The Bret Easton Ellis Podcast, Tarantino (62), criticó duramente la actuación de Dano.

El director de Perros de la calle dijo que la película “tendría muchas posibilidades de estar de número uno o número dos en [su] lista” del siglo XXI, “si no tuviera un gran, gigantesco defecto”.

“El fallo es Paul Dano”, continuó, y añadió: “Obviamente, se supone que es un guion a dos voces, pero también es drásticamente obvio que no hay dos voces. [Dano] es débil, amigo. Es el eslabón débil”.

Sugirió que hubiera preferido que la estrella de Elvis, Austin Butler (de solo 16 años cuando se estrenó Petróleo sangriento), hubiera asumido el papel en su lugar.

“[Dano] es un actor muy flojo y poco interesante. El maldito actor más débil del SAG. [Sindicato de Actores de Cine]”, agregó.

open image in gallery “Dame la sangre, Eli”: Day-Lewis y Dano en 'Petróleo sangriento' ( Miramax )

Dano es un actor estadounidense que ha cosechado constantes elogios a lo largo de su carrera por interpretaciones en películas como Pequeña Miss Sunshine (2006), El atajo de Meek (2010) y Los Fabelman (2022).

Los fans han intervenido para defenderlo de las críticas de Tarantino, y muchos han elogiado su actuación en Petróleo sangriento —un doble papel en el que también interpretó a Paul, el hermano gemelo de Eli— como sobresaliente.

“La declaración de Tarantino sobre Paul Dano es errónea a muchos niveles”, escribió una persona en X/Twitter. Prosiguió: “Se mantiene fuerte frente a una leyenda como Daniel Day-Lewis (me atrevería a decir que incluso mejor que Leo [DiCaprio] en Pandillas de Nueva York) e interpreta a un personaje complejo, pero también a dos personajes diferentes. Es una de las grandes actuaciones de todos los tiempos. Realmente lo es”.

open image in gallery Tarantino fotografiado en septiembre de 2025 ( Getty Images )

“Quentin Tarantino no podría estar más equivocado sobre Paul Dano si lo intentara. No estoy aquí para 'cancelar' a Tarantino solo porque su opinión es increíblemente estúpida. Como todos nosotros, QT tiene derecho a opinar. Pero sus opiniones sobre películas han sido horribles últimamente. Vergonzosamente malas”, escribió otro usuario.

Otra persona comentó: “Paul tenía literalmente 22 años, interpretó a gemelos idénticos, y de alguna manera se las arregló para actuar en el mismo nivel que Daniel Day-Lewis. Ofrece una de las mejores actuaciones que he visto nunca. Qué chiste”.

Petróleo sangriento se puede ver actualmente en streaming en Prime Video.

Traducción de Sara Pignatiello