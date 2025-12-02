Scarlett Johansson defiende su apoyo a Woody Allen: “Es importante defender lo que uno cree”

Scarlett Johansson defendió su apoyo a Woody Allen tras solidarizarse con el director a raíz de las acusaciones de abusos sexuales de su hija contra él en 2019.

La actriz, de 41 años, reflexionó sobre las consecuencias de su alianza pública con el controvertido cineasta, de 90 años, en una reciente entrevista concedida a The Telegraph. Cuando se le preguntó si había perdido alguna relación u oportunidad de trabajo por su postura divisiva de hace seis años, Johansson dijo al medio: “Supongo que es difícil saberlo. Nunca se sabe cuál es exactamente el efecto dominó”.

“Pero mi madre siempre me animó a ser yo misma, [a ver] que es importante tener integridad y defender aquello en lo que crees”.

Y agregó: “Al mismo tiempo, creo que también es importante saber cuándo no es tu turno. No quiero decir que debas silenciarte. Quiero decir que a veces simplemente no es tu momento. Y eso es algo que he comprendido más a medida que maduraba”.

Johansson protagonizó tres películas dirigidas por Allen: Match Point, Scoop y Vicky Christina Barcelona. Fue una de las pocas personas de Hollywood que apoyó abiertamente al director frente a las acusaciones en su contra, que él viene negando vehementemente desde que se hicieron por primera vez en 1992.

open image in gallery Scarlett Johansson defendió públicamente a Woody Allen en 2019 después de que su hija lo acusó de abusar sexualmente de ella ( Getty Images )

open image in gallery Scarlett Johansson protagonizó tres películas del director Woody Allen ( Getty Images )

A raíz del movimiento #MeToo, la actriz de Black Widow declaró a la revista The Hollywood Reporter en 2019: “Quiero a Woody. Le creo y trabajaría con él cuando quisiera”.

Añadió entonces: “Veo a Woody siempre que puedo y tuve muchas conversaciones con él sobre el tema. Fui muy directa con él, y él es muy directo conmigo. Mantiene su inocencia, y yo le creo”.

La hija adoptiva de Allen, Dylan Farrow, denunció en una carta abierta publicada en el New York Times en 2014 que el director abusó de ella cuando tenía siete años durante su relación con su madre, la actriz Mia Farrow. Allen refutó las afirmaciones e insistió en que Mia entrenó a Dylan para que lo acusara de abuso sexual y así vengarse de él tras su ruptura. Allen fue investigado por las denuncias y nunca se presentaron cargos penales contra él.

Aunque antiguos colaboradores como Diane Keaton y Javier Bardem se unieron a Johansson en la defensa de Allen, muchas estrellas declararon públicamente que no volverían a trabajar con Allen. Las acusaciones se sumaron al matrimonio de Allen con Soon-Yi Previn, que llamó la atención por su diferencia de edad de 35 años, así como por el hecho de que también es hija adoptiva de Mia Farrow.

Si tú o alguien que conoces sufrió una agresión sexual, pueden llamar a la Línea Nacional de Denuncia de Agresiones Sexuales al 1-800-656-HOPE (4673).

Traducción de Olivia Gorsin