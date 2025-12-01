Dick Van Dyke aconseja evitar dos cosas comunes para una larga vida mientras se acerca a los 100 años

El actor de Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang , Dick Van Dyke, compartió lo que él afirma es su secreto para una larga vida, semanas antes de cumplir 100 años.

La estrella estadounidense, que cumplirá esa edad el 13 de diciembre, declaró en una nueva entrevista que logró evitar la ira y el odio a lo largo de su vida, lo que es “una de las principales cosas que me hicieron seguir adelante”.

Según Van Dyke, “nunca fue capaz de despertar un sentimiento de odio” y atribuye el haber llegado al 99 a su “perspectiva más brillante”.

“Siempre he pensado que la ira es una cosa que carcome las entrañas de una persona, y el odio”, declaró a la revista estadounidense People.

“Había cosas que no me gustaban, gente que no me gusta y con la que no estoy de acuerdo. Pero nunca fui capaz de sentir un tipo de odio candente”.

Van Dyke también atribuyó gran parte de su supervivencia a su esposa Arlene, de 54 años.

“Sin duda, nuestro romance es la razón más importante por la que no me convertí en un gruñón hermético”, escribió Van Dyke en un reciente diario de salud para The Times.

“Arlene tiene la mitad de mi edad, y me hace sentir entre dos tercios y tres cuartos de mi edad, lo cual sigue siendo decir mucho”.

open image in gallery Dick Van Dyke de camino a recoger un Daytime Emmy en Los Ángeles en junio de 2024 ( Getty )

En el mismo artículo, dijo que se siente “disminuido” tanto “física como socialmente”, y reveló que “todos y cada uno de mis amigos más queridos de toda la vida fallecieron, lo que se siente tan solo como parece”.

A pesar de estar a punto de cumplir un siglo, Van Dyke sigue en activo y publicó un nuevo libro, 100 Rules For Living To 100. “Cada regla surge de una historia de mi propia vida, que creo que se quedó grabada en mi memoria por una buena razón: porque tenía un significado emocional más amplio para mí”, dice sobre el libro.

El actor, que también protagonizó un video musical de Coldplay el año pasado, expresa un espíritu juvenil al afirmar: “Me siento muy bien a los 100 años. A veces tengo más energía que otras, pero nunca me levanto de mal humor. Me siento como si tuviera 13 años”.

Al reflexionar sobre su legado, al artista no le preocupa el recuerdo personal, sino la alegría duradera que le proporciona su trabajo. “Pero es la música, la música que dejamos atrás”, reflexionó.

“Mientras los niños canten con orgullo su nueva palabra, supercalifragilisticoexpialidoso, o canten y salten al ritmo de Chim Chim Cher-ee, la parte más importante de mí siempre estará viva”.

open image in gallery Dick Van Dyke es conocido por protagonizar películas como Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang ( Getty Images )

La ilustre carrera de Van Dyke abarca más de siete décadas y le valió numerosos premios, entre ellos cuatro Emmy, un Tony por Bye Bye Birdie y un Grammy por la banda sonora de Mary Poppins. En 1995, ingresó en el Salón de la Fama de la Televisión y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Resume su viaje como “una vida maravillosamente plena y emocionante, de la que no me puedo quejar”.

Traducción de Olivia Gorsin