La nueva película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling, Proyecto Fin del mundo, recaudó 80,5 millones de dólares en su estreno en taquilla, logrando así el mayor debut del año hasta el momento.

Este resultado representa, además, un impulso clave para Amazon MGM, que venía de una serie de fracasos. La cifra también superó con amplitud su anterior récord de estreno en un fin de semana, que pertenecía a Creed III (2023), con 58 millones de dólares.

En comparación, Scream 7, hasta ahora el segundo mejor estreno del año, había alcanzado 63 millones de dólares en febrero.

La película sigue a Gosling en el papel de un profesor de escuela que debe viajar al espacio para salvar el mundo. Inicialmente, se proyectaba que recaudaría unos 65 millones de dólares en la taquilla nacional; sin embargo, el debut se vio impulsado por críticas positivas y por la promoción durante la última ceremonia de los Oscar.

A nivel internacional, Proyecto Fin del mundo también registró un desempeño sólido, con 60,4 millones de dólares, lo que elevó su recaudación global a 140,9 millones de dólares en su primer fin de semana.

open image in gallery ‘Proyecto Fin del mundo’, protagonizada por Ryan Gosling, logra el mejor estreno en cines para Amazon ( MGM )

Kevin Wilson, jefe de distribución de Amazon MGM, aseguró en un comunicado que el público ha respondido de forma positiva a la película.

En ese sentido, afirmó: “Lo que estamos viendo en los cines —la energía, las puntuaciones a la salida y el boca a boca— es todo lo que creíamos que esta película iba a ofrecer”.

Sin embargo, según Variety, la producción protagonizada por Gosling tuvo un costo de 200 millones de dólares, a lo que se suman varios millones destinados al marketing. Por lo tanto, el estudio aún enfrenta un largo camino para recuperar su inversión.

open image in gallery La película adapta el exitoso libro ‘Project Hail Mary' de Andy Weir ( MGM )

Este estreno llega después de una racha adversa para Amazon MGM, la productora fundada por Jeff Bezos, que acumuló varios fracasos recientes en taquilla. El caso más destacado fue Melania, estrenada en enero, que seguía a la primera dama durante los 20 días previos a la segunda investidura de Donald Trump.

La película recibió críticas mayormente negativas y algunos la calificaron como propaganda. En términos comerciales, apenas recaudó 16 millones de dólares, muy por debajo de su presupuesto de 40 millones.

A ese desempeño se sumó Crime 101, un thriller protagonizado por Chris Hemsworth que tampoco alcanzó las expectativas. Tras su estreno en febrero, logró 65 millones de dólares frente a un presupuesto de 90 millones.

En contraste, Proyecto Fin del mundo tuvo una mejor recepción crítica. Clarisse Loughrey, crítica de cine de The Independent, le otorgó cuatro estrellas y la describió como una mezcla perfectamente lograda de grandes obras de ciencia ficción del pasado, con influencias de Spielberg y Kubrick: “se siente familiar sin resultar repetitiva”.

Además, destacó su “nostalgia de primer nivel” y su calidad visual. En su reseña, señaló que la película busca transportar a una parte del público “a su infancia”, con una estética y un diseño sonoro que evocan las producciones de finales de los años sesenta y setenta.

La cinta es una adaptación de la exitosa novela de Andy Weir. Su obra anterior, Misión rescate (2011), ya había sido llevada al cine en 2015 en una película dirigida por Ridley Scott.

Traducción de Leticia Zampedri