La Casa Blanca responde después de que Rosie O’Donnell envió una advertencia a Trump en su debut con Kimmel

“Hola, sé que me están viendo”, dijo Rosie O'Donnell, mirando fijamente al lente de la cámara durante su primera noche como presentadora invitada en Jimmy Kimmel Live! el lunes.

Solo podía estar dirigiéndose a una persona.

Donald Trump es un blanco habitual en los monólogos de apertura de Kimmel, y la noche del lunes no fue una excepción, ya que O'Donnell no perdió el tiempo en arremeter contra el presidente, con quien mantuvo una disputa durante décadas.

“Dijeron que no se puede volver a casa, pero aquí estoy”, comenzó su monólogo de apertura el lunes. “Y si pensaban que el presidente odiaba Jimmy Kimmel Live! cuando lo presentaba Jimmy Kimmel, abróchense los cinturones, amigos. ¡Abróchense los cinturones!”.

O'Donnell vive en Irlanda con su hijo, Clay, de 13 años, desde la segunda investidura presidencial de Trump en enero del año pasado, una decisión a la que también se refirió durante el monólogo.

open image in gallery Rosie O'Donnell debutó el lunes como presentadora invitada en ‘Jimmy Kimmel Live!’ ( ABC )

open image in gallery Rosie O'Donnell y Donald Trump llevan décadas enfrentados ( Getty )

“¿Sabes? Llevo dos años viviendo en Irlanda por culpa de Mango Mussolini”, bromeó.

“Leí el Proyecto 2025 y pensé: tengo que salir de aquí, ¿sabes? Y decidí irme a Irlanda, un lugar donde la gente se ve impulsada a beber sin importar quién gobierne el país”.

La Casa Blanca respondió a las declaraciones de O'Donnell compartiendo un enlace a una publicación de junio en Truth Social, en la que se cuestionaba el género de O'Donnell y se la acusaba de estar “obsesionada” con Trump.

Más adelante en el programa, O'Donnell se emocionó al rendir un conmovedor homenaje a Hayden Panettiere, quien falleció el domingo a los 36 años. El fallecido actor de Héroes apareció en The Rosie O'Donnell Show cuando era niña, con tan solo 11 años.

“Estoy desconsolada por el fallecimiento de Hayden Panettiere anoche. Ella estuvo en mi programa muchas veces cuando era niña y llegué a conocerla como una mujer adulta”, dijo O'Donnell.

Y agregó: “Fue muy valiente al hablar de salud mental antes de que la gente estuviera realmente preparada para ello, y es muy triste. Mi cariño para su familia y amigos; la echaremos mucho de menos. Que descanses en paz, Hayden”.

Panettiere fue hallada en paro cardíaco en una casa en Greenville, Carolina del Sur, donde la policía dijo que no había “indicios de delito ni circunstancias sospechosas”.

La oficina forense del condado de Greenville informó que se completó la autopsia de Panettiere y que “no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a su muerte”.

Un comunicado añadió: “La causa y la forma de la muerte siguen pendientes de una investigación más exhaustiva y de la finalización de estudios adicionales”.

En los comentarios de YouTube, donde ABC publica los monólogos y entrevistas de Kimmel, los espectadores recibieron a O'Donnell de vuelta a la silla del presentador con críticas entusiastas.

“Gracias, Jimmy, por invitar a Rosie”, decía un comentario popular.

“¡Rosie, estás espectacular! ¡Irlanda te sienta de maravilla! Me alegra mucho verte”, escribió otra persona.

“Kimmel es un genio por haber conseguido a Rosie”, añadió un tercero.

“Rosie volvió; la necesitamos ahora más que nunca”, compartió una cuarta persona.

La aparición de O'Donnell se produce en medio de los repetidos llamamientos de Trump a las cadenas de televisión para que tomen medidas contra los presentadores de programas nocturnos que lo critican.

The Late Show de Stephen Colbert fue cancelado por CBS el año pasado, pocos días después de que su presentador criticó un acuerdo entre Paramount Global, la empresa matriz de CBS, y Trump, aunque la cadena alegó razones financieras.

Mientras tanto, ABC suspendió brevemente a Kimmel después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, amenazó con tomar medidas regulatorias por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, antes de que regresara al aire días después.

Traducción de Olivia Gorsin