SAG-AFTRA, acusada de xenofobia por excluir películas extranjeras de las nominaciones a los Actor Awards 2026

El Sindicato de Actores de Cine y la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) enfrentan una fuerte oleada de críticas tras anunciar la lista de nominados a los Actor Awards 2026, que excluyó por completo a películas y actuaciones en lenguas distintas del inglés.

Los premios, anteriormente conocidos como SAG Awards, reconocen las mejores interpretaciones en cine y televisión del último año. Las nominaciones, reveladas el miércoles, fueron seleccionadas por un comité de 2.000 miembros de SAG-AFTRA escogidos al azar. Posteriormente, los ganadores serán elegidos mediante votación entre los más de 22.000 miembros habilitados del sindicato.

En el apartado cinematográfico, la cinta más nominada fue Una batalla tras otra, una comedia oscura dirigida por Paul Thomas Anderson. En televisión, la sátira hollywoodense The Studio, producida por Apple TV+, encabezó las candidaturas.

Entre los principales contendientes en cine también destacaron el drama deportivo Marty Supreme, dirigido por Josh Safdie, y el thriller de vampiros Sinners, de Ryan Coogler.

Sin embargo, todas las películas en lengua extranjera aclamadas por la crítica quedaron completamente fuera de las nominaciones. Entre los títulos excluidos figuran Valor sentimental, de Joachim Trier; la comedia surcoreana La única opción; el thriller político brasileño El agente secreto; la coproducción franco-española Sirat; y el thriller criminal iraní Un simple accidente. Todas ellas habían sido consideradas favoritas en la temporada de premios.

open image in gallery Stellan Skarsgård (izquierda), de ‘Valor sentimental’, y Vahid Mobasseri, de ‘Un simple accidente’, fueron algunos de los muchos talentos internacionales excluidos de las nominaciones a los Actor Awards 2026 ( Neon )

open image in gallery Janelle James (izquierda), de ‘Abbott Elementary’, y Connor Storrie, revelación de ‘Más que rivales’, durante la presentación de los nominados a los Actor Awards 2026 ( Getty )

Apenas el mes pasado, las cinco películas habían obtenido múltiples nominaciones en los Globos de Oro 2026. Cuatro de ellas —Valor sentimental, protagonizada por Stellan Skarsgård; El agente secreto; Un simple accidente y La única opción— fueron reconocidas tanto en las categorías principales de mejor película como en mejor película en lengua extranjera.

La exclusión total de estas producciones en los Actor Awards provocó una oleada de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la falta de representación internacional. Algunos incluso acusaron al sindicato estadounidense de actores de “xenofobia”, entendida como una actitud de prejuicio o rechazo hacia lo extranjero.

“Parece que el memo de que existe el cine global no les llegó este año a los votantes del SAG, o quizá simplemente les encanta escuchar inglés, quién sabe”, ironizó un usuario en X.

“SAG, más bien Premios a los Actores Estadounidenses”, ironizó otro usuario.

“Eso se llama XENOFOBIA”, escribió sin rodeos un tercero. “Y es una señal preocupante para todo el mundo, porque refleja el rechazo a los extranjeros y a su cultura”.

Un cuarto agregó: “¿Qué se puede esperar de una entrega de premios sexista y xenófoba, dirigida por hombres blancos, ricos y mayores?”. Otro más coincidió: “Para nada sorprendente. Odian las actuaciones extranjeras. Xenófobos”.

The Independent se ha puesto en contacto con SAG-AFTRA en busca de comentarios.

La ceremonia de los Actor Awards 2026 se celebrará el 1 de marzo en Los Ángeles. Hasta ahora, no se ha anunciado quién será el anfitrión del evento.

Traducción de Leticia Zampedri