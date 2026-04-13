‘Proyecto Fin del Mundo’: ¿dónde se filmó la película de ciencia ficción de Ryan Gosling?

Mientras Proyecto Fin del Mundo domina la taquilla, los fans están absortos viendo las galaxias en pantalla.

La película de ciencia ficción, basada en la novela de 2021 escrita por Andy Weir, fue aclamada como un “entretenimiento escapista” nostálgico en un mundo donde aún existe la esperanza.

La historia sigue a Ryland Grace (Ryan Gosling), un profesor de ciencias de secundaria al que se le encomienda la misión de viajar al espacio para salvar el mundo, con un estudio del Reino Unido y destinos ingleses que sirvieron como escenarios espaciales.

Desde un muelle de Portsmouth hasta el observatorio de Cambridge, estos son los lugares clave que sirvieron de base para la misión espacial de ciencia ficción.

Lugares de rodaje en el Reino Unido de Proyecto Fin del Mundo

Estudios Shepperton, Surrey

La producción de la película se llevó a cabo principalmente en los estudios de sonido y los sets exteriores de Shepperton Studios en Surrey. Se utilizaron decorados para recrear muchas de las escenas espaciales, los personajes alienígenas y los interiores de la nave Hail Mary en los 31 sets históricos de los estudios.

South Parade Pier, Portsmouth

open image in gallery South Parade Pier volvió a abrir sus puertas al público en 2017 (Getty Images/iStockphoto) .

En octubre de 2024, se vio a Gosling filmando en el muelle victoriano de Southsea. Las áreas de juegos recreativos, el paseo marítimo y los paisajes marinos sirvieron como escenarios de la vida de Ryland Grace antes de su misión. South Parade Pier abrió sus puertas originalmente en 1879, con salones recreativos, acceso para la pesca y un restaurante. El muelle reabrió al público en 2017 tras los trabajos de restauración posteriores a varios incendios.

Mullard Radio Astronomy Observatory, Universidad de Cambridge

open image in gallery El Mullard Radio Astronomy Observatory alberga radiotelescopios avanzados de síntesis de apertura (Getty Images).

Las cámaras también recorrieron Cambridge filmando escenas en el Mullard Radio Astronomy Observatory. Este observatorio, que forma parte del Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, se estableció en 1957 y alberga varios radiotelescopios importantes. Si bien el recinto es generalmente privado, en ocasiones se ofrecen visitas guiadas al público durante eventos como el festival Open Cambridge.

Traducción de Olivia Gorsin