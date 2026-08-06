Robert Pattinson interpreta al cazador de pedófilos más famoso de EE. UU. en este thriller de A24

El gran año de Robert Pattinson continúa con Primetime, un nuevo thriller muy esperado en el que interpreta al famoso cazador de pedófilos Chris Hansen, quien pasó años enfrentándose a depredadores de menores en el programa de entretenimiento estadounidense éticamente y moralmente dudoso To Catch a Predator.

Antes del estreno de la película en el Festival de Cine de Venecia en septiembre, A24 presentó el primer avance oficial de la película, que marca el debut en el largometraje del documentalista Lance Oppenheim.

Pattinson interpreta a Hansen como un mártir con mirada desquiciada y lo que parece ser un complejo de superioridad, mientras que la ganadora del Emmy Merritt Wever, quien interpreta a su productora, y Skyler Gisondo, estrella de Los honestos Gemstones, interpreta a un actor contratado para hacerse pasar por un niño de 13 años en una operación encubierta contra la pedofilia. La cantante Phoebe Bridgers también debuta como actriz en la película, mientras que Anna Faris, estrella de Una película de miedo, interpreta a la esposa de Hansen.

La película está inspirada en el enorme éxito de To Catch a Predator, que comenzó en 2004 como un segmento del programa estadounidense Dateline NBC, antes de convertirse en una serie propia. En el programa, presuntos pedófilos eran atraídos a las casas de niños con los que se comunicaban en línea, sin saber que los niños en cuestión eran en realidad miembros adultos del equipo de producción que fingían ser menores de edad.

open image in gallery Robert Pattinson interpreta a Chris Hansen en ‘Primetime’ ( A24 )

Hansen solía salir de las sombras en cada casa para enfrentarse a los hombres que habían sido el objetivo del programa. Los hombres eran ubicados con la ayuda del ahora desaparecido grupo de vigilancia Perverted-Justice, conocido por rastrear foros de internet en busca de casos de adultos que mantenían conversaciones sexualmente explícitas con menores o concertaban encuentros con ellos.

El programa To Catch a Predator resultó ser un fenómeno controvertido, y Hansen se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Pero el programa fue cancelado rápidamente en 2008 cuando un fiscal adjunto de distrito de 56 años se suicidó en su casa poco después de que se llevó a cabo una operación encubierta con un niño falso y miembros del equipo de To Catch a Predator grabaron el suicidio.

La serie sirvió anteriormente de inspiración para el aclamado documental Predators, que se estrenó el año pasado.

Hansen habló poco de Primetime, más allá de un críptico intercambio con el presentador de noticias Jesse Weber en el programa de actualidad News Nation en mayo.

“[Pattinson] es actor, ¿verdad? ¿Un chico joven y talentoso?”, preguntó Hansen antes de que le mostraran un fragmento de la película.

“Quiero decir, se parece mucho a ti”, argumentó Weber. “¿Tenías alguna idea de esto? ¿Tenías alguna relación laboral con esto?”

“Habíamos oído que algo así estaba en marcha”, respondió Hansen. “Se pusieron en contacto conmigo esta semana y me pidieron que no hablara mucho del tema por ahora”.

Cuando Weber sugirió que la impresión que Pattinson tenía de Hansen era bastante acertada, Hansen asintió en cierta medida. “Un poco”, dijo. “Muy dramático”.

open image in gallery Chris Hansen (izquierda) es interpretado por Robert Pattinson (derecha) en la nueva película ( Getty )

Primetime supone otro giro radical en la sensacional racha de proyectos de Pattinson, tras su aparición este año en El drama como un inglés aterrorizado convencido de que su prometida puede estar loca, y su papel el mes pasado como el más astuto de los pretendientes de Anne Hathaway en La odisea de Christopher Nolan.

También está previsto que interprete a otro villano en Duna: parte tres, que se estrena en diciembre, y tiene en posproducción un thriller de Denzel Washington titulado Here Comes the Flood. Actualmente está rodando la esperada secuela de The Batman (2022), que finalmente llegará a los cines a principios de 2028.

Primetime se estrenará en Estados Unidos el 25 de septiembre y en el Reino Unido e Irlanda este otoño.

Traducción de Olivia Gorsin