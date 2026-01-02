Claire Foy, la aclamada actriz conocida por su interpretación de la reina Isabel II en la serie de Netflix The Crown, ha revelado que considera el icónico papel como uno más.

La estrella (41), que ganó dos premios Emmy y un Globo de Oro por su interpretación de la difunta monarca en el popular drama real, compartió su perspectiva en una entrevista con la revista Harper's Bazaar UK.

“Llevaba actuando unos 10 años, así que sabía cómo funcionaba todo, y tenía suficiente experiencia como para entender que era un papel más”, explicó Foy.

Continuó: “Por supuesto, es muy raro que esa cantidad de gente vea algo que haces, así que estoy muy orgullosa, pero recuerdo que también pensé: 'Sigo siendo la misma actriz que era hace seis meses, haciendo la misma interpretación'”.

open image in gallery Claire Foy en 'Harper's Bazaar' ( Harper's Bazaar UK/Agata Pospieszynska )

Añadió que este enfoque sensato le había permitido apreciar la experiencia sin sucumbir a presiones externas: “Eso fue bueno para mí porque significaba que estaba dispuesta simplemente a asombrarme por estas experiencias extraordinarias que estaba teniendo, en lugar de dejarme llevar por el despliegue publicitario”, expresó.

Más allá de su carrera como actriz, Foy también manifestó un “corrosivo” desdén por las redes sociales, indicando su preferencia por el silencio en el discurso público: “Lo que creo, quién soy y cuál es mi posición con respecto a las cosas está en constante cambio, como le ocurre a todo el mundo, y no tengo ninguna autoridad para discutir o proclamar nada que no esté relacionado con mi trabajo como actriz”, declaró a la revista.

“Si solo haces ruido porque sí, probablemente deberías callarte, así que tiendo a callarme”, agregó.

Foy explicó su opinión sobre las redes sociales: “Siento un odio corrosivo hacia ellas. Tiene que haber un punto intermedio en ellas que mejore la vida y no la empeore, y no creo que eso esté ocurriendo ahora. Es muy extraño ver estas cosas desde fuera: veo que todo está cambiando, y no siento que yo esté cambiando al mismo ritmo”.

open image in gallery Claire Foy como la reina Isabel II en ‘The Crown’ ( Netflix )

Entre los numerosos créditos de Foy figuran papeles en la serie Wolf Hall y la miniserie A Very British Scandal. Actualmente, está promocionando su última película, H Is For Hawk, que sigue el intento de una mujer de domesticar un azor tras la muerte de su padre.

La entrevista completa aparece en el número de febrero de Harper's Bazaar UK, disponible a partir del 2 de enero.

Traducción de Sara Pignatiello