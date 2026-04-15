Todo lo que sabemos sobre ‘El señor de los anillos: la caza de Gollum’

Se confirmó el elenco de El señor de los anillos: la caza de Gollum.

La película se sitúa entre los hechos de El Hobbit y La comunidad del anillo, y seguirá la misión de Aragorn para capturar a Gollum antes de que Sauron descubra el paradero del Anillo.

Además, Andy Serkis no solo retomará su icónico papel como Gollum, sino que también estará a cargo de la dirección.

El personaje ya había aparecido en la trilogía de El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson a comienzos de los años 2000 y basada en las obras de J. R. R. Tolkien. Más tarde, Serkis volvió a interpretarlo en El Hobbit: Un viaje inesperado (2012).

“A lo largo de dos trilogías, una de las señas de identidad de las películas de la Tierra Media ha sido el talento de su elenco”, afirmó Serkis en un comunicado a The Hollywood Reporter. “La caza de Gollum mantiene esa tradición. Me alegra anunciar el regreso de algunos de los intérpretes más queridos, junto con nuevas incorporaciones al universo de Tolkien”.

Revelan nuevos miembros del elenco

open image in gallery Jamie Dornan interpretará a Strider, también conocido como Aragorn, a quien Viggo Mortensen dio vida en la trilogía original ( Getty )

Entre las nuevas incorporaciones al elenco destaca Jamie Dornan, quien dará vida a Strider, también conocido como Aragorn, el líder de los montaraces dúnedain del Norte. Así, tomará el relevo de Viggo Mortensen, quien interpretó al personaje en la trilogía original de El Señor de los Anillos.

La elección confirma lo que Andy Serkis había adelantado: Aragorn sería interpretado por un nuevo actor en esta entrega.

En su misión lo acompañará Halvard, personaje que estará a cargo de Leo Woodall.

Además, se confirmó la participación de Kate Winslet, quien interpretará a Marigol.

¿Quiénes regresan?

open image in gallery Elijah Wood también regresa a la franquicia como Frodo ( Getty )

Además del regreso de Andy Serkis, Lee Pace volverá a interpretar a Thranduil, personaje que ya apareció en la trilogía de El Hobbit. También regresan Elijah Wood como Frodo e Ian McKellen como Gandalf, quien participó tanto en El Señor de los Anillos como en El Hobbit.

¿Cuándo se estrena?

El señor de los anillos: la caza de Gollum llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.

Traducción de Leticia Zampedri