Extraña comedia romántica con Callum Turner, candidato a James Bond, recibe reseña de cero estrellas

Ya han salido las primeras críticas de Solo por una noche, una nueva y peculiar comedia romántica protagonizada por Callum Turner y Monica Barbaro, y la película ya ha generado opiniones muy divididas.

Dirigida por Will Gluck, director de Se dice de mí, la película se desarrolla en un mundo donde EE. UU. ha prohibido las relaciones sexuales prematrimoniales durante 364 días al año, dejando a los solteros solo 12 horas anuales para tener encuentros sexuales.

Se la ha comparado ampliamente con la franquicia de terror La purga, en la que los crímenes violentos se legalizan un día al año. Turner llega al papel en medio de rumores de que es el principal candidato para convertirse en el próximo James Bond; Barbaro es más conocida por su actuación como Joan Baez en la película biográfica de Bob Dylan de 2024, Un completo desconocido, por la que fue nominada a un Oscar.

Sin embargo, las críticas han sido polarizadas, y algunos críticos describen el mensaje de la película como “extrañamente conservador” e incluso “fascista”.

open image in gallery Callum Turner y Monica Barbaro en ‘Solo por una noche’ ( Universal Pictures )

En una reseña para el sitio web RogerEbert.com, Marya E. Gates le otorga cero estrellas al filme y lo describe como una “película repugnante y retrógrada que cree que justificar el fascismo está bien si es en nombre del amor”.

“Si esto es lo que se necesita para que se apruebe una comedia romántica hoy en día, quizás deberíamos dejarlas morir. Una muerte digna es sin duda un destino mejor para el género que la capitulación fascista”, añadió.

En el periódico británico The Guardian, el crítico Benjamin Lee escribió que la premisa de la película debería ser “el punto de partida para una historia de terror sombría, al estilo de El cuento de la criada, sobre un estado totalitario que insiste en un control extremo sobre el cuerpo, pero en cambio se utiliza como telón de fondo para un encuentro romántico y ligero, con gritos de protesta ahogados por una enérgica banda sonora de éxitos del momento”.

“Si suena como algo demasiado ambicioso para una aventura veraniega despreocupada, es porque sin duda lo es: un soufflé demasiado relleno pero poco cocido que no está a la altura de las circunstancias”, agregó.

En otros ámbitos, la película ha recibido críticas más benévolas, y varios medios han destacado la química entre los dos protagonistas, elogiándola especialmente.

“Con Monica Barbaro y Callum Turner, [la película] cuenta con dos protagonistas atractivos y agradablemente maduros a quienes no te importaría ver juntos; está ambientada en la ciudad de Nueva York en su momento más cálido y acogedor; incluso tiene alguna que otra frase ingeniosa que provoca una risa genuina”, escribió Guy Lodge de Variety.

Sin embargo, continuó, “también está lastrado por un concepto tan ambicioso que neutraliza todas esas ventajas considerables, porque una vez que se introduce, no puedes pensar en otra cosa ni por un momento”.

open image in gallery Julia Fox y Callum Turner en ‘Solo por una noche’ ( Universal Pictures )

La fantasía oscura e inverosímil que constituye la premisa de Solo por una noche ha dado mucho que hablar (y ha sido objeto de burlas) antes del estreno de la película. Los retos logísticos que supone hacer cumplir una prohibición casi total de las relaciones sexuales casuales han generado numerosas preguntas tanto de quienes aún no han visto la película como de quienes sí.

En una entrevista que se compartió ampliamente en las redes sociales, Jake Kleinman, del medio Polygon, se sentó con Gluck para hacerle preguntas detalladas sobre los aspectos prácticos de la prohibición de relaciones sexuales dentro del universo de la serie.

Tras explicar que la ley se impuso en un acto legislativo, el director especuló que la votación había sido “extremadamente ajustada. De aproximadamente 50,01 a 49,9”.

Al preguntársele por qué la gente no se casa simplemente por un capricho pasajero para tener relaciones sexuales, Gluck afirmó que en la película había “señales” que aclaraban que los recién casados debían esperar un año y un día antes de divorciarse.

open image in gallery Barbaro y Turner en ‘Solo por una noche’ ( Universal Pictures )

En cuanto al castigo al que se enfrentan los ciudadanos estadounidenses si infringen la ley, Gluck dijo: “Supongo que, si lo haces muchas veces, probablemente habrá multas, y si finalmente continúas haciéndolo, probablemente haya algún tipo de pena de cárcel”.

“No queríamos profundizar tanto en el tema”, admitió.

La película anterior de Gluck fue Con todos menos contigo, de 2023, una comedia romántica más tradicional protagonizada por Glen Powell y Sydney Sweeney. A pesar de las críticas tibias, la película se convirtió en un gran éxito de taquilla, recaudando 220 millones de dólares con un presupuesto de tan solo $25 millones.

La publicidad de Solo por una noche se ha visto impulsada por la prominencia de Turner en los rumores sobre James Bond, pero aún está por verse si podrá replicar el éxito de Con todos menos contigo.

Solo por una noche se estrena en cines el 27 de agosto.

Traducción de Sara Pignatiello