Estreno de ‘Stranger Things 5’ colapsa la plataforma de Netflix y deja a los fans enojados

El servicio de Netflix se vio interrumpido a los pocos minutos de estrenar la quinta temporada de Stranger Things y dejó a los espectadores sin poder ver en streaming los primeros episodios de la esperada serie final.

La interrupción comenzó casi inmediatamente después de que salieran los episodios, según el rastreador de interrupciones Downdetector, que registró más de 14.000 reportes en Estados Unidos.

También en la India, los fans informaron que la aplicación se congelaba y mostraba errores de conexión. En el momento álgido de la interrupción, Downdetector mostró casi 200 reportes realizados en el país.

“Algunos miembros tuvieron brevemente un problema de streaming en dispositivos de TV, pero el servicio en todas las cuentas se restableció a los cinco minutos”, dijo Netflix en una respuesta por correo electrónico, según Reuters.

Ya había pasado que Netflix dejara de funcionar al transmitir grandes acontecimientos como el combate de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul y una reunión en directo del reality show de citas Love is Blind en 2024. Esta ni siquiera es la primera interrupción que involucra a Stranger Things, ya que Netflix registró una breve caída cuando se estrenaron los dos episodios finales de la cuarta temporada en 2022.

Netflix dejó de funcionar a los pocos minutos de estrenar la quinta temporada de Stranger Things ( Netflix )

Parecía que el streamer esperaba evitar una experiencia similar, ya que Ross Duffer, el cocreador de la serie, dijo en su Instagram que Netflix había “aumentado el ancho de banda en un 30 % para evitar una falla”.

Muchos fans expresaron en X su frustración por no haber podido reproducir el primer episodio.

“Arreglaron el ancho de banda y aun así Netflix colapsó”, se quejó un usuario. Otra persona escribió: “Netflix se cayó literalmente un minuto antes de las 8 p. m., tiene que ser una broma”.

Un día antes de que se estrenara la anticipada última temporada de la serie de ciencia ficción y terror, todas las temporadas anteriores subieron a la lista de los 10 programas más vistos de Netflix, un récord para cualquier serie de la plataforma de streaming.

La quinta temporada, de la que los cocreadores Matt y Ross Duffer han dicho que presenta “la muerte más violenta de cualquier temporada”, estrenó sus primeros cuatro episodios el 26 de noviembre.

Stranger Things sigue a los habitantes de un pequeño pueblo ficticio de Indiana llamado Hawkins después de que una joven con habilidades psicoquinéticas abriera una puerta entre la Tierra y una dimensión alternativa conocida como el Otro Lado.

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo han protagonizado la serie desde su debut hace casi una década (cuando todos eran jóvenes adolescentes) junto a Joe Keery, Natalia Dyer, Winona Ryder y David Harbour.

Sadie Sink se incorporó en la segunda temporada y ha seguido siendo una de las favoritas de los fans. Al describir la emotiva experiencia de rodar sus últimas escenas, la actriz la comparó con “decir adiós a tu infancia”.

La nueva temporada presenta un salto temporal para justificar el cambio de apariencia de los actores debido a la diferencia de edad en comparación con sus personajes.

El volumen uno de la quinta temporada de Stranger Things se estrenó el 26 de noviembre, el volumen dos está previsto para el día de Navidad y el final de la serie para Nochevieja.

El final se proyectará en más de 350 salas de cine a partir del 31 de diciembre. Las salas exactas que ofrecerán el capítulo se anunciarán más adelante. Será la primera vez que un episodio de una serie de Netflix podrá verse en la gran pantalla.