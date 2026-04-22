Star Wars, El Señor de los Anillos y El Planeta de los Simios son franquicias que bien pudieron haber conseguido nominaciones al Oscar en categorías de actuación por personajes no humanos, pero nunca lo lograron. Ahora, en un hecho que podría marcar un precedente, la próxima temporada de premios podría considerar al titiritero James Ortiz por dar vida a un alienígena de roca en Proyecto Fin del mundo.

El drama de ciencia ficción, estrenado el mes pasado, está protagonizado por Ryan Gosling como Ryland Grace, un profesor de ciencias que termina convertido en astronauta. La película fue un éxito tanto de crítica como de taquilla, y gran parte de los elogios se centraron en la relación del protagonista con Rocky, la criatura que conoce en el espacio.

Mientras Amazon MGM Studios prepara su campaña de premios para la adaptación de la novela de Andy Weir, se confirmó que Ortiz será presentado para su consideración en la categoría de Mejor Actor de Reparto en la 99ª edición de los Premios de la Academia.

open image in gallery Jon Ortiz da vida a Rocky en ‘Proyecto Fin del mundo’ ( Amazon MGM Studios )

Según Variety, esto resultó válido bajo las reglas actuales, ya que los titiriteros están dentro de la jurisdicción del Screen Actors Guild. Además, también podría ser elegible para los premios BAFTA, aunque no sería considerado para los Globos de Oro.

Durante años existió un debate sobre si las interpretaciones técnicas debían competir en las principales categorías de actuación. En 1972 se introdujo una solución alternativa con el Premio Especial a la Trayectoria, que reconoció trabajos que de otro modo quedaban fuera. Sin embargo, este galardón solía recaer en profesionales técnicos, en especial de efectos visuales y sonido.

Un caso destacado fue el de Ben Burtt, diseñador de sonido de Star Wars, quien lo ganó por crear y dar voz a R2-D2. No obstante, la categoría se eliminó en 1995.

Por su parte, los Premios Óscar nunca nominaron a titiriteros, actores de voz ni intérpretes de captura de movimiento en categorías principales, pese a actuaciones muy reconocidas como las de Andy Serkis como Gollum en El Señor de los Anillos y como César en la nueva saga de El Planeta de los Simios. En cambio, en 2002 los BAFTA sí nominaron a Eddie Murphy por su trabajo de voz como Burro en Shrek.

open image in gallery ‘Proyecto Fin del mundo’, con Ryan Gosling como protagonista, se ha convertido en un gran éxito ( Amazon MGM Studios )

James Ortiz habló con Variety sobre la importancia del arte de las marionetas y explicó que, por lo general, se consideró un logro técnico, aunque también implica un componente expresivo. Señaló que, como intérprete, su punto de partida no fue lo técnico, sino la esencia del personaje: aquello que busca comunicar y lo que siente en lo más profundo.

Además, sostuvo que cuando un medio como el teatro de marionetas, a menudo visto como decorativo, logra dar vida a un personaje con una carga emocional que conmueve, se alcanza un resultado verdaderamente significativo.

Por otro lado, cuando Peter Jackson impulsó la nominación de Andy Serkis por su trabajo de captura de movimiento en El Señor de los Anillos, la Academia la rechazó al considerar que se reconocería más al personaje que a la actuación del actor.

En ese contexto, en 2012 Serkis se refirió a la falta de reconocimiento para este tipo de interpretaciones en declaraciones a Wired. Afirmó que parte de la comunidad actoral desconfió de la captura de movimiento porque creyó que reemplazaba la actuación; sin embargo, sostuvo que ocurre lo contrario, ya que se trata de una herramienta que permite a los actores transformarse en distintos personajes sin quedar limitados por su físico.

Traducción de Leticia Zampedri